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Erken Final Haberi Beklenmedik Yerden Geldi: TV Programı Yayından Kaldırıldı

Erken Final Haberi Beklenmedik Yerden Geldi: TV Programı Yayından Kaldırıldı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.07.2026 - 08:52
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Dizi ve programlar sezona büyük umutlarla başlasalar da ne yazık ki başta reyting kaygısı olmak üzere pek çok etken sebebiyle final kararı alabiliyorlar. Yaz sezonunda dizilerin yanı sıra başlayan eğlence programı Yaz Bir Şarkı'dan veda haberi geldi. Program yayından kaldırıldı.

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21 Haziran Pazar günü yayın hayatına başlayan eğlence programı Yaz Bir Şarkı, 6. bölümüyle ekranlara veda etti.

21 Haziran Pazar günü yayın hayatına başlayan eğlence programı Yaz Bir Şarkı, 6. bölümüyle ekranlara veda etti.

İlk bölümünün ardından gün değişikliğine giden ve cuma günleri yayınlanmaya başlayan Yaz Bir Şarkı, Demet Akalın ve Sinan Akçıl'ın sunuculuğuyla ekrana geliyordu. Merve Özbey, Sefo ve Nilsu Berfin Aktaş'la sezona başlayan programın 6. bölümünde Işın Karaca ile Elif Buse Doğan konuk olarak ağırlandı. Program gün değişikliği ve yaz sezonunun da verdiği etkiyle düşük seyreden reytinglerin ardından 6. bölümünün ardından yayından kaldırıldı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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