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Evinde Ölü Bulunan MasterChef Eren Kaşıkçı’nın Vefatı Sonrası Yüksek Yakan Görüntü

Evinde Ölü Bulunan MasterChef Eren Kaşıkçı’nın Vefatı Sonrası Yüksek Yakan Görüntü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.07.2026 - 14:40
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Kilyos'taki evinde ölü bulunan MasterChef Türkiye şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı'nın Kadıköy'de büyük emeklerle kurduğu ve yeni şubeler açmayı planladığı restoranı, acı haberin ardından bugün kepenklerini açmadı. Normalde sabah saatlerinde hazırlıkların başladığı işletme sessizliğe bürünürken, Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor ve kesin ölüm nedeninin Adli Tıp raporuyla netleşmesi bekleniyor.

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MasterChef Türkiye yarışmasında şampiyonluğa ulaşarak adını geniş kitlelere duyuran Şef Eren Kaşıkçı'nın Kilyos'taki evinde ölü bulunmasının ardından, büyük emek vererek kurduğu restoran da yasa büründü.

MasterChef Türkiye yarışmasında şampiyonluğa ulaşarak adını geniş kitlelere duyuran Şef Eren Kaşıkçı'nın Kilyos'taki evinde ölü bulunmasının ardından, büyük emek vererek kurduğu restoran da yasa büründü.

Yeni şube açmak için hazırlık yapan Kaşıkçı'nın Kadıköy'deki Kızıl Sakal Sandviç & Burger restoranı bugün kapılarını açmadı. Normalde sabahın erken saatlerinde mutfakta hazırlıkların başladığı işletmede sessizlik hakim oldu.

Gazeteci İhsan Yalçın dükkanın kapalı olduğunu şu mesajla duyurdu:

“Kilyos’taki evinde ölü bulunan Şef Eren Kaşıkçı’nın binbir emekle kurduğu, büyütmek için hayaller kurduğu Kızıl Sakal Sandviç bugün kapalı.

Normalde bu saatlerde mutfakta hazırlıklar başlar, çalışanlar güne hazırlanırdı.

Eren’in hayallerini büyütmek için kurduğu o yer, bugün onun yokluğunda sessizliğe büründü.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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