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Bölüm Birincisi Öğrencinin Mezuniyet Töreni Konuşması Viral Oldu: Salon Ayakta Alkışladı!

Bölüm Birincisi Öğrencinin Mezuniyet Töreni Konuşması Viral Oldu: Salon Ayakta Alkışladı!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.06.2026 - 17:09
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Bilkent Üniversitesi’nin 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 2026 yılı mezuniyet törenleri, sadece kep atan öğrencilerin coşkusuna değil, geleceğe yön verecek gençlerin güçlü seslerine de sahne oldu. Tören boyunca kürsüye çıkan bölüm birincileri, eğitim sisteminden toplumsal sorunlara, insan haklarından adil bir geleceğe kadar pek çok önemli konuya parmak basarak sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ancak törenin en unutulmaz anı, Psikoloji Bölümü birincisinin yaptığı esprili ve derinlikli konuşmayla yaşandı.

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Konuşmayı Tek Gecede Yazmak Zorunda Kaldı

Konuşmayı Tek Gecede Yazmak Zorunda Kaldı

Genç mezun, kürsüye çıktığında önce Bilkent’teki yoğun eğitim hayatına gönderme yapan samimi bir özeleştiriyle salondakileri gülümsetti. Akademik başarının sadece rakamlardan ibaret olmaması gerektiğine de zarifçe değinen dönem birincisi, konuşmasının girişinde şu ifadeleri kullandı:

'İtiraf etmeliyim ki aylardır içeriğini düşündüğüm bu konuşmayı, Bilkent'teki 4 yıllık tecrübeme dayanarak, son dakika haber verilen teslim tarihine yetiştirmek için tek gecede yazdım. Duygu ve düşüncelerini sizlerle paylaşma onur ve sorumluluğunun neden sadece bir not çizelgesine bakılarak bana verilmiş olmasından emin olamasam da, bu mecranın temenni ve minnetimi paylaşmak için uygun olacağına karar verdim.'

Öğrencinin Konuşmasını Tüm Salon Ayakta Alkışladı

Öğrencinin Konuşmasını Tüm Salon Ayakta Alkışladı

Konuşmasının devamında toplumsal mesajların dozunu artıran öğrenci, hem çocukların geleceğine dair umutlarını paylaştı hem de üniversite yönetimine ince bir mizahla teşekkür etti. Konuşma, salonu adeta ayağa kaldıran şu güçlü cümlelerle noktalandı:

'Temennim, her çocuğun cinsiyeti, cinsel yönelimi, becerileri ve ilgi alanları ne olursa olsun sevilerek ve desteklenerek büyüyebilmesidir. Burs imkanları ile eğitimimi olanaklı ve verimli kılan, ayrıca ücretsiz ringlerini esirgemeyerek ulaşım hakkımızı koruyan okuluma, 4 senedir her sabah uyandığımda kapanmadan var olduğu için teşekkür eder, diplomamın da bir ömür benimle kalmasını temenni ederim.'

Hem düşündüren hem de güldüren bu kapanışın ardından salonda adeta bir alkış tufanı koptu. Genç psikoloğun bu cesur ve içten duruşu, mezuniyet töreninin en çok konuşulan anı olarak hafızalara kazındı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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