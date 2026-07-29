Başrol Krizi Büyüyor: Sevdam Karadeniz'in Partnersiz Kalan Başrolünden İlk Fotoğraf

İlk olarak başroller için Aslıhan Malbora ve Emre Bey ile anlaşan yapım, iki oyuncunun da çekimler başlamadan projeden ayrılmasıyla planlarını değiştirmek zorunda kaldı. 18 Temmuz'da Trabzon'da sete çıkan dizide bu kez de kadın başrol cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgilere göre Damlasu İkizoğlu da projeye veda etti. Yapım ekibinin, oyuncunun yerine yeni bir kadın başrol arayışına başladığı öğrenildi.