Hull City'nin Sahibi Acun Ilıcalı Takımı ve Türk Futbolu Hakkında Açıklamalarda Bulundu
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Premier Lig'in yeni ekibi Hull City'nin başkanı Acun Ilıcalı İstanbul’da Kasımpaşa ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde takımın teknik direktörü Sergej Jakirovic ile birlikte düzenlenen basın toplantısında konuştu. Ilıcalı'nın Türk futbolu hakkında söyledikleri büyük yankı uyandırdı.
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Ilıcalı'nın basın toplantısından dikkat çekici sözler şöyleydi:
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Ilıcalı Türkiye Süper Ligi'nden transferler gelip gelmeyeceği sorusu üzerine şunları söyledi:
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