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Eren Kaşıkçı'nın Yürek Burkan Anısından Daha 17'deki Ayrılık İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Eren Kaşıkçı'nın Yürek Burkan Anısından Daha 17'deki Ayrılık İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.07.2026 - 15:43
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

30 Temmuz Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Şef Eren Kaşıkçı'nın vefat haberi tüm sevenlerini yasa boğdu.

Şef Eren Kaşıkçı'nın vefat haberi tüm sevenlerini yasa boğdu.

Eren Kaşıkçı'nın sevenlerinin paylaşımları gündem olurken bir Ekşi Sözlük yazarının Kaşıkçı ile anısı okuyanların boğazını düğümledi.

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Gizem Güven, Selena'daki rol arkadaşı Cansu Demirci hakkında konuştu.

Gizem Güven, Selena'daki rol arkadaşı Cansu Demirci hakkında konuştu.

Cansu Demirci'nin sosyal medyadan ve gözlerden uzak bir hayat yaşaması, hakkındaki iddialar ve aralarındaki küslük iddiaları hakkında konuşan Gizem Güven'in açıklamaları gündem oldu.

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Var Mısın Yok Musun'un son bölümünde yarışan Tuğçe Kaptan Karabul yarışmaya damga vurdu.

Var Mısın Yok Musun'un son bölümünde yarışan Tuğçe Kaptan Karabul yarışmaya damga vurdu.

Bankanın 345 bin TL'lik teklifini kabul ederek risk almamayı seçen yarışmacının kutusundan çıkan para çok konuşuldu.

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İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz dizisiyle ilgili itirafta bulundu.

İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz dizisiyle ilgili itirafta bulundu.

Neden Nefes karakterinden sıyrılamadığını dile getiren İrem Helvacıoğlu, o dönem çekimlerde yaşadıklarını sevenleriyle paylaştı.

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Daha 17 dizisindeki ayrılık iddiası ortalığı karıştırdı.

Daha 17 dizisindeki ayrılık iddiası ortalığı karıştırdı.

Geçtiğimiz gün dizinin genç başrol oyuncuları Çağan Efe Ak ve Ata Yaşat ile çekilen fotoğrafını paylaşan Çağdaş Onur Öztürk, bu kez de Şebnem ve Hakan karakterlerini canlandıran Nesrin Cavadzade ile Armağan Oğuz'la olan fotoğraflarına yazdığı yorumla gündem oldu.

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29 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

29 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Yeraltı'nın sezon finali yaparak ekran arası vermesiyle çarşamba akşamlarının tek dizisi Doğanın Kanunu olurken, dizi son bölümüyle hem düşüş hem yükseliş yaşadı.

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MasterChef jürileri ve yarışmacılarının ardından MasterChef Türkiye hesabından da paylaşım geldi.

MasterChef jürileri ve yarışmacılarının ardından MasterChef Türkiye hesabından da paylaşım geldi.

Eren Kaşıkçı'nın MasterChef'te yaşadıklarından hazırlanan video izleyenlerin yüreklerini dağladı.

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Sezonun en beklenen dizilerinden biri olan Tuzlu Kahve'nin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.

Sezonun en beklenen dizilerinden biri olan Tuzlu Kahve'nin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.

Gerçekten Şampiyonlar Ligi gibi görünen diziye Bahar'ın sevilen oyuncusu da katıldı.

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Kızıl Sakal Eren Kaşıkçı'nın vefatının ardından kızıyla ilgili detay kahretti.

Kızıl Sakal Eren Kaşıkçı'nın vefatının ardından kızıyla ilgili detay kahretti.

Sevilen ismin vefatından iki gün önce kızının doğum gününü kutladığı öğrenildi.

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Aybüke Pusat'ın Halef'ten ayrılmasının ardından yeni bir oyuncunun dahil olup olmayacağı merak ediliyordu.

Aybüke Pusat'ın Halef'ten ayrılmasının ardından yeni bir oyuncunun dahil olup olmayacağı merak ediliyordu.

Çekimlerine kısa bir zaman kala Halef dizisinin kadrosuna bir kadın oyuncu katıldı. Kadın oyuncunun dizide sürpriz bir karakterde olacağı öğrenildi.

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Kızına düşkünlüğüyle bilinen Eren Kaşıkçı'nın vefatının ardından eski bir videosu gündem oldu.

Kızına düşkünlüğüyle bilinen Eren Kaşıkçı'nın vefatının ardından eski bir videosu gündem oldu.

Eren Kaşıkçı'nın kızına neden Maya adını koyduğunu anlattığı anlar sosyal medyada yayıldı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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