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Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'in Yeni Dizisi Hamal'a 8 Oyuncu Birden! Hayat Bilgisi'nin Barbie'si de Kadroda

Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'in Yeni Dizisi Hamal'a 8 Oyuncu Birden! Hayat Bilgisi'nin Barbie'si de Kadroda

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.07.2026 - 09:42
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Oktay Kaynarca'nın Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ardından setlere döneceği Hamal dizisi için çalışmalar hızlandı. Ünlü oyuncu dizinin yapımcılığını da üstlenirken partner olarak en güçlü adayın Fahriye Evcen olduğunu, Evcen'in de rol için heyecanlı olduğunu dile getirmişti. Eylülde sete çıkacak diziye sekiz oyuncu birden dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'i buluşturan Hamal dizisinde kadro netleşmeye başladı.

Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'i buluşturan Hamal dizisinde kadro netleşmeye başladı.

Henüz günü belli olmayan Hamal dizisi şimdiden izleyicide heyecan yaratmış durumda. Eylül ayında sete çıkması beklenen dizi aşk, intikam gibi ilgi çeken konuları içermesinin yanı sıra başrollerinde Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'i buluşturmasıyla da gündem olmuştu. Önce aradaki 23 yaş fark eleştirildi, ardından ikilinin nasıl bir uyum yakalayacakları merak konusu oldu. Çalışmaların hızlandığı Hamal dizisine iki başrolün ardından 8 oyuncu birden dahil oldu. Erdal Özyağcılar (Derviş), Burak Tozkoparan (Tekin), Sarp Akkaya (Falke), Yiğit Uçan (Esfender), Zeynep Kankonde (Varmısın Adile), Hakan Karsak (Bülbül Yusuf), Taylan Meydan (Ünlü Ünal) ve İpek Erdem (Afet) dizide rol alacak isimler oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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