Dünyanın En Hızlı İnşaatı Oldu: 57 Katlı Gökdeleni Sadece 19 Günde İnşa Ettiler

Yaklaşık 200 metre yüksekliğe sahip olan bu modern gökdelen, bünyesinde 800 konut, sosyal etkileşim alanları sunan 19 geniş atriyum ve 4 bin personelin aynı anda çalışabileceği büyüklükte ofis alanları barındırıyor. Çelik taşıyıcı sistemler, iç ve dış duvar panelleri ile havalandırma üniteleri dahil olmak üzere tüm teknik bileşenler fabrikada üretildiği için şantiyede yalnızca kaynak ve sabitleme işlemleri yürütüldü. Projeyi üstlenen yetkililer, uygulanan bu inovatif teknoloji sayesinde hem inşaat süresinin önemli ölçüde kısaldığını hem de malzeme israfının en aza indirilerek çevre dostu bir üretim gerçekleştirildiğini açıkladı.