Emsal Karar: Yargıtay Maaşını Geç Alan Emekliler İçin Son Noktayı Koydu

Sosyal güvenlik sistemindeki yoğunluk veya bürokratik gecikmeler sebebiyle zaman zaman emekli maaşlarının bağlanma süreci uzayabiliyor. Yaşanan bu süreçte gelir kaybına uğradığını belirten bir sigortalı, hak kaybının giderilmesi adına yargı yoluna başvurdu. Dava konusu olayda vatandaş, 13 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla yaşlılık aylığına hak kazandığının tespit edilmesini ve ödenmeyen geçmiş dönem aylıklarının en yüksek mevduat faiziyle birlikte SGK'dan tahsil edilmesini talep etti.

Davayı inceleyen ilk derece mahkemesi, sigortalının 1 Ekim 2018 tarihi itibarıyla emekliliğe hak kazandığını belirledi. Mahkeme, bu tarih ile 1 Nisan 2019 arasındaki eksik ödenen aylık tutarlarının yasal faiziyle birlikte vatandaşa ödenmesine karar verdi. SGK yetkililerinin karara yaptığı istinaf başvurusu da Bölge Adliye Mahkemesi tarafından esastan reddedilerek yerel mahkemenin kararı doğrulandı.