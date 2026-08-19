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TYT'de 500 Tam Puanla Birinci Olan Öğrencinin Tercih Sonucu Ortaya Çıktı

TYT'de 500 Tam Puanla Birinci Olan Öğrencinin Tercih Sonucu Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.08.2026 - 14:54
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ardından üniversite adayı öğrencilerin tercih sonuçları da açıklandı. Bu sene devlet üniversitelerinde yüzde 99,52 ile tarihi doluluk oranına ulaşıldığı belirtildi. 

YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de 500 tam puan alan 5 öğrenci, birinciliği paylaştı. Beş öğrenciden Abdullah Uslu'nun tercih sonucu ortaya çıktı.

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TYT'den 500 tam puan alarak birinci olan Abdullah Uslu'nun tercih sonucu belli oldu.

TYT'den 500 tam puan alarak birinci olan Abdullah Uslu'nun tercih sonucu belli oldu.

Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencisi Abdullah Uslu, TYT'den 500 tam puan aldı. Uslu, TYT'deki tam puanıyla birinciliği paylaşan 5 kişi arasına yerleşti. 

Abdullah Uslu, ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümüne yerleşti. Başarılı öğrenci, üniversite tercihlerinde tek tercih yapmış ve istediği bölümü, üniversiteyi yazmıştı.

Abdullah Uslu, hedefinin babası gibi mühendis olmak olduğunu söyleyerek, 'Şu anda hedefim ve hayalim gerçek oldu' dedi. Geleceğin parlak mühendisleri arasında yer almayı hedefleyen Uslu, AYT’nin sayısal kısmında ise 496 puan alarak 21’inci sıraya yerleşmişti.

Öte yandan, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla üniversitelerdeki doluluk oranları da belli oldu. Mühendislik programlarında doluluk yüzde 98'i aştı. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, işletme ve ekonomi programlarının devlet üniversitelerindeki genel kontenjanlarında da boşluk kalmadığı görüldü. Yapay zeka alanında bu sene açılan üniversite bölümleri de yoğun ilgi gördü.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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