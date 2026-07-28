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MasterChef Türkiye’de Ana Kadroya Giren 10. İsim Belli Oldu: 27 Temmuz Ana Kadroya Kim Girdi?

MasterChef Türkiye’de Ana Kadroya Giren 10. İsim Belli Oldu: 27 Temmuz Ana Kadroya Kim Girdi?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
28.07.2026 - 08:28
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MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro seçmeleri 27 Temmuz Pazartesi akşamı devam etti. Peki MasterChef ana kadroya kim girdi, 10. önlüğün sahibi kim oldu? Yenibahar ile hazırlanan yaratıcı tabak ve tiramisu etaplarının ardından gecenin kazananı açıklandı. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun değerlendirmesiyle bir yarışmacı daha ana kadrodaki yerini aldı. İşte 27 Temmuz MasterChef’te kadroya giren isim…

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MasterChef Türkiye’nin yeni sezonunda ilk 20 kişilik ana kadronun belirlenmesi için yarışmacılar bir kez daha mutfağa girdi.

MasterChef Türkiye’nin yeni sezonunda ilk 20 kişilik ana kadronun belirlenmesi için yarışmacılar bir kez daha mutfağa girdi.

27 Temmuz Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde bu kez 10. önlük için mücadele edildi. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ilk aşamada yarışmacılardan yenibaharı kullanarak yaratıcı bir yemek hazırlamalarını istedi. Adaylar verilen malzemeyi kendi tarifleriyle birleştirerek şeflerin karşısına çıktı. İlk turun sonunda başarılı bulunan isimler gecenin ikinci aşamasına kaldı. Final etabında ise yarışmacılardan bu kez tiramisu yapmaları istendi. Hazırlanan tatlılar süre sonunda şefler tarafından tek tek değerlendirildi. İki etabın tamamlanmasının ardından ana kadroya katılmaya hak kazanan yarışmacı açıklandı.

MasterChef Türkiye 2026’da 27 Temmuz gecesi ana kadroya giren 10. isim Burçin oldu.

MasterChef Türkiye 2026’da 27 Temmuz gecesi ana kadroya giren 10. isim Burçin oldu.

Burçin böylece şeflerden önlüğünü alarak yarışmanın ana kadrosuna dahil edildi. MasterChef’te Burçin’den önce dokuz yarışmacı ana kadroya girmeyi başarmıştı. İlk önlüğü Batuhan alırken onu Nilay, Hasan Alp ve Şiringül takip etti. Daha sonraki bölümlerde Enes, Eyyüp Can, Demirhan ve Nurten de kadroya dahil oldu. 26 Temmuz’daki yarışın sonunda ise Şadi dokuzuncu isim olarak önlüğünü kazanmıştı. Burçin’in de katılmasıyla ana kadrodaki yarışmacı sayısı 10’a yükseldi.

MasterChef Türkiye 2026 Ana Kadrosuna Kimler Girdi?

MasterChef Türkiye 2026 Ana Kadrosuna Kimler Girdi?

  • Batuhan

  • Nilay

  • Hasan Alp

  • Şiringül

  • Enes

  • Eyyüp Can

  • Demirhan

  • Nurten

  • Şadi

  • Burçin

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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