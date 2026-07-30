MasterChef Eren Kaşıkçı Neden Öldü? Eren Kaşıkçı’nın Ortağından ‘Ölüm Nedeni’ Açıklaması

Dün akşam saatlerinden itibaren ünlü şefe ulaşamayan yakınları, duydukları derin endişe üzerine durumu hemen yetkililere bildirdi. Gelen acil ihbarı değerlendiren ekipler hızla 37 yaşındaki başarılı aşçının Kilyos'ta bulunan evine intikal etti. Eve girildiğinde yapılan ilk kontroller sonucunda, Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından çok yönlü bir soruşturma başlatıldı. Kamuoyu ve merhumun sevenleri olayın ardındaki gerçeği öğrenmek için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek kesin sonuçlara kilitlenmiş durumda. Bekleyiş sürerken, şefe ulaşamayınca yetkilileri arayarak ilk müdahaleyi sağlayan iş ortağı Mikail Malkoçoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Yaşadığı büyük şoku ve üzüntüyü gizleyemeyen Malkoçoğlu, ölüm sebebine dair ortaya atılan ilk şüpheleri kamuoyuyla paylaştı. Ortada henüz resmi bir sonuç olmadığını ve kesin kanıtlar için adli tıp incelemesinin tamamlanması gerektiğini vurgulayan Malkoçoğlu, olay yerine gelen ilk sağlık görevlilerinin değerlendirmelerine dikkat çekti. Yapılan ilk incelemelere göre, sevilen şefin bir kalp krizi sonucu hayata veda etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.