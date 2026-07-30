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MasterChef Eren Kaşıkçı Neden Öldü? Eren Kaşıkçı’nın Ortağından ‘Ölüm Nedeni’ Açıklaması

MasterChef Eren Kaşıkçı Neden Öldü? Eren Kaşıkçı’nın Ortağından ‘Ölüm Nedeni’ Açıklaması

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.07.2026 - 12:01 Son Güncelleme: 30.07.2026 - 12:02
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Kilyos'taki evinde cansız bedenine ulaşılan 37 yaşındaki MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ani ölümü gastronomi dünyasını yasa boğdu. Gözler kesin ölüm nedenini belirleyecek Adli Tıp raporuna çevrilirken, acı olayı yetkililere bildiren iş ortağı Mikail Malkoçoğlu sağlık ekiplerinin ilk tespitini paylaştı.

Kaynak: https://halktv.com.tr/magazin/eren-ka...
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Kızıl Sakal lakabıyla bilinen, 2021 yılındaki MasterChef yarışmasının unutulmaz şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın hayatını kaybetmesi büyük bir üzüntü yarattı.

Kızıl Sakal lakabıyla bilinen, 2021 yılındaki MasterChef yarışmasının unutulmaz şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın hayatını kaybetmesi büyük bir üzüntü yarattı.

Dün akşam saatlerinden itibaren ünlü şefe ulaşamayan yakınları, duydukları derin endişe üzerine durumu hemen yetkililere bildirdi. Gelen acil ihbarı değerlendiren ekipler hızla 37 yaşındaki başarılı aşçının Kilyos'ta bulunan evine intikal etti. Eve girildiğinde yapılan ilk kontroller sonucunda, Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından çok yönlü bir soruşturma başlatıldı. Kamuoyu ve merhumun sevenleri olayın ardındaki gerçeği öğrenmek için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek kesin sonuçlara kilitlenmiş durumda. Bekleyiş sürerken, şefe ulaşamayınca yetkilileri arayarak ilk müdahaleyi sağlayan iş ortağı Mikail Malkoçoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Yaşadığı büyük şoku ve üzüntüyü gizleyemeyen Malkoçoğlu, ölüm sebebine dair ortaya atılan ilk şüpheleri kamuoyuyla paylaştı. Ortada henüz resmi bir sonuç olmadığını ve kesin kanıtlar için adli tıp incelemesinin tamamlanması gerektiğini vurgulayan Malkoçoğlu, olay yerine gelen ilk sağlık görevlilerinin değerlendirmelerine dikkat çekti. Yapılan ilk incelemelere göre, sevilen şefin bir kalp krizi sonucu hayata veda etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Sarıyer'deki evinde ölü bulunan 2021 MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından teslim alındı.

Sarıyer'deki evinde ölü bulunan 2021 MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından teslim alındı.

Sarıyer Kilyos'taki evinde tek başına yaşayan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan 37 yaşındaki MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı bugün ölü bulunmuştu. İncelemenin ardından hayatını kaybettiği öğrenilen Kaşıkçı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na otopsi için götürülmüştü. Yapılan otopsinin ardından ünlü şefin cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Kaşıkçı'nın cenazesinin cemevine götürüleceği cenaze töreni bilgilerinin sonradan paylaşılacağı öğrenildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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