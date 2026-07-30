Eren Kaşıkçı'nın Yürek Burkan Anısından Daha 17'deki Ayrılık İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
30 Temmuz Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Şef Eren Kaşıkçı'nın vefat haberi tüm sevenlerini yasa boğdu.
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Gizem Güven, Selena'daki rol arkadaşı Cansu Demirci hakkında konuştu.
Var Mısın Yok Musun'un son bölümünde yarışan Tuğçe Kaptan Karabul yarışmaya damga vurdu.
İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz dizisiyle ilgili itirafta bulundu.
Daha 17 dizisindeki ayrılık iddiası ortalığı karıştırdı.
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29 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
MasterChef jürileri ve yarışmacılarının ardından MasterChef Türkiye hesabından da paylaşım geldi.
Sezonun en beklenen dizilerinden biri olan Tuzlu Kahve'nin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.
Kızıl Sakal Eren Kaşıkçı'nın vefatının ardından kızıyla ilgili detay kahretti.
Aybüke Pusat'ın Halef'ten ayrılmasının ardından yeni bir oyuncunun dahil olup olmayacağı merak ediliyordu.
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Kızına düşkünlüğüyle bilinen Eren Kaşıkçı'nın vefatının ardından eski bir videosu gündem oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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