Hailey Bieber Bu Kez Ayaklarıyla Gündem Oldu: Sosyal Medyada Tartışma Yarattı!
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Dünyanın en çok konuşulan moda ve güzellik ikonlarından Hailey Bieber, sosyal medyada paylaştığı tek bir fotoğrafla gündeme oturdu. Her paylaşımı milyonlarca kişiye ulaşan ünlü model, ayaklarına uyguladığı sıra dışı bakım yöntemiyle dikkat çekerken, fotoğrafın ardından başlayan tartışmalar kısa sürede bambaşka bir noktaya taşındı. Kullanıcılar Hailey Bieber'ın ayak görünümünü konuşmaya başladı.
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Hailey Bieber, yalnızca dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın eşi olmasıyla değil, son yıllarda kurduğu güzellik imparatorluğuyla da adından söz ettiriyor.
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Hailey Bieber'ın son Instagram paylaşımı da yine milyonlarca kişi tarafından konuşuldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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