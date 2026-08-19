TYT'de 500 Tam Puanla Birinci Olan Öğrencinin Tercih Sonucu Ortaya Çıktı
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ardından üniversite adayı öğrencilerin tercih sonuçları da açıklandı. Bu sene devlet üniversitelerinde yüzde 99,52 ile tarihi doluluk oranına ulaşıldığı belirtildi.
YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de 500 tam puan alan 5 öğrenci, birinciliği paylaştı. Beş öğrenciden Abdullah Uslu'nun tercih sonucu ortaya çıktı.
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TYT'den 500 tam puan alarak birinci olan Abdullah Uslu'nun tercih sonucu belli oldu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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