article/comments
article/share
Haberler
TV
Erken Final Kararından NOW TV'de Başrol Ayrılığına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Erken Final Kararından NOW TV'de Başrol Ayrılığına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.07.2026 - 15:21
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

29 Temmuz Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. 21 Haziran Pazar günü yayın hayatına başlayan Yaz Bir Şarkı yayından kaldırıldı.

1. 21 Haziran Pazar günü yayın hayatına başlayan Yaz Bir Şarkı yayından kaldırıldı.

6. bölümüyle ekrana gelen programın, yayınlanan bu bölümüyle ekranlara veda ettiği öğrenildi.

Detaylar:

2. 18 Temmuz'da çekimleri başlayan Sevdam Karadeniz'in sahneleri çöpe gitti.

2. 18 Temmuz'da çekimleri başlayan Sevdam Karadeniz'in sahneleri çöpe gitti.

Dizinin ilk iki başrolünün ardından 3. başrol de diziden ayrıldı. Yeni bir başrol arayışı başladı.

Detaylar:

3. 28 Temmuz reyting sonuçları açıklandı.

3. 28 Temmuz reyting sonuçları açıklandı.

MasterChef Türkiye ve Var mısın Yok musun'un yarış halinde olduğu günde zirve adeta bölüşüldü. Bir kategoride Var mısın Yok musun, iki kategoride MasterChef zirveyi kaptı.

Detaylar:

4. 2018-2026 yıllarında ekrana gelen yaz dizilerinin reyting performansı açıklandı.

4. 2018-2026 yıllarında ekrana gelen yaz dizilerinin reyting performansı açıklandı.

Son 8 yılın yaz dizileri mercek altına alınırken zirvenin sahibi belli oldu. Daha 17 de listede yer almayı başardı.

Detaylar:

5. Kızılcık Şerbeti dizisinde dört sezondur Ömer karakterini canlandıran Barış Kılıç büyük bir başarıya imza attı.

5. Kızılcık Şerbeti dizisinde dört sezondur Ömer karakterini canlandıran Barış Kılıç büyük bir başarıya imza attı.

Ünlü oyuncu Beyrut Uluslararası Ödülleri (BIAF) kapsamında 'Yılın En İyi Erkek Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'in yeni dizisine 8 oyuncu birden dahil oldu.

6. Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'in yeni dizisine 8 oyuncu birden dahil oldu.

Eylül ayında sete çıkacak ve Atv ekranlarında yayınlanacak Hamal dizisi için kadro çalışmaları hızlandı. Diziye 8 oyuncu birden katıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın