Bir Kumbara Olsan İçinden Ne Çıkardı?

Sen öyle sadece para biriktiren sıradan bir kumbara değilsin; içindeki her kuruşun bir amacı var! Bir seyahat, uzun zamandır istediğin bir şey ya da gerçekleştirmeyi kafana koyduğun küçük büyük hayaller... Senin için biriktirmek, gelecekte kendine güzel bir şey armağan etmek demek. Arada dayanamayıp içinden birkaç kuruş eksilse de hedefini kolay kolay unutmuyorsun. Kısacası seni kırıp açsak paradan önce uzun bir hayal listesiyle karşılaşırdık!