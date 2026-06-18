Çölün Ortasında Mahsur Kalmış Dev Nehir: Hiçbir Yere Dökülmüyor, Hızla Kuruyor

Son yıllarda tüm dünyada etkisini artıran küresel iklim değişikliği ve buna bağlı gelişen şiddetli kuraklık dalgası, Okavango Nehri’nin hassas dengesini de ciddi biçimde tehdit ediyor. Angola’daki sulak alanlara düşen yağış miktarının düzensizleşmesi, nehrin su debisinde öngörülemeyen düşüşlere yol açıyor. Bu durum, Kalahari Çölü'ndeki iç deltanın dönemsel olarak daha az su almasına ve yaşam alanlarının daralmasına neden oluyor. Uzmanlar bölgedeki kuraklık periyotlarının uzamasının hem benzersiz yaban hayatı popülasyonunu hem de nehir sistemine bağımlı yerel toplulukların geleceğini tehlikeye attığını her fırsatta vurguluyor.

Bununla birlikte, uzmanlar nehrin doğduğu Angola’daki sulak alanlar ile döküldüğü Botsvana’daki iç delta arasında sınır ötesi su yönetimi koridorları oluşturmak için çalışmalar yürütüyor. Bölgede kurulan koruma ağları sayesinde, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak adına su akışını yapay olarak engellemeyecek sürdürülebilir arazi kullanımı politikaları teşvik ediliyor. Ayrıca uzaydan uydu takipleri ve saha verileri birleştirilerek, kuraklık dönemlerinde vahşi yaşamın göç yollarını açık tutacak acil durum eylem planları hazırlanıyor.