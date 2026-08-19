Bir Kumbara Olsan İçinden Ne Çıkardı?
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Kimi parasını kuruşu kuruşuna biriktirir, kimi de “Bir daha mı geleceğiz dünyaya?” deyip harcamaktan çekinmez. 😅 Peki senin para konusunda nasıl bir huyun var? Hadi birkaç soruyla harcama ve biriktirme alışkanlıklarına bakalım, bir kumbara olsan içinden ne çıkacağını söyleyelim!
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1. Cinsiyetini öğrenelim!
2. Yaşını da öğrenelim!
3. Şimdi, para senin için ne ifade ediyor, onu öğrenelim!
4. Bir şey almak istediğinde kendine “Buna gerçekten ihtiyacım var mı?” diye sorma ihtimalin kaç?
5. Gelecekte para konusunda hiç endişelenmeyeceğin bir hayatın olacağını düşünüyor musun?
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6. Küçükken düzenli para attığın bir kumbaraya sahip miydin?
7. Söyle bakalım, her ay kenara ne kadar para koyabiliyorsun?
8. Bir eşya alırken pazarlık yapar mısın?
9. Neredeyse bitiriyoruz! Arkadaş ortamında bütçeni aşmamak için bazen bir plana “yok” diyebilir misin?
10. Son olarak, bir şeyi çok beğendiysen ama bütçenin epey bir dışındaysa ne yaparsın?
İçinden birikmiş hayaller çıkardı!
İçinden “ne olur ne olmaz” parası çıkardı!
İçinden dokunmaya kıyamadığın bir servet çıkardı!
İçinden fişler ve birkaç bozukluk çıkardı!
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