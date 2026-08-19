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Emsal Karar: Yargıtay Maaşını Geç Alan Emekliler İçin Son Noktayı Koydu

Emsal Karar: Yargıtay Maaşını Geç Alan Emekliler İçin Son Noktayı Koydu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.08.2026 - 11:46
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Türkiye’de emeklilik hayali kuran ve emeklilik başvurusu yapan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren önemli bir hukuki gelişme yaşandı. Yargıtay, emekli aylıklarının geç bağlanması nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların açtığı davalarda emsal niteliğinde bir karara imza attı.

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Maaşı geç bağlanan emekli 'gelir kaybına uğradığını' belirterek mahkemenin yolunu tuttu.

Maaşı geç bağlanan emekli 'gelir kaybına uğradığını' belirterek mahkemenin yolunu tuttu.

Sosyal güvenlik sistemindeki yoğunluk veya bürokratik gecikmeler sebebiyle zaman zaman emekli maaşlarının bağlanma süreci uzayabiliyor. Yaşanan bu süreçte gelir kaybına uğradığını belirten bir sigortalı, hak kaybının giderilmesi adına yargı yoluna başvurdu. Dava konusu olayda vatandaş, 13 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla yaşlılık aylığına hak kazandığının tespit edilmesini ve ödenmeyen geçmiş dönem aylıklarının en yüksek mevduat faiziyle birlikte SGK'dan tahsil edilmesini talep etti.

Davayı inceleyen ilk derece mahkemesi, sigortalının 1 Ekim 2018 tarihi itibarıyla emekliliğe hak kazandığını belirledi. Mahkeme, bu tarih ile 1 Nisan 2019 arasındaki eksik ödenen aylık tutarlarının yasal faiziyle birlikte vatandaşa ödenmesine karar verdi. SGK yetkililerinin karara yaptığı istinaf başvurusu da Bölge Adliye Mahkemesi tarafından esastan reddedilerek yerel mahkemenin kararı doğrulandı.

Yargıtay’dan milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emsal maaş kararı.

Yargıtay’dan milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emsal maaş kararı.

Dosyanın temyiz edilmesi üzerine devreye giren Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, dosya üzerinde kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi. Yüksek Mahkeme, usul ve hesaplama yöntemlerindeki eksiklikler nedeniyle kararı bozdu. Kararda, yerel mahkemenin SGK'dan net aylık miktarına ilişkin resmi veri almadan doğrudan bilirkişi raporuna dayanarak hüküm kurması usule aykırı bulundu. Ayrıca sigortalıya 1 Mayıs 2019’da yeniden aylık bağlandığı dikkate alınarak, hesaplama döneminin 1 Ekim 2018 ile 1 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılması gerektiği vurgulandı.

Kararın en dikkat çekici ve tüm emeklileri kapsayan bölümü ise faizin başlangıç tarihine ilişkin yapılan düzenleme oldu. Yargıtay, mevcut mevzuat gereğince SGK'ye tahsis ve emeklilik işlemlerini tamamlaması için 3 aylık yasal bir süre tanındığının altını çizdi.

Bu doğrultuda, emekli aylığı geç bağlanan bir vatandaş faiz hakkı elde etse dahi, faiz işletilmeye doğrudan emekliliğe hak kazanılan ilk günden itibaren başlanmayacak. Faiz hesaplaması, SGK’ye tanınan 3 aylık yasal bekleme süresinin dolduğu tarihten itibaren geçerli sayılacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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