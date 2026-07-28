Daha 17 Dizisinin Cafer'i Arben Akış İzleyenleri Gözyaşına Boğdu

Dünya Kupası'nın etkisiyle düşüş yaşayan Daha 17, daha öncesinde neredeyse 10 reytinge merdiven dayamıştı. Hem dram hem gençlik dizisi olan Daha 17, yalnızca reyting başarısıyla değil sosyal medyadaki etkisiyle de gündemde kalmayı sürdürüyor. Dizide rol alan Helin Elveren, Ata Yaşat, Çağan Efe Ak ve Ceren Ayruk'un 1 milyon takipçiye ulaşması da bunun en büyük göstergelerinden biri.