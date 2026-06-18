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Çölün Ortasında Mahsur Kalmış Dev Nehir: Hiçbir Yere Dökülmüyor, Hızla Kuruyor

Çölün Ortasında Mahsur Kalmış Dev Nehir: Hiçbir Yere Dökülmüyor, Hızla Kuruyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.06.2026 - 21:56
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Dünyadaki nehirlerin büyük bir kısmı uzun yolculuklarını bir denize veya okyanusa dökülerek tamamlıyor. Ancak Afrika'nın kalbinde yer alan Okavango Nehri, bu genel coğrafi kuralın tamamen dışına çıkıyor. Batı Angola’nın sulak tepelerinden doğan bu sıra dışı su kaynağı, okyanusa ulaşmak yerine Botsvana’daki Kalahari Çölü’nün kızıl kumlarında son buluyor. Okavango, kuraklığın ortasında devasa bir iç delta oluşturarak coğrafyanın kaderini değiştiren muazzam bir yaşam ekosistemine hayat veriyor.

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Kaynak

Kaynak: https://www.nationalgeographic.com/en...
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Mevsimsel taşkınlar kurak coğrafyadaki doğal yaşamı her yıl yeniden canlandırıyor

Mevsimsel taşkınlar kurak coğrafyadaki doğal yaşamı her yıl yeniden canlandırıyor

Okavango’yu benzersiz kılan en önemli özellik, nehir yatağının sabit bir yapıya sahip olmamasıyla kendini gösteriyor. Angola’da aylar önce yağan yağmurlar nehir yataklarını aşarak çöle ulaştığında, deltada mucizevi bir dönüşüm başlıyor. Dönemsel taşkınlarla genişleyen, kurak dönemlerde ise daralan bu dinamik su döngüsü, çölde adeta bir vaha yaratıyor. Bölge filler, su aygırları, mandalar, aslanlar ve binlerce göçmen kuş için kurak coğrafyadaki en güvenli sığınak ve beslenme alanını oluşturuyor. Sudan bitkiye, böcekten memelilere kadar tüm vahşi yaşam bu nehrin ritmine göre şekilleniyor.

Bilim insanları geleneksel kanolarla gizemli coğrafyanın haritasını çıkarmaya devam ediyor

Bilim insanları geleneksel kanolarla gizemli coğrafyanın haritasını çıkarmaya devam ediyor

Bu devasa ve karmaşık su labirenti ulaşım zorlukları nedeniyle gizemini uzun süre korumayı başarıyor. On yılı aşkın bir süredir bölgede yürütülen 'Okavango Yaban Hayatı Projesi' kapsamında uzman ekipler bölgeyi keşfetmek için yoğun bir mesai harcıyor. Modern araçların giremediği bu bakir alanlarda, 'mekoro' adı verilen geleneksel küçük kanolarla ilerleyen araştırmacılar nehir sistemini titizlikle haritalandırıyor. Yapılan saha çalışmaları, nehrin yukarı kollarında meydana gelen en ufak bir peyzaj değişikliğinin bile kilometrelerce aşağıdaki tüm ekosistemi doğrudan etkilediğini net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Küresel iklim krizi ve artan kuraklık tehdidi nehrin geleceğini riske atıyor

Küresel iklim krizi ve artan kuraklık tehdidi nehrin geleceğini riske atıyor

Son yıllarda tüm dünyada etkisini artıran küresel iklim değişikliği ve buna bağlı gelişen şiddetli kuraklık dalgası, Okavango Nehri’nin hassas dengesini de ciddi biçimde tehdit ediyor. Angola’daki sulak alanlara düşen yağış miktarının düzensizleşmesi, nehrin su debisinde öngörülemeyen düşüşlere yol açıyor. Bu durum, Kalahari Çölü'ndeki iç deltanın dönemsel olarak daha az su almasına ve yaşam alanlarının daralmasına neden oluyor. Uzmanlar bölgedeki kuraklık periyotlarının uzamasının hem benzersiz yaban hayatı popülasyonunu hem de nehir sistemine bağımlı yerel toplulukların geleceğini tehlikeye attığını her fırsatta vurguluyor.

Bununla birlikte, uzmanlar nehrin doğduğu Angola’daki sulak alanlar ile döküldüğü Botsvana’daki iç delta arasında sınır ötesi su yönetimi koridorları oluşturmak için çalışmalar yürütüyor. Bölgede kurulan koruma ağları sayesinde, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak adına su akışını yapay olarak engellemeyecek sürdürülebilir arazi kullanımı politikaları teşvik ediliyor. Ayrıca uzaydan uydu takipleri ve saha verileri birleştirilerek, kuraklık dönemlerinde vahşi yaşamın göç yollarını açık tutacak acil durum eylem planları hazırlanıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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