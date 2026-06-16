Emekli Öğretmen Hobi Diye Başlamıştı: Şimdi Tek Ayda 12 Aylık Maaşı Kadar Kazanıyor
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Düzce'de yaşamını sürdüren 62 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Sefa Konca, beş yıl önce hobi amacıyla başladığı ipek böceği yetiştiriciliğini, devlet destekleri sayesinde önemli bir ekonomik kazanç kapısına dönüştürdü. Otuz yıllık meslek hayatının ardından yöneldiği bu alanda kısa sürede uzmanlaşan Konca, eşi Ayşe Konca ile birlikte gerçekleştirdiği üretimle bölgedeki diğer üreticilere de örnek oluşturuyor.
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Otuz yıllık eğitimcilik kariyerinin ardından yönelinen bu yeni sektörde devlet destekleri ile üretim alanı kuruldu
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İpek böceklerinin hassas yapısı nedeniyle üretim süreci kırk gün boyunca yüksek disiplin ve hijyen gerektiriyor
Sıfır maliyetle başlanan üretimde devletin sağladığı alım garantisi genç girişimciler için önemli bir fırsat sunuyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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