Daha 17 Dizisinin Cafer'i Arben Akış İzleyenleri Gözyaşına Boğdu
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Yaz sezonuna damga vuran Daha 17 dizisi her bölümüyle izleyiciyi etkilemeye devam ediyor. Düşüşe geçen reytinglerini yeniden yükseltmeyi başaran Daha 17'nin 9. bölümüne ana karakterlerin yanı sıra Cafer karakteri de damga vurdu. Ağlama sahnesinin başarıyla üstesinden gelen Arben Akış, izleyenleri de gözyaşına boğdu.
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Kanal D'nin pazar akşamları ekrana gelen dizisi Daha 17, yaz sezonuna rağmen yüksek reytingler almayı başarıyor.
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Sevilen dizinin son bölümünde bu kez yalnızca ana karakterler değil, Cafer karakterine hayat veren Arben Akış da büyük bir etki yarattı.
Cafer'in gözyaşlarına boğulduğu sahnenin ardından "Daha 17 Cafer kimdir, Arben Akış kimdir?" diye merak edilmeye başlandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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