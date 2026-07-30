Zirvede Hem Düşüş Hem Yükseliş Var! 29 Temmuz Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
29 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
Star TV'nin yeni yaz dizisi Doğanın Kanunu'nun yeni bölümünün yayınlandığı 29 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Doğanın Kanunu, Dünya Kupası'nın sona ermesiyle reytinglerde artış yaşamıştı. Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın başrollerde yer aldığı Doğanın Kanunu'nun 29 Temmuz Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümü TOTAL'de düşüş yaşarken AB'de reyting artırdı.
İşte, 29 Temmuz Çarşamba Reyting Sonuçları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
29 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
29 Temmuz Çarşamba Reyting Sonuçları:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın