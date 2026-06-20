Bölüm Birincisi Öğrencinin Mezuniyet Töreni Konuşması Viral Oldu: Salon Ayakta Alkışladı!

Konuşmasının devamında toplumsal mesajların dozunu artıran öğrenci, hem çocukların geleceğine dair umutlarını paylaştı hem de üniversite yönetimine ince bir mizahla teşekkür etti. Konuşma, salonu adeta ayağa kaldıran şu güçlü cümlelerle noktalandı:

'Temennim, her çocuğun cinsiyeti, cinsel yönelimi, becerileri ve ilgi alanları ne olursa olsun sevilerek ve desteklenerek büyüyebilmesidir. Burs imkanları ile eğitimimi olanaklı ve verimli kılan, ayrıca ücretsiz ringlerini esirgemeyerek ulaşım hakkımızı koruyan okuluma, 4 senedir her sabah uyandığımda kapanmadan var olduğu için teşekkür eder, diplomamın da bir ömür benimle kalmasını temenni ederim.'

Hem düşündüren hem de güldüren bu kapanışın ardından salonda adeta bir alkış tufanı koptu. Genç psikoloğun bu cesur ve içten duruşu, mezuniyet töreninin en çok konuşulan anı olarak hafızalara kazındı.