Dünyanın En Hızlı İnşaatı Oldu: 57 Katlı Gökdeleni Sadece 19 Günde İnşa Ettiler
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Kaynak: https://globalnews.ca/news/1971389/ch...
Çin’in Hunan eyaletinin başkenti Changsha’da inşa edilen 'Mini Sky City' gökdeleni, modüler yapı teknolojisinin küresel ölçekteki en dikkat çekici örnekleri arasında yerini aldı. Broad Sustainable Building şirketi tarafından hayata geçirilen 57 katlı bu devasa yapı, sahadaki montaj çalışmalarının yalnızca 19 iş gününde tamamlanmasıyla dünya genelinde çok büyük bir yankı uyandırdı. Geleneksel inşaat modellerini geride bırakan bu yöntem, sektörde yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul gördü.
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Fabrikada üretilen binlerce modül şantiye sahasında rekor sürede bir araya getirildi
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Çok yönlü kullanım alanlarına sahip dev yapı dikey bir şehir işlevi görüyor
İnşaat sürecinin hızlandırılmış çekimini buradan izleyebilirsiniz 👇
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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