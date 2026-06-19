Burada Çatıya Pet Şişe Koyanlar Bedava Yaşıyor: Sistem 30 Ülkede Kullanıyor

Brezilya’da 2001 yılında yaşanan büyük elektrik krizi esnasında bir tamircinin su dolu PET şişeyle başlattığı aydınlatma yöntemi, bugün 30 ülkede altyapısı bulunmayan topluluklar için maliyetsiz bir ışık kaynağına dönüştü. Alfredo Mozer tarafından geliştirilen su ve çamaşır suyu dolu PET şişe formülü, dünya genelinde geniş bir sosyal inovasyon hareketi halini aldı. Mozer’in güneş ışığını kırarak 60 watt’lık bir ampul kadar ışık yayan buluşundan ilham alan 'Litro de Luz' (Bir Litre Işık) adlı sivil toplum kuruluşu, Brezilya'da enerji altyapısından yoksun 200 toplulukta yaşayan 40 bin kişiye aydınlatma sağladı.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü (IBGE) verileri, ülkede yaklaşık 450 bin kişinin evinde hiç elektrik bulunmadığını ortaya koyuyor. Enerjinin karneyle ya da kesintili sağlandığı güvencesiz erişim de dâhil edildiğinde bu sayı 2 milyon kişiye ulaşıyor. Sokak lambalarının eksikliği ise yaklaşık 6 milyon insanı doğrudan etkiliyor.

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