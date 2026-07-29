Erken Final Kararından NOW TV'de Başrol Ayrılığına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
29 Temmuz Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. 21 Haziran Pazar günü yayın hayatına başlayan Yaz Bir Şarkı yayından kaldırıldı.
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2. 18 Temmuz'da çekimleri başlayan Sevdam Karadeniz'in sahneleri çöpe gitti.
3. 28 Temmuz reyting sonuçları açıklandı.
4. 2018-2026 yıllarında ekrana gelen yaz dizilerinin reyting performansı açıklandı.
5. Kızılcık Şerbeti dizisinde dört sezondur Ömer karakterini canlandıran Barış Kılıç büyük bir başarıya imza attı.
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6. Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'in yeni dizisine 8 oyuncu birden dahil oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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