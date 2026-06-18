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Gıda Uzmanları Açıkladı: Her Gün '3 Harfli Zehir' Tüketiyoruz Ama Farkında Değiliz

Gıda Uzmanları Açıkladı: Her Gün '3 Harfli Zehir' Tüketiyoruz Ama Farkında Değiliz

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.06.2026 - 20:50
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Hazır gıda sektöründe paketli ürünlerin lezzet kalitesini artırmak amacıyla yaygın şekilde kullanılan, kamuoyunda ise 'Çin tuzu' olarak adlandırılan Monosodyum Glutamat (MSG), beslenme uzmanları ve tüketiciler arasındaki tartışma odağı olmayı sürdürüyor. Kimyasal yapısı itibarıyla doğada bulunan glutamat amino asidinin sodyum tuzu olan bu madde, kristalize beyaz toz görünümüyle endüstriyel üretimde stratejik bir rol oynuyor.

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Kaynak

Kaynak: https://www.mayoclinic.org/healthy-li...
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Bileşen dildeki reseptörleri uyararak yiyeceklerin lezzetini derinleştiriyor

Bileşen dildeki reseptörleri uyararak yiyeceklerin lezzetini derinleştiriyor

Çin tuzu, yiyeceklere doğrudan baskın bir tat eklemek yerine, dildeki tat reseptörlerini uyararak gıdanın mevcut lezzet bileşenlerini belirginleştirme işlevi görüyor. Tatlı, tuzlu, acı ve ekşinin ardından beşinci temel tat olarak kabul edilen 'Umami' (etimsi/lezzetli tat) hissini oluşturan bu bileşen, domates, mantar ve eski kaşar gibi gıdalarda doğal olarak da yüksek oranda bulunuyor. Gıda sanayisi ise gerçek et veya baharat kullanım oranını düşürerek maliyetleri kontrol altında tutmak amacıyla bu bileşenden sıklıkla faydalanıyor.

Katkı maddesi en yoğun şekilde paketli ve dondurulmuş gıdalarda karşımıza çıkıyor

Katkı maddesi en yoğun şekilde paketli ve dondurulmuş gıdalarda karşımıza çıkıyor

Endüstriyel gıda üretiminde Çin tuzunun en sık kullanıldığı ürün grupları arasında cipsler ve çeşnili paketli kuruyemişler ilk sırada yer alıyor. Bunun yanı sıra hazır çorbalar, bulyonlar, toz harçlar, dondurulmuş fast-food ürünleri, soya sosu, ketçap ve hazır salata sosları da bu bileşeni yüksek oranda barındırıyor.

Uluslararası gıda otoriteleri bu maddeyi genellikle güvenli kategorisinde değerlendiriyor

Uluslararası gıda otoriteleri bu maddeyi genellikle güvenli kategorisinde değerlendiriyor

1960’lı yıllarda MSG içerikli gıdaların tüketimi sonrası bazı bireylerde görülen baş ağrısı, kızarıklık ve çarpıntı gibi belirtiler literatüre 'Çin Restoranı Sendromu' olarak geçmiş bulunuyor. Ancak yürütülen kontrollü bilimsel araştırmalar bu belirtiler ile MSG tüketimi arasında doğrudan, evrensel bir bağ ortaya koyamıyor. Günümüz itibarıyla ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), Çin tuzunu 'genellikle güvenli' (GRAS) katkı maddeleri kategorisinde ele alıyor. Bununla birlikte, toplumdaki bazı hassas bireylerde yüksek miktarda tüketime bağlı geçici reaksiyonlar gözlenebiliyor.

Lezzet artırıcı mekanizma biyolojik doyma hissini geciktirerek obeziteyi tetikliyor

Lezzet artırıcı mekanizma biyolojik doyma hissini geciktirerek obeziteyi tetikliyor

Bilimsel değerlendirmeler, MSG'nin doğrudan toksik bir etkisi olmadığını gösterse de gıdaları aşırı lezzetli hale getirerek biyolojik doyma mekanizmalarını geciktirebildiğine işaret ediyor. Uzmanlar, bu durumun bireyleri paketli ve yüksek kalorili gıdaları daha fazla tüketmeye yönlendirerek obezite ve metabolik rahatsızlık risklerini dolaylı yoldan etkilediğini belirtiyor. Tüketiciler, ambalajlı ürünlerin 'İçindekiler' bölümünde yer alan Monosodyum Glutamat, MSG, Glutamik Asit ya da Avrupa gıda kodu olan E621 ibarelerini inceleyerek ürünlerde Çin tuzu bulunup bulunmadığını kontrol edebiliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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