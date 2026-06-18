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Dünyanın En Hızlı İnşaatı Oldu: 57 Katlı Gökdeleni Sadece 19 Günde İnşa Ettiler

Dünyanın En Hızlı İnşaatı Oldu: 57 Katlı Gökdeleni Sadece 19 Günde İnşa Ettiler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.06.2026 - 18:04
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Çin’in Hunan eyaletinin başkenti Changsha’da inşa edilen 'Mini Sky City' gökdeleni, modüler yapı teknolojisinin küresel ölçekteki en dikkat çekici örnekleri arasında yerini aldı. Broad Sustainable Building şirketi tarafından hayata geçirilen 57 katlı bu devasa yapı, sahadaki montaj çalışmalarının yalnızca 19 iş gününde tamamlanmasıyla dünya genelinde çok büyük bir yankı uyandırdı. Geleneksel inşaat modellerini geride bırakan bu yöntem, sektörde yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul gördü.

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Kaynak: https://globalnews.ca/news/1971389/ch...
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Fabrikada üretilen binlerce modül şantiye sahasında rekor sürede bir araya getirildi

Fabrikada üretilen binlerce modül şantiye sahasında rekor sürede bir araya getirildi

Toplamda yaklaşık 180 bin metrekarelik kullanım alanına sahip olan gökdelen, alışılagelmiş kat kat beton dökme yöntemleri yerine modern bir birleştirme süreciyle yükseldi. Proje kapsamında fabrikalarda aylar öncesinden titizlikle hazırlanan 2 bin 736 adet çelik yapı modülü kullanıldı. Bu modüllerin üretim aşaması yaklaşık dört buçuk aylık bir zaman dilimini kapsarken, şantiyedeki montaj aşaması ise şaşırtıcı bir hızla neticelendi. Binanın ilk 20 katının daha önceki bir süreçte tamamlanmasının ardından, kalan 37 katın montajı 31 Ocak ile 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilerek yapı planlanandan çok daha kısa sürede hazır hale getirildi.

Çok yönlü kullanım alanlarına sahip dev yapı dikey bir şehir işlevi görüyor

Çok yönlü kullanım alanlarına sahip dev yapı dikey bir şehir işlevi görüyor

Yaklaşık 200 metre yüksekliğe sahip olan bu modern gökdelen, bünyesinde 800 konut, sosyal etkileşim alanları sunan 19 geniş atriyum ve 4 bin personelin aynı anda çalışabileceği büyüklükte ofis alanları barındırıyor. Çelik taşıyıcı sistemler, iç ve dış duvar panelleri ile havalandırma üniteleri dahil olmak üzere tüm teknik bileşenler fabrikada üretildiği için şantiyede yalnızca kaynak ve sabitleme işlemleri yürütüldü. Projeyi üstlenen yetkililer, uygulanan bu inovatif teknoloji sayesinde hem inşaat süresinin önemli ölçüde kısaldığını hem de malzeme israfının en aza indirilerek çevre dostu bir üretim gerçekleştirildiğini açıkladı.

İnşaat sürecinin hızlandırılmış çekimini buradan izleyebilirsiniz 👇

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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