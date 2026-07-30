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Hailey Bieber Bu Kez Ayaklarıyla Gündem Oldu: Sosyal Medyada Tartışma Yarattı!

Hailey Bieber Bu Kez Ayaklarıyla Gündem Oldu: Sosyal Medyada Tartışma Yarattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.07.2026 - 11:47
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Dünyanın en çok konuşulan moda ve güzellik ikonlarından Hailey Bieber, sosyal medyada paylaştığı tek bir fotoğrafla gündeme oturdu. Her paylaşımı milyonlarca kişiye ulaşan ünlü model, ayaklarına uyguladığı sıra dışı bakım yöntemiyle dikkat çekerken, fotoğrafın ardından başlayan tartışmalar kısa sürede bambaşka bir noktaya taşındı. Kullanıcılar Hailey Bieber'ın ayak görünümünü konuşmaya başladı.

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Hailey Bieber, yalnızca dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın eşi olmasıyla değil, son yıllarda kurduğu güzellik imparatorluğuyla da adından söz ettiriyor.

Hailey Bieber, yalnızca dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın eşi olmasıyla değil, son yıllarda kurduğu güzellik imparatorluğuyla da adından söz ettiriyor.

Hollywood'un köklü Baldwin ailesinin bir üyesi olan Hailey, modellik kariyerinin ardından kendi markasını kurarak dünyanın en etkili girişimcilerinden biri haline geldi.

Kurucusu olduğu Rhode markasıyla sağlıklı cilt görünümünü küresel bir trende dönüştüren Hailey Bieber, kısa sürede güzellik sektörünün en güçlü figürlerinden biri oldu. 'Clean Girl' akımının en büyük temsilcilerinden biri olarak gösterilen ünlü model; doğal makyajı, sade tarzı, güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla milyonlarca kişiyi etkilemeye devam ediyor.

Hailey Bieber'ın son Instagram paylaşımı da yine milyonlarca kişi tarafından konuşuldu.

Hailey Bieber'ın son Instagram paylaşımı da yine milyonlarca kişi tarafından konuşuldu.

Ünlü model, kahvesini içerken çektiği kuş bakışı bir fotoğrafını paylaşırken, takipçilerinin dikkatini ilk çeken detay mavi ojeli ayakları oldu.

Fotoğrafta  dikkat çeken bir başka detay ise ayaklarındaki su toplamış bölgelerin üzerine yapıştırdığı Rhode marka sivilce bantlarıydı. Hailey Bieber, paylaşımına eklediği notta bu bantların yalnızca sivilceler için değil, ayakkabı vurmasına bağlı oluşan su kabarcıklarında da işe yaradığını söyledi.

Ancak paylaşım yalnızca bakım tüyosuyla gündemde kalmadı. Fotoğrafın yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü bu kez Hailey Bieber'ın ayaklarını tartışmaya başladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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