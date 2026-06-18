Adalet Yerini Buldu: 15 Aylık Bebek Büyük Şirketlere Karşı Mahkemeyi Kazandı

Mahkeme gerekçeli kararında, modern iş dünyasının kanayan yarası olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve çocuk haklarına güçlü bir vurgu yaptı. Kararda, 'bakıcı stresi' veya 'ebeveynlik stresi' kavramlarına değinilerek, bu yükün ağırlıklı olarak kadınların omuzlarında kaldığı belirtildi. Kadınların hem iş hayatında hem de evde üstlendikleri 'çift mesai' gerçeğine dikkat çeken mahkeme, çalışan annelerin hissettiği 'aynı anda her yerde olma zorunluluğu ama her yere yetişememe' duygusunu hukuki bir metinde ilk kez bu kadar net bir şekilde dile getirmiş oldu. Karar, çocuğun yüksek yararı ilkesinin, şirketlerin katı bürokratik kurallarından her zaman üstün tutulacağını bir kez daha kanıtladı.