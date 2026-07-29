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Başrol Krizi Büyüyor: Sevdam Karadeniz'in Partnersiz Kalan Başrolünden İlk Fotoğraf

Başrol Krizi Büyüyor: Sevdam Karadeniz'in Partnersiz Kalan Başrolünden İlk Fotoğraf

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.07.2026 - 17:10
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NOW'ın merakla beklenen yeni dizisi Sevdam Karadeniz, yayın öncesinde yaşadığı oyuncu değişiklikleriyle gündemden düşmüyor. Son olarak kadın başrolün de projeden ayrılmasıyla yapım ekibi yeni bir oyuncu arayışına girerken, erkek başrol Erdem Adilce'nin setten ilk kareleri de ortaya çıktı.

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NOW'ın yeni sezon için hazırladığı Sevdam Karadeniz dizisi, daha ekran yolculuğu başlamadan peş peşe yaşanan oyuncu ayrılıklarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

NOW'ın yeni sezon için hazırladığı Sevdam Karadeniz dizisi, daha ekran yolculuğu başlamadan peş peşe yaşanan oyuncu ayrılıklarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

İlk olarak başroller için Aslıhan Malbora ve Emre Bey ile anlaşan yapım, iki oyuncunun da çekimler başlamadan projeden ayrılmasıyla planlarını değiştirmek zorunda kaldı. 18 Temmuz'da Trabzon'da sete çıkan dizide bu kez de kadın başrol cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgilere göre Damlasu İkizoğlu da projeye veda etti. Yapım ekibinin, oyuncunun yerine yeni bir kadın başrol arayışına başladığı öğrenildi.

Öte yandan dizinin erkek başrolü Erdem Adilce'nin setten ilk kareleri de ortaya çıktı.

Öte yandan dizinin erkek başrolü Erdem Adilce'nin setten ilk kareleri de ortaya çıktı.

Damlasu İkizoğlu'nun Sevdam Karadeniz kadrosundan ayrılması üzerine partnersiz kalan Erdem Adilce'nin çekimlerden fotoğrafları paylaşıldı. Yaşanan ayrılıkların ardından gözler, kadın başrol için yapılacak yeni oyuncu seçimine çevrildi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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