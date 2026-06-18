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Küçük Ülkenin Kaderini Değiştirebilir: 150 Milyon Tonluk Dev Rezerv Buldular

Küçük Ülkenin Kaderini Değiştirebilir: 150 Milyon Tonluk Dev Rezerv Buldular

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.06.2026 - 19:35
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Karayipler’in önemli aktörlerinden Dominik Cumhuriyeti, küresel teknoloji ve savunma sanayisinde dengeleri değiştirebilecek çapta bir keşfe imza attı. Ülkenin güneybatısındaki Pedernales bölgesinde yürütülen ilk incelemeler, 150 milyon tondan fazla nadir toprak elementi rezervinin varlığını ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Luis Abinader tarafından duyurulan bu gelişme, yarı iletkenlerden havacılığa kadar pek çok stratejik sektörde hayati önem taşıyan 17 farklı metali içeriyor. Yetkililer, rezerv miktarının kesinleştirilmesine yönelik saha çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlamayı, resmi sertifikasyon sürecini ise önümüzdeki yılın başında sonuçlandırmayı hedefliyor. Bu yasal belgelendirme aşaması, büyük ölçekli üretim ve rafinasyon faaliyetlerine geçişte en kritik eşiği oluşturuyor.

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Kaynak

Kaynak: https://www.reuters.com/world/america...
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Yeni Keşif Küresel Teknoloji Pazarlarında Kartların Yeniden Dağıtılmasına Yol Açabilir

Yeni Keşif Küresel Teknoloji Pazarlarında Kartların Yeniden Dağıtılmasına Yol Açabilir

Nadir toprak elementleri elektrikli araçlar, rüzgar türbinleri, akıllı telefonlar ve modern savunma sistemleri gibi geleceğin teknolojilerinde ana bileşen olarak konumlanıyor. Küresel ölçekte bu minerallere yönelik talebin hızla tırmandığı bir dönemde gelen bu haber, uluslararası madencilik sektörünün dikkatini Karayipler'e çevirdi. Uzmanlar, söz konusu rezervin ekonomik olarak üretilebilir miktarının ayrıntılı analizlerle netleşeceğini belirtirken, mevcut potansiyelin bile ülkeyi kritik mineraller piyasasında önemli bir oyuncu yapabileceğini öngörüyor.

Rezervin Ekonomik Değeri İçin Devlet Destekli Çalışmalar Hız Kazanıyor

Rezervin Ekonomik Değeri İçin Devlet Destekli Çalışmalar Hız Kazanıyor

Dominik Cumhuriyeti yönetimi, keşfin ekonomik getirisini maksimize etmek ve üretim takvimini belirlemek amacıyla planlama sürecini hızlandırdı. Daha önce doğal kaynakların işletilmesi amacıyla kurulan devlet destekli madencilik şirketi, yeni rezervin ülke ekonomisine uzun vadeli katkılarını raporlamak üzere görevlendirildi. Kritik minerallere yönelik küresel jeopolitik rekabetin kızıştığı bu dönemde, ülkenin önümüzdeki yıllarda uluslararası teknoloji ve madencilik devlerinden büyük yatırımlar çekmesi bekleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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