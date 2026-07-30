article/comments
article/share
Haberler
Spor
Hull City'nin Sahibi Acun Ilıcalı Takımı ve Türk Futbolu Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Hull City'nin Sahibi Acun Ilıcalı Takımı ve Türk Futbolu Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Onedio Üyesi
30.07.2026 - 16:58
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Premier Lig'in yeni ekibi Hull City'nin başkanı Acun Ilıcalı İstanbul’da Kasımpaşa ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde takımın teknik direktörü Sergej Jakirovic ile birlikte düzenlenen basın toplantısında konuştu. Ilıcalı'nın Türk futbolu hakkında söyledikleri büyük yankı uyandırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ilıcalı'nın basın toplantısından dikkat çekici sözler şöyleydi:

Ilıcalı'nın basın toplantısından dikkat çekici sözler şöyleydi:

'Türkiye'deki negativiteden bittim. O karamsar, negatif ortamın değişmesi inşallah mümkün olur da biz de bir gün ülkemizdeki futbol ortamıyla ilgili daha pozitif konuşabiliriz.'

Ilıcalı Türkiye Süper Ligi'nden transferler gelip gelmeyeceği sorusu üzerine şunları söyledi:

Ilıcalı Türkiye Süper Ligi'nden transferler gelip gelmeyeceği sorusu üzerine şunları söyledi:

'Türkiye Ligi'nin %90'ına kapalıyız. Türkiye'deki maaşların çok yüksek olduğunu düşünüyorum. 4 büyüklerimizde maaşlar 5-6-7 milyon seviyelerine çıktı. Bunlar Premier Lig için geçerli rakamlar değil.'

Trabzonspor'dan ayrılması büyük ses getiren scout şefi Eren Mert de soruldu

Trabzonspor'dan ayrılması büyük ses getiren scout şefi Eren Mert de soruldu

'Eren Mert ile çalışmayı düşünüyoruz. Kendisi aklımızda hiç yoktu. Ayrılığını basından öğrendim. İlerideki günlerde temas kurduk. Avrupa hayali olduğunu söyledi. Bir Türk gencinin Avrupa'da adını duyurmak istemesi, başarılı olmak istemesi çok güzel bir şey. Sıcak baktığımız bir isim diyebilirim.'

Ilıcalı ayrıca Premier Lig şampiyonluğu hayalinin sorulması üzerine Leicester City'nin 2016'daki mucizevi şampiyonluğundan örnek verdi:

Gittiğimiz yol aynı başarıyla devam ederse, yolun sonu o. Leicester daha önce yaptı. O rüya şu an önümüzde değil. Gittiğimiz yolun en uzağında. Ulaşırız, ulaşmayız ama şu an için uzakta. Bu sene ligde kalırsak bir Brighton, bir Brentford olabiliriz. Tüm odağımız bu.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Onedio Üyesi
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın