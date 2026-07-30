MasterChef Eren Kaşıkçı Neden Öldü? Eren Kaşıkçı’nın Ortağından ‘Ölüm Nedeni’ Açıklaması
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Kaynak: https://halktv.com.tr/magazin/eren-ka...
Kilyos'taki evinde cansız bedenine ulaşılan 37 yaşındaki MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ani ölümü gastronomi dünyasını yasa boğdu. Gözler kesin ölüm nedenini belirleyecek Adli Tıp raporuna çevrilirken, acı olayı yetkililere bildiren iş ortağı Mikail Malkoçoğlu sağlık ekiplerinin ilk tespitini paylaştı.
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Kızıl Sakal lakabıyla bilinen, 2021 yılındaki MasterChef yarışmasının unutulmaz şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın hayatını kaybetmesi büyük bir üzüntü yarattı.
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Sarıyer'deki evinde ölü bulunan 2021 MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından teslim alındı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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