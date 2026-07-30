Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Başrol Olduğu Kazım Koyuncu Filminden İlk Kareler Geldi
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Kazım Koyuncu'nun yaşam öyküsünü beyaz perdeye taşıyacak 'Kazım Koyuncu: Yarım Kalan' filminin çekimleri başladı. Cem Yiğit Üzümoğlu'nun başrolünde yer aldığı yapımdan paylaşılan ilk set kareleri, sinemaseverlerde büyük heyecan yarattı.
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Karadeniz müziğinin unutulmaz isimlerinden Kazım Koyuncu'nun hayatını konu alan "Kazım Koyuncu: Yarım Kalan" filminin çekimleri başladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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