Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'in Yeni Dizisi Hamal'a 8 Oyuncu Birden! Hayat Bilgisi'nin Barbie'si de Kadroda
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Oktay Kaynarca'nın Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ardından setlere döneceği Hamal dizisi için çalışmalar hızlandı. Ünlü oyuncu dizinin yapımcılığını da üstlenirken partner olarak en güçlü adayın Fahriye Evcen olduğunu, Evcen'in de rol için heyecanlı olduğunu dile getirmişti. Eylülde sete çıkacak diziye sekiz oyuncu birden dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'i buluşturan Hamal dizisinde kadro netleşmeye başladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın