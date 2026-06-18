Adalet Yerini Buldu: 15 Aylık Bebek Büyük Şirketlere Karşı Mahkemeyi Kazandı
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Kaynak: https://cadenaser.com/canarias/2026/0...
Kanarya Adaları Yüksek Mahkemesi (TSJC), iş hukukunda çığır açacak nitelikte bir karara imza attı. Mahkeme, annesinin bakımına ihtiyaç duyan 15 aylık bir bebeğin lehine karar vererek, işvereni hem anneyi hem de bebeği tazmin etmekle cezalandırdı. Bu tarihi karar, iş dünyasında çocuk hakları ve çalışan ebeveynlerin yasal güvenceleri açısından çok önemli bir emsal teşkil ediyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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