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Zenginler Kazandı: Robin Hood’un Saklandığı 1.200 Yıllık Efsanevi Ağaç Kurudu

Zenginler Kazandı: Robin Hood’un Saklandığı 1.200 Yıllık Efsanevi Ağaç Kurudu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.06.2026 - 18:16
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Sherwood Ormanı’nda yer alan ve efsanevi halk kahramanı Robin Hood’un sığınağı olarak bilinen 1.200 yıllık tarihi meşe ağacı Major Oak, bu bahar mevsiminde yaprak çıkarmayarak biyolojik ömrünü tamamladı. İngiltere’nin Nottingham bölgesinde bulunan ve yüzyıllardır zenginden alıp fakire veren haydut Robin Hood ile adamlarını sakladığı rivayet edilen bu devasa doğa anıtı, bölgenin en önemli kültürel ve ekolojik sembolleri arasında yer alıyordu.

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Kaynak: https://www.nbcnews.com/world/united-...
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Ziyaretçi Yoğunluğunun Yarattığı Çevresel Baskı Ağacın Kök Sistemine Zarar Verdi

Ziyaretçi Yoğunluğunun Yarattığı Çevresel Baskı Ağacın Kök Sistemine Zarar Verdi

Kraliyet Kuşları Koruma Derneği (RSPB) tarafından yapılan resmi açıklamada, tarihi ağacın ölümünde insan faaliyetlerinin büyük rol oynadığı belirtildi. Son iki yüzyıl boyunca ulu çınarı görmek amacıyla bölgeye akın eden milyonlarca ziyaretçinin adımları, ağaç çevresindeki toprak tabakasının sıkışmasına yol açtı. Sıkışan toprak yapısı yüzünden yağmur sularının köklere ulaşması engellendi ve ağacın kök sistemi zamanla işlevini kaybederek havasız kaldı. İlk olarak 1790 yılında Binbaşı Hayman Rooke’un kaleme aldığı bir eserde isminden söz edilen ve o tarihten itibaren yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan ağaç, bu ilgiden olumsuz etkilendi.

Mekanik Müdahaleler ve İklim Değişikliği Kuruma Sürecini Hızlandırdı

Mekanik Müdahaleler ve İklim Değişikliği Kuruma Sürecini Hızlandırdı

Major Oak’un zamana yenik düşmesinde yalnızca toprak sıkışması değil, diğer çevresel ve fiziksel etkenler de rol oynadı. Ağacın devasa dallarını ayakta tutabilmek adına geçmiş yıllarda yapılan kablo ve direk destekleri gibi mekanik müdahalelerin yanı sıra, son dönemde artış gösteren küresel iklim değişikliği, kuraklık ve aşırı sıcak dalgaları ağacın direncini tamamen kırdı. Woodland Trust yetkililerinden Ed Pyne, kadim ağaçları doğa koruma alanındaki en nadide unsurlara benzeterek, bu tür yapıların birçoğunun hak ettiği değeri görmeden sessizce yok olduğuna dikkat çekti.

Tarihi Ağaç Fiziksel Ölümünün Ardından Orman Ekosistemine Hizmet Etmeyi Sürdürecek

Tarihi Ağaç Fiziksel Ölümünün Ardından Orman Ekosistemine Hizmet Etmeyi Sürdürecek

Sherwood Ormanı, sadece Robin Hood efsanesiyle değil, geçmiş dönemlerde Amiral Horatio Nelson’un donanmasındaki gemilere ve St. Paul Katedrali’nin çatısına hammadde sağlayan meşeleriyle de tarihi bir önem taşıyor. 1970’li yıllardan itibaren etrafına çekilen çitlerle koruma altında tutulan Major Oak, biyolojik varlığını kaybetmiş olsa da koruma altındaki yerinde kalmaya devam edecek. RSPB yetkilileri, ağacın mevcut haliyle bir doğal anıt olarak sergilenmeye devam edeceğini ve çürüme sürecinde de orman ekosistemindeki diğer canlılara sığınak oluşturarak doğal döngüye katkı sağlayacağını bildirdi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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