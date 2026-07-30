Evinde Ölü Bulunan MasterChef Eren Kaşıkçı’nın Vefatı Sonrası Yüksek Yakan Görüntü
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Kilyos'taki evinde ölü bulunan MasterChef Türkiye şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı'nın Kadıköy'de büyük emeklerle kurduğu ve yeni şubeler açmayı planladığı restoranı, acı haberin ardından bugün kepenklerini açmadı. Normalde sabah saatlerinde hazırlıkların başladığı işletme sessizliğe bürünürken, Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor ve kesin ölüm nedeninin Adli Tıp raporuyla netleşmesi bekleniyor.
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MasterChef Türkiye yarışmasında şampiyonluğa ulaşarak adını geniş kitlelere duyuran Şef Eren Kaşıkçı'nın Kilyos'taki evinde ölü bulunmasının ardından, büyük emek vererek kurduğu restoran da yasa büründü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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