Yılmaz Erdoğan, İnci Taneleri'nde Dilber İçin Senaryoyu Değiştirdiğini İtiraf Etti
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2024-2026 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri, yayınlandığı günden itibaren büyük bir ilgi gördü. Fenomen haline dönüşen dizide en çok konuşulan karakter Dilber oldu. Özellikle danslarıyla konuşulan karakterle ilgili Yılmaz Erdoğan'dan bir itiraf geldi.
Kaynak: F90 / YouTube
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Ocak 2024'te yayın hayatına başlayan İnci Taneleri, herkesi şaşırtan bir biçimde Mart 2026'da final yapmıştı.
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İnci Taneleri yayınlandığı süre boyunca en çok konuşulan karakter Dilber oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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