Zenginler Kazandı: Robin Hood’un Saklandığı 1.200 Yıllık Efsanevi Ağaç Kurudu
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Kaynak: https://www.nbcnews.com/world/united-...
Sherwood Ormanı’nda yer alan ve efsanevi halk kahramanı Robin Hood’un sığınağı olarak bilinen 1.200 yıllık tarihi meşe ağacı Major Oak, bu bahar mevsiminde yaprak çıkarmayarak biyolojik ömrünü tamamladı. İngiltere’nin Nottingham bölgesinde bulunan ve yüzyıllardır zenginden alıp fakire veren haydut Robin Hood ile adamlarını sakladığı rivayet edilen bu devasa doğa anıtı, bölgenin en önemli kültürel ve ekolojik sembolleri arasında yer alıyordu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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