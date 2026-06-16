Emekli Öğretmen Hobi Diye Başlamıştı: Şimdi Tek Ayda 12 Aylık Maaşı Kadar Kazanıyor

İpek böceği yetiştiriciliğinin zahmetsiz ancak yüksek hassasiyet isteyen bir süreç olduğunu belirten Sefa Konca, böcekleri bir ay boyunca dut ağacı yaprağı ile beslediklerini, son on günde ise kozaların örülmesiyle üretimin kırk günde tamamlandığını aktardı. Bu canlıların sigara, alkol ve parfüm gibi keskin kokulardan olumsuz etkilendiğini ifade eden Konca, hijyen kurallarına azami ölçüde dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.