Zenginler Kazandı: Robin Hood’un Saklandığı 1.200 Yıllık Efsanevi Ağaç Kurudu

Sherwood Ormanı, sadece Robin Hood efsanesiyle değil, geçmiş dönemlerde Amiral Horatio Nelson’un donanmasındaki gemilere ve St. Paul Katedrali’nin çatısına hammadde sağlayan meşeleriyle de tarihi bir önem taşıyor. 1970’li yıllardan itibaren etrafına çekilen çitlerle koruma altında tutulan Major Oak, biyolojik varlığını kaybetmiş olsa da koruma altındaki yerinde kalmaya devam edecek. RSPB yetkilileri, ağacın mevcut haliyle bir doğal anıt olarak sergilenmeye devam edeceğini ve çürüme sürecinde de orman ekosistemindeki diğer canlılara sığınak oluşturarak doğal döngüye katkı sağlayacağını bildirdi.