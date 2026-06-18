Gıda Uzmanları Açıkladı: Her Gün '3 Harfli Zehir' Tüketiyoruz Ama Farkında Değiliz
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Kaynak: https://www.mayoclinic.org/healthy-li...
Hazır gıda sektöründe paketli ürünlerin lezzet kalitesini artırmak amacıyla yaygın şekilde kullanılan, kamuoyunda ise 'Çin tuzu' olarak adlandırılan Monosodyum Glutamat (MSG), beslenme uzmanları ve tüketiciler arasındaki tartışma odağı olmayı sürdürüyor. Kimyasal yapısı itibarıyla doğada bulunan glutamat amino asidinin sodyum tuzu olan bu madde, kristalize beyaz toz görünümüyle endüstriyel üretimde stratejik bir rol oynuyor.
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Bileşen dildeki reseptörleri uyararak yiyeceklerin lezzetini derinleştiriyor
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Katkı maddesi en yoğun şekilde paketli ve dondurulmuş gıdalarda karşımıza çıkıyor
Uluslararası gıda otoriteleri bu maddeyi genellikle güvenli kategorisinde değerlendiriyor
Lezzet artırıcı mekanizma biyolojik doyma hissini geciktirerek obeziteyi tetikliyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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