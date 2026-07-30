MasterChef Türkiye'nin Eren Kaşıkçı İçin Yaptığı Paylaşım Herkesi Duygulandırdı
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MasterChef Türkiye'nin 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı, yarışma tarihinin en sevilen isimlerinden biri olmuştu. Başarısı, efendi kişiliği, sevgi dolu sözleri ve ailesine olan bağlılığıyla dikkat çeken Eren Kaşıkçı, dün evinde ölü bulundu. Ani vefatıyla herkesi sarsan Eren Kaşıkçı'nın ardından tüm sevenleri gibi MasterChef resmi hesabından da duygu dolu bir paylaşım yapıldı.
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MasterChef 2021'in şampiyonu Kızıl Sakal lakaplı Eren Kaşıkçı hayatını kaybetti.
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MasterChef Türkiye resmi hesabından da Eren Kaşıkçı için duygu dolu bir paylaşım yapıldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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