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Sizler Oyladınız, Sonuç Belli Oldu: Sezonun En Yakışıklı Oyuncusunu Seçtik!

Sizler Oyladınız, Sonuç Belli Oldu: Sezonun En Yakışıklı Oyuncusunu Seçtik!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.07.2026 - 13:51
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2025-2026 dizi sezonu, sadece sürükleyici senaryoları, entrikaları ve etkileyici aşk dolu ya da gerilimi yüksek sahneleriyle değil, ekran başındakileri hayran bırakan erkek oyuncularıyla da damga vurdu. Sezon boyunca performanslarıyla adından söz ettiren, karizmalarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmeyen ekranın en sevilen yüzleri kıyasıya bir yarışın içine girdi. Binlerce dizi tutkununun oylarıyla şekillenen büyük anket sonunda sonuçlandı!

Sizlerin oylarıyla belirlediğimiz 'Sezonun En Yakışıklı Oyuncusu' hangisi oldu?

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1. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz'in Adil'i Ulaş Tuna Astepe sezonun en yakışıklısı oldu.

1. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz'in Adil'i Ulaş Tuna Astepe sezonun en yakışıklısı oldu.

Onedio kullanıcısının katıldığı ankette % 13 oy almayı başaran Ulaş Tuna Astepe, sezonun en yakışıklı ismi seçildi. Taşacak Bu Deniz'in izlenme rekorları kırmasına şaşmamak gerek...

2. Çağatay Ulusoy ikinci sırada yer aldı.

2. Çağatay Ulusoy ikinci sırada yer aldı.

Oyların % 11'ini alan Çağatay Ulusoy, Eşref Rüya'da canlandırdığı Eşref karakteriyle devleşmişti. Ünlü oyuncu 33 aday arasından ikinci sıraya yerleşti.

3. Muhtemel Aşk'ın yıldızı Ekin Koç 3. oldu.

3. Muhtemel Aşk'ın yıldızı Ekin Koç 3. oldu.

Yaz dizisi Muhtemel Aşk'la ekranlardaki yerini alan Ekin Koç, sosyal medyanın da gündeminde sık sık yer alıyor. Oyların % 10'unu alan Ekin Koç ekranların en yakışıklı 3. oyuncusu oldu.

4. Daha 17'yle piyasaya giriş yapan Ata Yaşat % 8 oy aldı.

4. Daha 17'yle piyasaya giriş yapan Ata Yaşat % 8 oy aldı.

Onu Doğanın Kanunu'nun başrolü Alperen Duymaz, Yeraltı'nın Halil İbrahim'i Deniz Can Aktaş ve Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük izledi. Listenin son sırasında ise Kızılcık Şerbeti'ne veda eden Doğukan Güngör yer aldı.

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Sezonun en güzel oyuncusunu seçtiğimiz anketimiz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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