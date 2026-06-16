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Pazardaki En Ucuz Yeşilliklerden: İçinde Balıktan Fazla Omega-3 Var

Pazardaki En Ucuz Yeşilliklerden: İçinde Balıktan Fazla Omega-3 Var

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.06.2026 - 16:04
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Çoğu zaman sofralarda yalnızca yoğurtla karıştırılan ya da salatalara renk katan sıradan bir yeşillik olarak görülen semizotu, aslında doğanın sunduğu en güçlü reçeteler arasında yer alıyor. Bilimsel adıyla Portulaca oleracea, kalori değeri oldukça düşük olmasına rağmen vücudun ihtiyaç duyduğu pek çok mikro besini tek başına sunabilen nadir bir besin olarak değerlendiriliyor. Son yıllarda gerçekleştirilen araştırmalar, bu mütevazı sebzenin besin değerinin tahmin edilenden çok daha çarpıcı olduğunu gösteriyor. Artık modern beslenmede 'fonksiyonel tıp' ve 'süper gıda' kategorilerinde anılan semizotu, hücresel düzeyde sağlığı koruyan bir kalkan görevi üstleniyor.

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Kaynak

Kaynak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1354675/
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Yeşil yapraklı bu sebze bitkisel dünyanın omega-3 şampiyonu olarak öne çıkıyor

Yeşil yapraklı bu sebze bitkisel dünyanın omega-3 şampiyonu olarak öne çıkıyor

Omega-3 yağ asitleri denildiğinde akla ilk olarak somon veya sardalya gibi yağlı balıklar gelse de semizotu, bitki krallığında ezber bozan bir istisna şeklinde değerlendiriliyor. Yapılan çalışmalar, yeşil yapraklı sebzeler arasında en yüksek alfa-linolenik asit (ALA) yani bitkisel omega-3 içeren besinin semizotu olduğunu kanıtlıyor. Bu yönüyle özellikle deniz ürünleri tüketmeyen, vegan beslenen ya da balık yağı takviyesi kullanamayan bireyler adına eşsiz bir alternatif oluşuyor. Hücre zarlarını koruyan bu değerli yağ asitleri; kalp ve damar sağlığını desteklemekten beyin fonksiyonlarını optimize etmeye ve vücuttaki kronik inflamasyonu azaltmaya kadar hayati roller üstleniyor.

Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak florası ve ruh sağlığı için doğal bir yakıt niteliği taşıyor

Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak florası ve ruh sağlığı için doğal bir yakıt niteliği taşıyor

Semizotunun yüksek lifli yapısı, sadece sindirim sistemini rahatlatmakla kalmıyor, son yıllarda tıp dünyasının odak noktası haline gelen bağırsak mikrobiyotasını da yeniden şekillendiriyor. Bu lifler, bağırsaklarda yaşayan yararlı bakterilerin temel besin kaynağı, yani prebiyotikler olarak işlev görüyor. Dost bakterilerin dengeli beslenmesi ise güçlü bir bağışıklık sisteminin, dengeli bir metabolizmanın ve hatta 'ikinci beyin' olarak adlandırılan bağırsaklar üzerinden doğrudan ruh halinin iyileşmesini sağlıyor.

Zengin bileşenleri sayesinde modern hayatın stresine karşı antioksidan kalkanı oluşturuyor

Zengin bileşenleri sayesinde modern hayatın stresine karşı antioksidan kalkanı oluşturuyor

Hava kirliliği, yoğun iş temposu, düzensiz beslenme ve kalitesiz uyku gibi modern yaşam faktörleri vücutta 'oksidatif stres' yaratarak hücrelerin erken yaşlanmasına yol açıyor. Semizotu, içeriğindeki zengin C vitamini, beta-karoten, E vitamini ve fenolik bileşikler sayesinde serbest radikallerle savaşan güçlü bir antioksidan deposu işlevi görüyor. Aynı zamanda yaz aylarında terle kaybedilen potasyum, kalsiyum ve demir ihtiyacını fazlasıyla karşılıyor. Özellikle içindeki yüksek magnezyum oranı, sinir sistemini sakinleştirerek kasların gevşemesine ve zihinsel dinginliğe ulaşılmasına yardımcı oluyor. Sağlığı riske atmamak ve vücuda hücresel bir yatırım yapmak adına bu şifa kaynağının beslenme rutinine düzenli olarak eklenmesi öneriliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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