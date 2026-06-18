Gıda Uzmanları Açıkladı: Her Gün '3 Harfli Zehir' Tüketiyoruz Ama Farkında Değiliz

Çin tuzu, yiyeceklere doğrudan baskın bir tat eklemek yerine, dildeki tat reseptörlerini uyararak gıdanın mevcut lezzet bileşenlerini belirginleştirme işlevi görüyor. Tatlı, tuzlu, acı ve ekşinin ardından beşinci temel tat olarak kabul edilen 'Umami' (etimsi/lezzetli tat) hissini oluşturan bu bileşen, domates, mantar ve eski kaşar gibi gıdalarda doğal olarak da yüksek oranda bulunuyor. Gıda sanayisi ise gerçek et veya baharat kullanım oranını düşürerek maliyetleri kontrol altında tutmak amacıyla bu bileşenden sıklıkla faydalanıyor.