MasterChef Türkiye’de Ana Kadroya Giren 10. İsim Belli Oldu: 27 Temmuz Ana Kadroya Kim Girdi?

Burçin böylece şeflerden önlüğünü alarak yarışmanın ana kadrosuna dahil edildi. MasterChef’te Burçin’den önce dokuz yarışmacı ana kadroya girmeyi başarmıştı. İlk önlüğü Batuhan alırken onu Nilay, Hasan Alp ve Şiringül takip etti. Daha sonraki bölümlerde Enes, Eyyüp Can, Demirhan ve Nurten de kadroya dahil oldu. 26 Temmuz’daki yarışın sonunda ise Şadi dokuzuncu isim olarak önlüğünü kazanmıştı. Burçin’in de katılmasıyla ana kadrodaki yarışmacı sayısı 10’a yükseldi.