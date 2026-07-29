Başrol Krizi Büyüyor: Sevdam Karadeniz'in Partnersiz Kalan Başrolünden İlk Fotoğraf
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NOW'ın merakla beklenen yeni dizisi Sevdam Karadeniz, yayın öncesinde yaşadığı oyuncu değişiklikleriyle gündemden düşmüyor. Son olarak kadın başrolün de projeden ayrılmasıyla yapım ekibi yeni bir oyuncu arayışına girerken, erkek başrol Erdem Adilce'nin setten ilk kareleri de ortaya çıktı.
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NOW'ın yeni sezon için hazırladığı Sevdam Karadeniz dizisi, daha ekran yolculuğu başlamadan peş peşe yaşanan oyuncu ayrılıklarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
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Öte yandan dizinin erkek başrolü Erdem Adilce'nin setten ilk kareleri de ortaya çıktı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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