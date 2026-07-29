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Daha 17'de Aras'ın Burcu Belli Oldu! Kimlik Detayı Dikkat Çekti

Daha 17'de Aras'ın Burcu Belli Oldu! Kimlik Detayı Dikkat Çekti

yerli dizi Daha 17
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.07.2026 - 15:47
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Daha 17'nin son bölümünde ekrana gelen kısa bir sahne, dizi takipçilerinin gözünden kaçmadı. Çağan Efe Ak'ın canlandırdığı başrol karakteri Aras'ın kimliğinin görülmesiyle birlikte doğum tarihi ve burcu da ilk kez ortaya çıktı.

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Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yaz dizisi Daha 17'nin son bölümünde izleyicilerin dikkatinden kaçmayan bir detay gündem oldu.

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yaz dizisi Daha 17'nin son bölümünde izleyicilerin dikkatinden kaçmayan bir detay gündem oldu.

Daha 17'nin başrol karakteri Aras'ın kimlik bilgileri ilk kez ekrana yansıdı.

Çağan Efe Ak'ın hayat verdiği Aras'ın kimliğinin görüldüğü sahnede karakterin 16 yaşında olduğu anlaşılırken, doğum tarihi de dikkat çekti. Kimlikte yer alan bilgilere göre Aras'ın doğum tarihi 9 Ekim 2009 olarak görüldü.

Böylece dizinin başrol karakteri Aras'ın Terazi burcu olduğu da netleşti. Karakterin dizi boyunca sergilediği tavırlar ile Terazi burcuna atfedilen özellikler arasındaki benzerlik ise sosyal medyada izleyicilerin dikkatini çekti.

İşte Daha 17'deki Aras'ın kimlik sahnesi:

İşte Daha 17'deki Aras'ın kimlik sahnesi:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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