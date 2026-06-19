Veteriner Hekimleri Açıkladı: Kedileri Yürüyüşe Çıkarmak Davranış Bozukluklarını Engelliyor

Ev kedilerinin dış dünyaya açılması konusu, hayvan sağlığı uzmanları ve evcil hayvan sahipleri arasında uzun süredir bir tartışma odağı oluşturuyor. Geleneksel yaklaşım felinlerin tamamen kapalı alanlarda barındırılmasını desteklese de, güncel veteriner tahlilleri bu durumun aksini ortaya koyuyor. Denetimli bir şekilde dış mekânı tecrübe eden kedilerin, hem fiziksel hem de psikolojik açıdan çok daha sağlıklı bir yaşam sürdüğü gözlemleniyor. Göğüs tasması, arnes veya korumalı alanlar vasıtasıyla gerçekleştirilen bu aktiviteler; kedilerde can sıkıntısına bağlı gelişen agresyon, bölge işaretleme ve mobilyalara zarar verme gibi olumsuz eylemleri ciddi ölçüde azaltıyor.

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