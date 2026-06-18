Çölün Ortasında Mahsur Kalmış Dev Nehir: Hiçbir Yere Dökülmüyor, Hızla Kuruyor
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Kaynak: https://www.nationalgeographic.com/en...
Dünyadaki nehirlerin büyük bir kısmı uzun yolculuklarını bir denize veya okyanusa dökülerek tamamlıyor. Ancak Afrika'nın kalbinde yer alan Okavango Nehri, bu genel coğrafi kuralın tamamen dışına çıkıyor. Batı Angola’nın sulak tepelerinden doğan bu sıra dışı su kaynağı, okyanusa ulaşmak yerine Botsvana’daki Kalahari Çölü’nün kızıl kumlarında son buluyor. Okavango, kuraklığın ortasında devasa bir iç delta oluşturarak coğrafyanın kaderini değiştiren muazzam bir yaşam ekosistemine hayat veriyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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