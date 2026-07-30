Hailey Bieber Bu Kez Ayaklarıyla Gündem Oldu: Sosyal Medyada Tartışma Yarattı!

Ünlü model, kahvesini içerken çektiği kuş bakışı bir fotoğrafını paylaşırken, takipçilerinin dikkatini ilk çeken detay mavi ojeli ayakları oldu.

Fotoğrafta dikkat çeken bir başka detay ise ayaklarındaki su toplamış bölgelerin üzerine yapıştırdığı Rhode marka sivilce bantlarıydı. Hailey Bieber, paylaşımına eklediği notta bu bantların yalnızca sivilceler için değil, ayakkabı vurmasına bağlı oluşan su kabarcıklarında da işe yaradığını söyledi.

Ancak paylaşım yalnızca bakım tüyosuyla gündemde kalmadı. Fotoğrafın yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü bu kez Hailey Bieber'ın ayaklarını tartışmaya başladı.