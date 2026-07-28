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Yılmaz Erdoğan, İnci Taneleri'nde Dilber İçin Senaryoyu Değiştirdiğini İtiraf Etti

Yılmaz Erdoğan, İnci Taneleri'nde Dilber İçin Senaryoyu Değiştirdiğini İtiraf Etti

İnci Taneleri
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.07.2026 - 12:19
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2024-2026 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri, yayınlandığı günden itibaren büyük bir ilgi gördü. Fenomen haline dönüşen dizide en çok konuşulan karakter Dilber oldu. Özellikle danslarıyla konuşulan karakterle ilgili Yılmaz Erdoğan'dan bir itiraf geldi.

Kaynak: F90 / YouTube

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Ocak 2024'te yayın hayatına başlayan İnci Taneleri, herkesi şaşırtan bir biçimde Mart 2026'da final yapmıştı.

Ocak 2024'te yayın hayatına başlayan İnci Taneleri, herkesi şaşırtan bir biçimde Mart 2026'da final yapmıştı.

Son sezonunda Organize İşler: Karun Hazinesi çekimleri sebebiyle yayına bir hayli geç başlayan İnci Taneleri, bunun doğurduğu etkiyle reytinglerde eski etkisini gösteremedi. Sevdiğim Sensin'in zirveyi kapmasıyla birlikte final kararı da kaçınılmaz oldu.

İnci Taneleri yayınlandığı süre boyunca en çok konuşulan karakter Dilber oldu.

İnci Taneleri yayınlandığı süre boyunca en çok konuşulan karakter Dilber oldu.

Pavyondaki dansları, Hazar Ergüçlü'nün beğeni toplayan oyunculuğu ve yeteneği birleşince dizinin en ikonik karakteri Dilber oldu. F90'a katılan Yılmaz Erdoğan, dizinin final yapmasının ardından Dilber'le ilgili itirafta bulundu. Erdoğan, 'Dilber daha dizi başlamadan pavyon dansı ve klibiyle fenomene dönüştü. Sette o klibi çekerken Sincanlı Erkal'a 'Pavyondaki gibi biraz sataş, doğaçlama dalaş' dedim. O da doğaçlama olarak 'Senin evin barkın yok mu Dilber?' dedi. Normalde 3. bölümde Dilber'i eve taşıyordum ama o laf yüzünden karakter 'Evsiz Barksız Dilber' diye meşhur olunca, oturup 1000 sayfalık senaryoyu yeniden yazdım!' dedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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