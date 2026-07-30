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Fenerbahçe'nin Rakibinin Kornerini Auta Çeviren Mert Müldür Sosyal Medyanın Gündeminde

Fenerbahçe'nin Rakibinin Kornerini Auta Çeviren Mert Müldür Sosyal Medyanın Gündeminde

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.07.2026 - 11:10
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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür dün oynanan Şampiyonlar Ligi Eleme Turu maçına sonradan dahil oldu. Müldür'ün, Gornik Zabrze’nin 90. dakikada korner kazandığı pozisyona yaptığı itirazları sonrasında düzeltilerek auta çevrildi. Mert Müldür'ün kural kitabına hakimiyeti sosyal medyada viral oldu.

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Mert Müldür Dünya Kupası'nda elini kapatarak konuşan Paraguay futbolcusunu hakeme şikayet etmişti.

Mert Müldür Dünya Kupası'nda elini kapatarak konuşan Paraguay futbolcusunu hakeme şikayet etmişti.

FIFA'nın yeni getirdiği bu kuraldan haberdar olan Fenerbahçeli futbolcu rakibini hakeme şikayet ederek rakibin 10 kişi kalmasını sağlamıştı. Dün oynanan Gornik Zabrze maçında ise rakip takım son dakikalarda tur şansı için bastırırken kazandığı korner Müldür'ün itirazı nedeniyle auta döndü ve sarı-lacivertliler rahat bir nefes alarak turu geçti.

Bu olay sosyal medyanın diline düştü:

Bu olay sosyal medyanın diline düştü:
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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