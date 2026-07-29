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Zirvede Kıyasıya Rekabet: 28 Temmuz Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Zirvede Kıyasıya Rekabet: 28 Temmuz Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.07.2026 - 12:00
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Yaz sezonunun gelmesinin ardından diziler final yaptı, yaz dizileri sezonu ele geçirdi. Ancak dört yaz dizisinin yayında olmadığı salı akşamı yarışma programları kendisini gösteriyor. Var mısın Yok musun ve MasterChef Türkiye'nin zirve yarışında bulunduğu 28 Temmuz Salı reyting sonuçları belli oldu.

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28 Temmuz Salı reytinglerine Var mısın Yok musun ve MasterChef Türkiye rekabeti damga vurdu.

28 Temmuz Salı reytinglerine Var mısın Yok musun ve MasterChef Türkiye rekabeti damga vurdu.

Sezon boyunca salı günlerinde çoğu zaman kriz yaşanmıştı. Başlayan diziler final çoğunlukla final yaptı, 5 dizinin yayınlandığı haftalarda zirveyi hiçbiri göremedi. A.B.İ. dizisinin yayına başlamasıyla birlikte durum değişti ve zirveye A.B.İ. yerleşti. Ancak yaz sezonunun gelmesiyle birlikte salı gününe yeni dizi koyulmadı. Var mısın Yok musun ve MasterChef Türkiye salı gününün iki büyük rakibi oldu.

Bir kategoride Var mısın Yok musun, iki kategoride MasterChef zirveye yerleşti.

Bir kategoride Var mısın Yok musun, iki kategoride MasterChef zirveye yerleşti.

TOTAL'DE İLK 10 PROGRAM

Var Mısın Yok Musun (ATV)

MasterChef Türkiye (TV8)

NOW Ana Haber (NOW)

Arıcı Ölüm Kovanı (Y.S.) (SHOW TV)

Var Mısın Yok Musun Özel (ATV)

Daha 17 (TKR) (Kanal D)

Kapımdaki Casus (Y.S.) (SHOW TV)

Show Ana Haber (SHOW TV)

Kanal D Ana Haber (Kanal D)

ATV Ana Haber (ATV)

AB'DE İLK 10 PROGRAM

MasterChef Türkiye (TV8)

Var Mısın Yok Musun (ATV)

Arıcı Ölüm Kovanı (Y.S.) (SHOW TV)

Daha 17 (TKR) (Kanal D)

Arıcı Ölüm Kovanı (Y.S.) (TKR) (SHOW TV)

Sıcak Gelişme (Kanal D)

Tolgshow Yıldızlar (STAR TV)

NOW Ana Haber (NOW)

Show Ana Haber (SHOW TV)

Kanal D Ana Haber (Kanal D)

ABC'DE İLK 10 PROGRAM

MasterChef Türkiye (TV8)

Var Mısın Yok Musun (ATV)

Arıcı Ölüm Kovanı (Y.S.) (SHOW TV)

NOW Ana Haber (NOW)

Kapımdaki Casus (Y.S.) (SHOW TV)

Aşk-ı Memnu (TKR) (Kanal D)

Daha 17 (TKR) (Kanal D)

Kanal D Ana Haber (Kanal D)

Tolgshow Yıldızlar (STAR TV)

Arıcı Ölüm Kovanı (Y.S.) (TKR) (SHOW TV)

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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