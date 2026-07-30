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Zirvede Hem Düşüş Hem Yükseliş Var! 29 Temmuz Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Zirvede Hem Düşüş Hem Yükseliş Var! 29 Temmuz Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

yerli dizi Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.07.2026 - 11:24
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29 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Star TV'nin yeni yaz dizisi Doğanın Kanunu'nun yeni bölümünün yayınlandığı 29 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Doğanın Kanunu, Dünya Kupası'nın sona ermesiyle reytinglerde artış yaşamıştı. Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın başrollerde yer aldığı Doğanın Kanunu'nun 29 Temmuz Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümü TOTAL'de düşüş yaşarken AB'de reyting artırdı.

İşte, 29 Temmuz Çarşamba Reyting Sonuçları...

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29 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

29 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Yeraltı'nın sezon finali yaparak ekran arası vermesiyle çarşamba akşamlarının tek dizisi Doğanın Kanunu oldu. Yaz sezonu boyunca Star TV ekranlarında yayınlanan Doğanın Kanunu, geçtiğimiz hafta reytinglerde ciddi bir yükseliş yaşamıştı.

Doğanın Kanunu, 29 Temmuz Çarşamba akşamı, yükselişini tüm kategorilerde sürdüremedi. Sevilen yaz dizisi, TOTAL grubunda reyting kaybederken AB grubunda artış yaşadı. ABC1 kategorisinde ise geçtiğimiz hafta aldığı oranı korudu.

29 Temmuz Çarşamba Reyting Sonuçları:

29 Temmuz Çarşamba Reyting Sonuçları:

Doğanın Kanunu

1. Total - 4,17

1. AB - 3,09

1. ABC - 3,96

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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