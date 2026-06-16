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Emekli Öğretmen Hobi Diye Başlamıştı: Şimdi Tek Ayda 12 Aylık Maaşı Kadar Kazanıyor

Emekli Öğretmen Hobi Diye Başlamıştı: Şimdi Tek Ayda 12 Aylık Maaşı Kadar Kazanıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.06.2026 - 17:26
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Düzce'de yaşamını sürdüren 62 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Sefa Konca, beş yıl önce hobi amacıyla başladığı ipek böceği yetiştiriciliğini, devlet destekleri sayesinde önemli bir ekonomik kazanç kapısına dönüştürdü. Otuz yıllık meslek hayatının ardından yöneldiği bu alanda kısa sürede uzmanlaşan Konca, eşi Ayşe Konca ile birlikte gerçekleştirdiği üretimle bölgedeki diğer üreticilere de örnek oluşturuyor.

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Otuz yıllık eğitimcilik kariyerinin ardından yönelinen bu yeni sektörde devlet destekleri ile üretim alanı kuruldu

Otuz yıllık eğitimcilik kariyerinin ardından yönelinen bu yeni sektörde devlet destekleri ile üretim alanı kuruldu

Beş yılı yurt dışında, yirmi beş yılı ise Düzce'deki farklı okullarda olmak üzere toplam otuz yıl boyunca sınıf öğretmenliği yapan Sefa Konca, emeklilik döneminde ipek böceği yetiştiriciliğine ilgi duymaya başladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından sağlanan girişimcilik desteklerinden yararlanan Konca, evinin önünde yer alan 15 metrecik depoda üretime geçerek her yıl mayıs ve haziran aylarında yaklaşık 200 kilogram koza elde etmeyi başardı.

İpek böceklerinin hassas yapısı nedeniyle üretim süreci kırk gün boyunca yüksek disiplin ve hijyen gerektiriyor

İpek böceklerinin hassas yapısı nedeniyle üretim süreci kırk gün boyunca yüksek disiplin ve hijyen gerektiriyor

İpek böceği yetiştiriciliğinin zahmetsiz ancak yüksek hassasiyet isteyen bir süreç olduğunu belirten Sefa Konca, böcekleri bir ay boyunca dut ağacı yaprağı ile beslediklerini, son on günde ise kozaların örülmesiyle üretimin kırk günde tamamlandığını aktardı. Bu canlıların sigara, alkol ve parfüm gibi keskin kokulardan olumsuz etkilendiğini ifade eden Konca, hijyen kurallarına azami ölçüde dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sıfır maliyetle başlanan üretimde devletin sağladığı alım garantisi genç girişimciler için önemli bir fırsat sunuyor

Sıfır maliyetle başlanan üretimde devletin sağladığı alım garantisi genç girişimciler için önemli bir fırsat sunuyor

Yetiştiricilik sürecini öğretmenlik mesleği ile bağdaştıran Konca, devletin üretim yumurtalarını ücretsiz sağladığını ve üretilen kozaları doğrudan satın alarak ödemeyi hesaba yatırdığını belirtti. Bu sayede pazarlama riskinin ortadan kalktığını vurgulayan emekli öğretmen, büyük yatırımlar gerektirmeyen bu kazançlı sektöre özellikle genç girişimcilerin yönelmesi gerektiğini ifade etti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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