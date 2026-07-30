Hull City'nin Sahibi Acun Ilıcalı Takımı ve Türk Futbolu Hakkında Açıklamalarda Bulundu

'Eren Mert ile çalışmayı düşünüyoruz. Kendisi aklımızda hiç yoktu. Ayrılığını basından öğrendim. İlerideki günlerde temas kurduk. Avrupa hayali olduğunu söyledi. Bir Türk gencinin Avrupa'da adını duyurmak istemesi, başarılı olmak istemesi çok güzel bir şey. Sıcak baktığımız bir isim diyebilirim.'

Ilıcalı ayrıca Premier Lig şampiyonluğu hayalinin sorulması üzerine Leicester City'nin 2016'daki mucizevi şampiyonluğundan örnek verdi:

Gittiğimiz yol aynı başarıyla devam ederse, yolun sonu o. Leicester daha önce yaptı. O rüya şu an önümüzde değil. Gittiğimiz yolun en uzağında. Ulaşırız, ulaşmayız ama şu an için uzakta. Bu sene ligde kalırsak bir Brighton, bir Brentford olabiliriz. Tüm odağımız bu.'