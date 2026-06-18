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Adalet Yerini Buldu: 15 Aylık Bebek Büyük Şirketlere Karşı Mahkemeyi Kazandı

Adalet Yerini Buldu: 15 Aylık Bebek Büyük Şirketlere Karşı Mahkemeyi Kazandı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.06.2026 - 22:36
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Kanarya Adaları Yüksek Mahkemesi (TSJC), iş hukukunda çığır açacak nitelikte bir karara imza attı. Mahkeme, annesinin bakımına ihtiyaç duyan 15 aylık bir bebeğin lehine karar vererek, işvereni hem anneyi hem de bebeği tazmin etmekle cezalandırdı. Bu tarihi karar, iş dünyasında çocuk hakları ve çalışan ebeveynlerin yasal güvenceleri açısından çok önemli bir emsal teşkil ediyor.

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Kaynak: https://cadenaser.com/canarias/2026/0...
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Şirketin katı bürokratik tutumu üzerine ilk derece mahkemesi çalışan annenin davasını reddetti

Şirketin katı bürokratik tutumu üzerine ilk derece mahkemesi çalışan annenin davasını reddetti

Sürecin merkezinde, İspanya İşçi Statüsü’nün Haziran 2023'te yürürlüğe giren ve çalışanlara haklı gerekçelerle beş güne kadar ücretli izin hakkı tanıyan maddesi yer alıyor. Bir kadın çalışan 15 aylık hasta bebeğine bakabilmek için bu maddeden yararlanmak istedi. Kanarya Sağlık Servisi’nden alınan ve 'Bebek, üç gün boyunca annesinin bakımına ihtiyaç duymaktadır' ibaresini içeren resmi doktor raporunu şirkete sundu. Ancak şirket, raporda hastalığın detaylarının ve ciddiyetinin açıkça belirtilmediğini iddia ederek izni reddetti. Annenin çocuğunu yalnız bırakmayarak iki gün işe gitmemesi üzerine, şirket bu günleri maaşından kesti. İlk derece mahkemesi de hastalığın niteliğinin belgelenmediği gerekçesiyle annenin açtığı davayı reddetti.

Üst mahkeme hastalığın detaylarının şirkete bildirilmesinin zorunlu olmadığına hükmetti

Üst mahkeme hastalığın detaylarının şirkete bildirilmesinin zorunlu olmadığına hükmetti

Konuyu üst mahkemeye taşıyan anne, Yüksek Mahkeme’den adalet talep etti. Dosyayı inceleyen TSJC, ilk mahkemenin kararını tamamen bozdu. Yüksek Mahkeme, şirketin bebeğin hastalığının detaylarını veya ciddiyetini bilme hakkı bulunmadığını, burada asıl belirleyici unsurun 'çocuğun bakım ihtiyacı' ve 'sağlık hakkının korunması' olduğunu vurguladı. Şirketin uygulamasını tamamen hukuka aykırı bulan mahkeme, kesilen maaşın iadesine hükmetti. Ayrıca, hem anneye hem de doğrudan bebeğe manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Kararda toplumsal cinsiyet eşitliği ile çalışan annelerin üzerindeki psikolojik yüke dikkat çekildi

Kararda toplumsal cinsiyet eşitliği ile çalışan annelerin üzerindeki psikolojik yüke dikkat çekildi

Mahkeme gerekçeli kararında, modern iş dünyasının kanayan yarası olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve çocuk haklarına güçlü bir vurgu yaptı. Kararda, 'bakıcı stresi' veya 'ebeveynlik stresi' kavramlarına değinilerek, bu yükün ağırlıklı olarak kadınların omuzlarında kaldığı belirtildi. Kadınların hem iş hayatında hem de evde üstlendikleri 'çift mesai' gerçeğine dikkat çeken mahkeme, çalışan annelerin hissettiği 'aynı anda her yerde olma zorunluluğu ama her yere yetişememe' duygusunu hukuki bir metinde ilk kez bu kadar net bir şekilde dile getirmiş oldu. Karar, çocuğun yüksek yararı ilkesinin, şirketlerin katı bürokratik kurallarından her zaman üstün tutulacağını bir kez daha kanıtladı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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