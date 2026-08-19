Emsal Karar: Yargıtay Maaşını Geç Alan Emekliler İçin Son Noktayı Koydu
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Türkiye’de emeklilik hayali kuran ve emeklilik başvurusu yapan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren önemli bir hukuki gelişme yaşandı. Yargıtay, emekli aylıklarının geç bağlanması nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların açtığı davalarda emsal niteliğinde bir karara imza attı.
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Maaşı geç bağlanan emekli 'gelir kaybına uğradığını' belirterek mahkemenin yolunu tuttu.
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Yargıtay’dan milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emsal maaş kararı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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