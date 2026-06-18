Küçük Ülkenin Kaderini Değiştirebilir: 150 Milyon Tonluk Dev Rezerv Buldular

Karayipler’in önemli aktörlerinden Dominik Cumhuriyeti, küresel teknoloji ve savunma sanayisinde dengeleri değiştirebilecek çapta bir keşfe imza attı. Ülkenin güneybatısındaki Pedernales bölgesinde yürütülen ilk incelemeler, 150 milyon tondan fazla nadir toprak elementi rezervinin varlığını ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Luis Abinader tarafından duyurulan bu gelişme, yarı iletkenlerden havacılığa kadar pek çok stratejik sektörde hayati önem taşıyan 17 farklı metali içeriyor. Yetkililer, rezerv miktarının kesinleştirilmesine yönelik saha çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlamayı, resmi sertifikasyon sürecini ise önümüzdeki yılın başında sonuçlandırmayı hedefliyor. Bu yasal belgelendirme aşaması, büyük ölçekli üretim ve rafinasyon faaliyetlerine geçişte en kritik eşiği oluşturuyor.

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