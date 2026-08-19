TYT'de 500 Tam Puanla Birinci Olan Öğrencinin Tercih Sonucu Ortaya Çıktı

Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencisi Abdullah Uslu, TYT'den 500 tam puan aldı. Uslu, TYT'deki tam puanıyla birinciliği paylaşan 5 kişi arasına yerleşti.

Abdullah Uslu, ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümüne yerleşti. Başarılı öğrenci, üniversite tercihlerinde tek tercih yapmış ve istediği bölümü, üniversiteyi yazmıştı.

Abdullah Uslu, hedefinin babası gibi mühendis olmak olduğunu söyleyerek, 'Şu anda hedefim ve hayalim gerçek oldu' dedi. Geleceğin parlak mühendisleri arasında yer almayı hedefleyen Uslu, AYT’nin sayısal kısmında ise 496 puan alarak 21’inci sıraya yerleşmişti.

Öte yandan, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla üniversitelerdeki doluluk oranları da belli oldu. Mühendislik programlarında doluluk yüzde 98'i aştı. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, işletme ve ekonomi programlarının devlet üniversitelerindeki genel kontenjanlarında da boşluk kalmadığı görüldü. Yapay zeka alanında bu sene açılan üniversite bölümleri de yoğun ilgi gördü.