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Finans
Bir Kumbara Olsan İçinden Ne Çıkardı?

etiket Bir Kumbara Olsan İçinden Ne Çıkardı?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
19.08.2026 - 15:01
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Kimi parasını kuruşu kuruşuna biriktirir, kimi de “Bir daha mı geleceğiz dünyaya?” deyip harcamaktan çekinmez. 😅 Peki senin para konusunda nasıl bir huyun var? Hadi birkaç soruyla harcama ve biriktirme alışkanlıklarına bakalım, bir kumbara olsan içinden ne çıkacağını söyleyelim!

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1. Cinsiyetini öğrenelim!

2. Yaşını da öğrenelim!

3. Şimdi, para senin için ne ifade ediyor, onu öğrenelim!

4. Bir şey almak istediğinde kendine “Buna gerçekten ihtiyacım var mı?” diye sorma ihtimalin kaç?

5. Gelecekte para konusunda hiç endişelenmeyeceğin bir hayatın olacağını düşünüyor musun?

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6. Küçükken düzenli para attığın bir kumbaraya sahip miydin?

7. Söyle bakalım, her ay kenara ne kadar para koyabiliyorsun?

8. Bir eşya alırken pazarlık yapar mısın?

9. Neredeyse bitiriyoruz! Arkadaş ortamında bütçeni aşmamak için bazen bir plana “yok” diyebilir misin?

10. Son olarak, bir şeyi çok beğendiysen ama bütçenin epey bir dışındaysa ne yaparsın?

İçinden birikmiş hayaller çıkardı!

Sen öyle sadece para biriktiren sıradan bir kumbara değilsin; içindeki her kuruşun bir amacı var! Bir seyahat, uzun zamandır istediğin bir şey ya da gerçekleştirmeyi kafana koyduğun küçük büyük hayaller... Senin için biriktirmek, gelecekte kendine güzel bir şey armağan etmek demek. Arada dayanamayıp içinden birkaç kuruş eksilse de hedefini kolay kolay unutmuyorsun. Kısacası seni kırıp açsak paradan önce uzun bir hayal listesiyle karşılaşırdık!

İçinden “ne olur ne olmaz” parası çıkardı!

Sen tam anlamıyla insanın evinde olduğunu bilince içini rahatlatan kumbaralardansın. 😅 İçindekiler öyle can sıkıntısıyla harcanmaz; sen daha çok beklenmedik günlerin kurtarıcısısın. Çünkü senin dünyanda biraz kenarda para olması, “Bir şey olursa hallederim” rahatlığı demek. Çok cimri değilsin ama paranı nereye verdiğini de bilmek istiyorsun. Seni açmak için gerçekten iyi bir sebep gerekiyor!

İçinden dokunmaya kıyamadığın bir servet çıkardı!

Seni yıllardır kimse açmamış gibi bir havan var! 😅 Bir kere içine para girdiyse onu geri çıkarmak gerçekten zor. Biriktirdikçe daha çok motive oluyor, içindekilerin çoğaldığını görmekten ayrı bir keyif alıyorsun. Gereksiz harcamalarla arana mesafe koymuşsun; bir şey almadan önce iki kere düşünmek senin için gayet normal. Seni kırmaya kıyamazlar ama bir gün açarlarsa karşılarında hiç beklemedikleri bir birikim bulabilirler!

İçinden fişler ve birkaç bozukluk çıkardı!

Senin içinde para uzun süre duramıyor desek kızmazsın herhalde. 😅 Daha biraz dolmaya başlamışken güzel bir yemek, konser, alışveriş ya da arkadaşlarla yapılacak bir plan çıkıyor ve hop, kapak açılıyor! Çünkü sen paranın biraz da güzel şeyler yaşamak için olduğuna inanıyorsun. Belki hiçbir zaman ağzına kadar dolu değilsin ama içinden anlatacak bir sürü güzel hikâye çıkacağı kesin. Sonuçta senin zenginliğin biraz da yaşadıklarında!

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miray soysal
miray soysal
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