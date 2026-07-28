Yılmaz Erdoğan, İnci Taneleri'nde Dilber İçin Senaryoyu Değiştirdiğini İtiraf Etti

Pavyondaki dansları, Hazar Ergüçlü'nün beğeni toplayan oyunculuğu ve yeteneği birleşince dizinin en ikonik karakteri Dilber oldu. F90'a katılan Yılmaz Erdoğan, dizinin final yapmasının ardından Dilber'le ilgili itirafta bulundu. Erdoğan, 'Dilber daha dizi başlamadan pavyon dansı ve klibiyle fenomene dönüştü. Sette o klibi çekerken Sincanlı Erkal'a 'Pavyondaki gibi biraz sataş, doğaçlama dalaş' dedim. O da doğaçlama olarak 'Senin evin barkın yok mu Dilber?' dedi. Normalde 3. bölümde Dilber'i eve taşıyordum ama o laf yüzünden karakter 'Evsiz Barksız Dilber' diye meşhur olunca, oturup 1000 sayfalık senaryoyu yeniden yazdım!' dedi.