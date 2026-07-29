Daha 17'de Ayrılık İddiası! Çağdaş Onur Öztürk'ün Paylaşımı Gündem Oldu

Başarılı oyuncu, dizide birlikte rol aldığı Ata Yaşat ve Çağan Efe Ak ile çekilen karesini paylaşarak duygusal bir mesaj yayımladı. Paylaşımında genç oyuncular için övgü dolu sözler kullanan Öztürk, set arkasındaki samimi dostluklarına da vurgu yaptı.

'Ekranda ne kadar devleşiyorlarsa, kamera arkasında da bir o kadar pırlanta...' ifadelerini kullanan oyuncunun paylaşımı, kısa sürede dizinin hayranları arasında 'Serhat diziden ayrılıyor mu?' sorusunu gündeme taşıdı.

Ancak paylaşımda, oyuncunun diziden ayrıldığına dair herhangi bir resmi açıklama ya da doğrulayıcı bilgi yer almadı.