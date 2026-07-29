Daha 17'de Aras'ın Burcu Belli Oldu! Kimlik Detayı Dikkat Çekti
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Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yaz dizisi Daha 17'nin son bölümünde izleyicilerin dikkatinden kaçmayan bir detay gündem oldu.
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İşte Daha 17'deki Aras'ın kimlik sahnesi:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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