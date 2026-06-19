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Veteriner Hekimleri Açıkladı: Kedileri Yürüyüşe Çıkarmak Davranış Bozukluklarını Engelliyor

Veteriner Hekimleri Açıkladı: Kedileri Yürüyüşe Çıkarmak Davranış Bozukluklarını Engelliyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.06.2026 - 14:20
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Ev kedilerinin dış dünyaya açılması konusu, hayvan sağlığı uzmanları ve evcil hayvan sahipleri arasında uzun süredir bir tartışma odağı oluşturuyor. Geleneksel yaklaşım felinlerin tamamen kapalı alanlarda barındırılmasını desteklese de, güncel veteriner tahlilleri bu durumun aksini ortaya koyuyor. Denetimli bir şekilde dış mekânı tecrübe eden kedilerin, hem fiziksel hem de psikolojik açıdan çok daha sağlıklı bir yaşam sürdüğü gözlemleniyor. Göğüs tasması, arnes veya korumalı alanlar vasıtasıyla gerçekleştirilen bu aktiviteler; kedilerde can sıkıntısına bağlı gelişen agresyon, bölge işaretleme ve mobilyalara zarar verme gibi olumsuz eylemleri ciddi ölçüde azaltıyor.

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Çevresel uyaranların çeşitliliği kedilerin zihinsel ve bedensel dengesini doğrudan destekliyor

Çevresel uyaranların çeşitliliği kedilerin zihinsel ve bedensel dengesini doğrudan destekliyor

Doğaları gereği yüksek keşif arzusu taşıyan felinler, dışarıdaki yeni kokular, sesler ve manzaralar sayesinde zihinsel açıdan aktif kalıyor. Bu çevresel zenginleştirme süreci, ev ortamındaki tekdüzeliğin yarattığı kronik stres ve anksiyete faktörlerini minimuma indirgiyor. Özellikle apartman dairesinde yaşayan ve gün boyu hareketsiz kalan kediler için bu yürüyüşler, obezite riskine karşı güçlü bir egzersiz alternatifi sağlıyor.

Her evcil canlının karakter yapısı dış dünyanın getirdiği dinamiklere uyum sağlayamıyor

Her evcil canlının karakter yapısı dış dünyanın getirdiği dinamiklere uyum sağlayamıyor

Veteriner hekimler, dış mekân gezintilerinin tüm kediler için genelgeçer bir kural şeklinde uygulanmaması gerektiği hususunda önemle duruyor. Ürkek, içe dönük veya bölgesel hassasiyeti yüksek olan bazı kediler, dışarıdaki kontrolsüz uyaranlar karşısında yoğun bir korku ve travma yaşama riski barındırıyor. Bu tip durumlarda canlıyı zorlamak, fayda sağlamaktan ziyade mevcut psikolojik durumu daha da kötüleştiriyor. Bu sebeple herhangi bir uygulamaya geçmeden önce hayvanın karakter analizinin yapılması büyük önem arz ediyor.

Dış dünyaya adım atma süreci kademeli bir alıştırma planı çerçevesinde yürütülüyor

Dış dünyaya adım atma süreci kademeli bir alıştırma planı çerçevesinde yürütülüyor

Başarılı bir dış mekân deneyimi, ev içinde başlayıp dışarıya uzanan sabırlı bir adaptasyon stratejisine dayanıyor. İlk aşamada kedinin göğüs tasmasına ev ortamında, ödül mamaları ve oyunlar eşliğinde alışması amaçlanıyor. Sonraki adımda ise ilk dış saha deneyimlerinin uyaran miktarı az, sakin alanlarda gerçekleştirilmesi gerekiyor. Süreç boyunca hayvanın kendini güvende hissetmesi adına yanında bir kedi taşıma çantası bulundurulması ve keşif hızının tamamen hayvanın inisiyatifine bırakılması tavsiye ediliyor. Uzmanlar, dış yürüyüşlerin ev içindeki interaktif alanların yerini tutmadığını, dolayısıyla evdeki tırmalama tahtaları ve yüksek gözlem noktalarının korunması gerektiğini de sözlerine ekliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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