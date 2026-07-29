Zirvede Kıyasıya Rekabet: 28 Temmuz Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu
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Yaz sezonunun gelmesinin ardından diziler final yaptı, yaz dizileri sezonu ele geçirdi. Ancak dört yaz dizisinin yayında olmadığı salı akşamı yarışma programları kendisini gösteriyor. Var mısın Yok musun ve MasterChef Türkiye'nin zirve yarışında bulunduğu 28 Temmuz Salı reyting sonuçları belli oldu.
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28 Temmuz Salı reytinglerine Var mısın Yok musun ve MasterChef Türkiye rekabeti damga vurdu.
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Bir kategoride Var mısın Yok musun, iki kategoride MasterChef zirveye yerleşti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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