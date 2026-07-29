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Daha 17'de Ayrılık İddiası! Çağdaş Onur Öztürk'ün Paylaşımı Gündem Oldu

Daha 17'de Ayrılık İddiası! Çağdaş Onur Öztürk'ün Paylaşımı Gündem Oldu

Daha 17
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.07.2026 - 15:09
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Daha 17 dizisinde Serhat karakterine hayat veren Çağdaş Onur Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Oyuncunun duygusal mesajı, dizi takipçileri arasında 'ayrılık mı geliyor?' sorusunu beraberinde getirdi.

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Kanal D'nin ilgi gören dizisi Daha 17'de Serhat karakterini canlandıran Çağdaş Onur Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini meraklandırdı.

Kanal D'nin ilgi gören dizisi Daha 17'de Serhat karakterini canlandıran Çağdaş Onur Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini meraklandırdı.

Başarılı oyuncu, dizide birlikte rol aldığı Ata Yaşat ve Çağan Efe Ak ile çekilen karesini paylaşarak duygusal bir mesaj yayımladı. Paylaşımında genç oyuncular için övgü dolu sözler kullanan Öztürk, set arkasındaki samimi dostluklarına da vurgu yaptı.

'Ekranda ne kadar devleşiyorlarsa, kamera arkasında da bir o kadar pırlanta...' ifadelerini kullanan oyuncunun paylaşımı, kısa sürede dizinin hayranları arasında 'Serhat diziden ayrılıyor mu?' sorusunu gündeme taşıdı.

Ancak paylaşımda, oyuncunun diziden ayrıldığına dair herhangi bir resmi açıklama ya da doğrulayıcı bilgi yer almadı.

İşte Daha 17'nin Serhat'ı Çağdaş Onur Öztürk'ün o paylaşımı:

İşte Daha 17'nin Serhat'ı Çağdaş Onur Öztürk'ün o paylaşımı:

Ekranda ne kadar devleşiyorlarsa, kamera arkasında da bir o kadar pırlanta, bir o kadar temiz iki kalp♥️. Bütün Türkiye onları konuşuyor ama set arkasında hâlâ o ilk günkü heyecanla gözlerinin içi gülüyor. Yeteneklerine de kalplerine de kocaman bir maşallah. Yollarınız hep açık olsun canlar! ❤️🎬

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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