article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Burada Çatıya Pet Şişe Koyanlar Bedava Yaşıyor: Sistem 30 Ülkede Kullanıyor

Burada Çatıya Pet Şişe Koyanlar Bedava Yaşıyor: Sistem 30 Ülkede Kullanıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.06.2026 - 11:25
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Brezilya’da 2001 yılında yaşanan büyük elektrik krizi esnasında bir tamircinin su dolu PET şişeyle başlattığı aydınlatma yöntemi, bugün 30 ülkede altyapısı bulunmayan topluluklar için maliyetsiz bir ışık kaynağına dönüştü. Alfredo Mozer tarafından geliştirilen su ve çamaşır suyu dolu PET şişe formülü, dünya genelinde geniş bir sosyal inovasyon hareketi halini aldı. Mozer’in güneş ışığını kırarak 60 watt’lık bir ampul kadar ışık yayan buluşundan ilham alan 'Litro de Luz' (Bir Litre Işık) adlı sivil toplum kuruluşu, Brezilya'da enerji altyapısından yoksun 200 toplulukta yaşayan 40 bin kişiye aydınlatma sağladı.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü (IBGE) verileri, ülkede yaklaşık 450 bin kişinin evinde hiç elektrik bulunmadığını ortaya koyuyor. Enerjinin karneyle ya da kesintili sağlandığı güvencesiz erişim de dâhil edildiğinde bu sayı 2 milyon kişiye ulaşıyor. Sokak lambalarının eksikliği ise yaklaşık 6 milyon insanı doğrudan etkiliyor.

Kaynak

Kaynak: https://en.clickpetroleoegas.com.br/b...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geliştirilen yeni sistemler sayesinde PET şişeler akıllı sokak lambalarına dönüşüyor

Geliştirilen yeni sistemler sayesinde PET şişeler akıllı sokak lambalarına dönüşüyor

Litro de Luz, Rodrigo Eid liderliğinde yürütülen çalışmalarda Mozer’in orijinal PET şişe tasarımını yerel ihtiyaçlara göre güncelledi. Kuruluş; PET şişeler, PVC borular, güneş panelleri, piller ve LED ampuller kullanarak akıllı fenerler ve sokak lambaları üretiyor. Gün boyunca güneş paneli aracılığıyla pillerini şarj eden sistem, hava karardığında otomatik olarak devreye giriyor. Projenin metodolojisi, mahalle sakinlerinin bu sistemleri kendi başlarına monte edebilmeleri ve arıza durumunda onarabilmeleri için yerel halka yönelik eğitimleri de kapsıyor.

Temiz enerji çözümleri bölgedeki sosyal ve ekonomik yaşamı olumlu etkiliyor

Temiz enerji çözümleri bölgedeki sosyal ve ekonomik yaşamı olumlu etkiliyor

STK’dan yapılan açıklamada, sağlanan aydınlatma çözümlerinin nehir kenarı yerleşkeleri, yerli kabileleri, quilombola (eski köle sığınakları) toplulukları, kırsal bölgeler ve kent varoşlarında kullanıldığı belirtildi. Temiz enerji altyapısının devreye girdiği bölgelerde, gaz lambalarının çıkardığı duman ve kurumun önüne geçilerek çocukların eğitim sürelerinin uzatıldığı, gece güvenliğinin artırıldığı ve karanlık nedeniyle duran ekonomik üretimin akşam saatlerinde de devam edebildiği bildirildi.

Uygulanan alternatif yöntemler devletin resmi altyapı çalışmalarına köprü görevi görüyor

Uygulanan alternatif yöntemler devletin resmi altyapı çalışmalarına köprü görevi görüyor

Rio de Janeiro’da düzenlenen Web Summit teknoloji konferansında konuşan Litro de Luz Brezilya Direktörü Rodrigo Eid, özellikle Amazon bölgesinde 1 milyon, ülke genelinde ise 2 milyona yakın insanın enerji mahrumiyeti yaşadığını ifade etti. Eid, organizasyonun amacının devlet kurumlarının yerini almak değil, altyapının henüz ulaşmadığı alanlarda tamamlayıcı bir çözüm sunmak olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada, 2017 yılından bu yana sivil toplum eliyle aydınlatılan bazı bölgelerin görünürlük kazanması neticesinde, kamu otoriteleri tarafından bu bölgelere resmi elektrik altyapısının götürüldüğü vakaların kaydedildiği bilgisi paylaşıldı. Dünya genelinde 30 ülkede faaliyet gösteren kuruluş, nihai hedeflerinin ülkelerin enerji altyapı sorunlarının tamamen çözülmesi ve kurumun faaliyetlerine ihtiyaç duyulmayacak hale gelinmesi olduğunu açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın