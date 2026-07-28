MasterChef Türkiye’de Ana Kadroya Giren 10. İsim Belli Oldu: 27 Temmuz Ana Kadroya Kim Girdi?
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MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro seçmeleri 27 Temmuz Pazartesi akşamı devam etti. Peki MasterChef ana kadroya kim girdi, 10. önlüğün sahibi kim oldu? Yenibahar ile hazırlanan yaratıcı tabak ve tiramisu etaplarının ardından gecenin kazananı açıklandı. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun değerlendirmesiyle bir yarışmacı daha ana kadrodaki yerini aldı. İşte 27 Temmuz MasterChef’te kadroya giren isim…
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MasterChef Türkiye’nin yeni sezonunda ilk 20 kişilik ana kadronun belirlenmesi için yarışmacılar bir kez daha mutfağa girdi.
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MasterChef Türkiye 2026’da 27 Temmuz gecesi ana kadroya giren 10. isim Burçin oldu.
MasterChef Türkiye 2026 Ana Kadrosuna Kimler Girdi?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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