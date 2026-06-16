Pazardaki En Ucuz Yeşilliklerden: İçinde Balıktan Fazla Omega-3 Var
Çoğu zaman sofralarda yalnızca yoğurtla karıştırılan ya da salatalara renk katan sıradan bir yeşillik olarak görülen semizotu, aslında doğanın sunduğu en güçlü reçeteler arasında yer alıyor. Bilimsel adıyla Portulaca oleracea, kalori değeri oldukça düşük olmasına rağmen vücudun ihtiyaç duyduğu pek çok mikro besini tek başına sunabilen nadir bir besin olarak değerlendiriliyor. Son yıllarda gerçekleştirilen araştırmalar, bu mütevazı sebzenin besin değerinin tahmin edilenden çok daha çarpıcı olduğunu gösteriyor. Artık modern beslenmede 'fonksiyonel tıp' ve 'süper gıda' kategorilerinde anılan semizotu, hücresel düzeyde sağlığı koruyan bir kalkan görevi üstleniyor.
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Yeşil yapraklı bu sebze bitkisel dünyanın omega-3 şampiyonu olarak öne çıkıyor
Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak florası ve ruh sağlığı için doğal bir yakıt niteliği taşıyor
Zengin bileşenleri sayesinde modern hayatın stresine karşı antioksidan kalkanı oluşturuyor
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