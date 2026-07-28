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Veda Eden Edene: Gönül Dağı'nın Ana Karakterlerinden Biri Daha Diziden Ayrıldı

Veda Eden Edene: Gönül Dağı'nın Ana Karakterlerinden Biri Daha Diziden Ayrıldı

Gönül Dağı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.07.2026 - 09:19
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Mustafa Çiftçi’nin bozkır öykülerinden esinlenilerek hazırlanan, samimi ve sıcak bir Anadolu dizisi olan Gönül Dağı 6 koca sezonu geride bıraktı. Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekilen dizide geçtiğimiz sezon dizinin başrollerinden Ramazan'a hayat veren Cihat Süvarioğlu diziden ayrılmıştı. Yeni sezonda partneri Hazal Çağlar'ın da dizide olmayacağı öğrenilirken bir oyuncu daha Gönül Dağı'na veda etti.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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TRT 1'in uzun soluklu dizisi Gönül Dağı'nda 7. sezon öncesi önemli bir ayrılık gerçekleşmişti.

TRT 1'in uzun soluklu dizisi Gönül Dağı'nda 7. sezon öncesi önemli bir ayrılık gerçekleşmişti.

6 sezon boyunca dizide rol alan, tam 220 bölüm Asuman'a hayat veren Hazal Çağlar diziden ayrıldı. Geçtiğimiz sezon başında partneri Cihat Süvarioğlu da diziden ayrılmış ve Sevdiğim Sensin dizisine transfer olmuştu.

7. sezonu merakla beklenen Gönül Dağı'nda bir ayrılık daha gerçekleşti.

7. sezonu merakla beklenen Gönül Dağı'nda bir ayrılık daha gerçekleşti.

6. sezonda diziye dahil olan ve Çetin Kaya'ya hayat veren Sercan Badur, sezon başında diziden ayrılacak. Olayların gidişatını etkileyen dikkat çekici figürlerden biri olan Çetin, kasabaya ve ana karakterlerin hayatına sonradan giren; gizemli geçmişi, farklı yapısı ve getirdiği yeniliklerle Gedelli kasabasındaki dengeleri değiştiren bir isim olmuştu. 183. bölümde diziye dahil olan karakter yeni sezon itibarıyla diziden ayrılacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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