Bölüm Birincisi Öğrencinin Mezuniyet Töreni Konuşması Viral Oldu: Salon Ayakta Alkışladı!
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Bilkent Üniversitesi’nin 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 2026 yılı mezuniyet törenleri, sadece kep atan öğrencilerin coşkusuna değil, geleceğe yön verecek gençlerin güçlü seslerine de sahne oldu. Tören boyunca kürsüye çıkan bölüm birincileri, eğitim sisteminden toplumsal sorunlara, insan haklarından adil bir geleceğe kadar pek çok önemli konuya parmak basarak sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ancak törenin en unutulmaz anı, Psikoloji Bölümü birincisinin yaptığı esprili ve derinlikli konuşmayla yaşandı.
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Konuşmayı Tek Gecede Yazmak Zorunda Kaldı
Öğrencinin Konuşmasını Tüm Salon Ayakta Alkışladı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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