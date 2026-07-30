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En Sevdiğin İpek ve Keten Kıyafetleri Yıpratmadan İlk Günkü Gibi Tutmanın Sırları

etiket En Sevdiğin İpek ve Keten Kıyafetleri Yıpratmadan İlk Günkü Gibi Tutmanın Sırları

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
30.07.2026 - 12:46
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İpek ve keten kıyafetlerin bakımı oldukça zor. E ama biz de kolay insanlar sayılmayız!

Üretim aşaması bile zor olan bu tip kıyafetlerin bakımının kolay olmasını bekleyemezdik. Hassas davrandığın sürece yıllar boyunca bu kıyafetleri kullanabiliyorsun.

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İpek kıyafetlerden başlayalım. Elde yıkamak burada çok mühim bir detay.

İpek kıyafetlerden başlayalım. Elde yıkamak burada çok mühim bir detay.

İpek inanılmaz narin bir kumaş. Makineye atmak yerine elde yıkamak her zaman en güvenlisi. Soğuk su ve ipekler için özel bir deterjan ya da bildiğimiz bebek şampuanı işini çok iyi görür. Yıkadıktan sonra suyunu sıkmak için kumaşı sakın burma. Islak kıyafeti temiz bir havlunun içine ser ve rulo yapıp fazla suyunu al. İpek formunu ancak böyle koruyabiliyor.

İpek kıyafetleri nefes alan kılıflarda sakla.

İpek kıyafetleri nefes alan kılıflarda sakla.

İpek kıyafetleri kuru temizlemeciden gelen naylon kılıflarda tutmak en büyük hatalardan. Plastik yapı nemi içeride hapseder ve o güzelim kumaşı zamanla sarartır. Bunun yerine kumaşın dolapta nefes almasını sağlayan pamuklu kılıflar kullanmak en iyisi.

İpek kumaşın en büyük korkusu: Sıkılmak ve sıkılabilen şeyler!

İpek kumaşın en büyük korkusu: Sıkılmak ve sıkılabilen şeyler!

İpek kumaşları sıkmamamız gerektiğini biliyoruz. İpek kumaşlar parfüm gibi kimyasal içeriklere karşı çok dayanıksızdır. Parfüm, deodorant ve saç spreyini kıyafeti üzerine geçirmeden önce sıkman gerekiyor. Kumaşa doğrudan gelen bu ürünler kalıcı ve çok can sıkıcı lekelere sebep oluyor.

İpke kumaşların çok yorulduğunu biliyor muydun? Artık biliyorsun.

İpke kumaşların çok yorulduğunu biliyor muydun? Artık biliyorsun.

İpek lifleri esnedikten sonra toparlanmak için zamana ihtiyaç duyuyor. Aynı gömleği üst üste iki gün giymek kumaşı gerçekten yorar. Aralarda askıya asıp havalandırarak dinlendirirsen kıyafetin ömrünü çok uzatırsın.

Gelelim keten kıyafetlere. Düşük ısı ve ters yüz kuralından bahsedelim.

Gelelim keten kıyafetlere. Düşük ısı ve ters yüz kuralından bahsedelim.

Keten aslında çok sağlam bir kumaş ama sıcak suda çekme gibi kötü bir huyu var. Makineye atarken suyun 30 dereceyi geçmediğine emin ol. Bir de makinenin içinde dönerken diğer çamaşırlara sürtündüğü için yüzeyinde ufak aşınmalar olabiliyor. Kıyafeti ters çevirip yıkamak rengini ve dokusunu çok daha canlı tutar.

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Yumuşatıcıyla vedalaşma vakti...

Yumuşatıcıyla vedalaşma vakti...

Ketenin yapısı gereği hafif bir sertliği var ama giyildikçe kendi kendine yumuşuyor. Çamaşır yumuşatıcıları ketenin doğal liflerini tıkayıp nefes almasını engelliyor. Bu da kumaşı zamanla yıpratıyor. Ketenleri yıkarken yumuşatıcı kullanmayı tamamen bırakmak en doğrusu.

Askı seçimi ve doğru katlama kararın da keten kıyafetlerin ömürlerini büyük ölçüde etkiliyor.

Askı seçimi ve doğru katlama kararın da keten kıyafetlerin ömürlerini büyük ölçüde etkiliyor.

Keten hep aynı yerden katlandığında o kısımdaki lifler zayıflayıp kırılmaya başlıyor. Keten pantolon ve gömlekleri ince tel askılar yerine kalın ahşap askılara asmak şeklini çok güzel korur. Çekmeceye kaldırman gerekiyorsa da katlamak yerine rulo yapıp koymak en pratik çözüm.

Keten kıyafetleri kuruduktan sonra ütülüyorsan büyük bir hata yapıyorsun demektir...

Keten kıyafetleri kuruduktan sonra ütülüyorsan büyük bir hata yapıyorsun demektir...

Ketenin o inatçı kırışıklıklarını bilirsin. Bu kırışıklıkları açmak için kıyafetin tamamen kurumasını bekleme. Ketenleri henüz hafif nemliyken yüksek ısı ve bol buharla ütülediğinde o zorlu kat izlerinin ne kadar kolay açıldığını göreceksin.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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