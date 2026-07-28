Sizler Oyladınız, Sonuç Belli Oldu: Sezonun En Yakışıklı Oyuncusunu Seçtik!
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2025-2026 dizi sezonu, sadece sürükleyici senaryoları, entrikaları ve etkileyici aşk dolu ya da gerilimi yüksek sahneleriyle değil, ekran başındakileri hayran bırakan erkek oyuncularıyla da damga vurdu. Sezon boyunca performanslarıyla adından söz ettiren, karizmalarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmeyen ekranın en sevilen yüzleri kıyasıya bir yarışın içine girdi. Binlerce dizi tutkununun oylarıyla şekillenen büyük anket sonunda sonuçlandı!
Sizlerin oylarıyla belirlediğimiz 'Sezonun En Yakışıklı Oyuncusu' hangisi oldu?
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1. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz'in Adil'i Ulaş Tuna Astepe sezonun en yakışıklısı oldu.
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2. Çağatay Ulusoy ikinci sırada yer aldı.
3. Muhtemel Aşk'ın yıldızı Ekin Koç 3. oldu.
4. Daha 17'yle piyasaya giriş yapan Ata Yaşat % 8 oy aldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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