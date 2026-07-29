Daha 17'de Ayrılık İddiası! Çağdaş Onur Öztürk'ün Paylaşımı Gündem Oldu
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Daha 17 dizisinde Serhat karakterine hayat veren Çağdaş Onur Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Oyuncunun duygusal mesajı, dizi takipçileri arasında 'ayrılık mı geliyor?' sorusunu beraberinde getirdi.
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Kanal D'nin ilgi gören dizisi Daha 17'de Serhat karakterini canlandıran Çağdaş Onur Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini meraklandırdı.
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İşte Daha 17'nin Serhat'ı Çağdaş Onur Öztürk'ün o paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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