En Sevdiğin İpek ve Keten Kıyafetleri Yıpratmadan İlk Günkü Gibi Tutmanın Sırları
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İpek ve keten kıyafetlerin bakımı oldukça zor. E ama biz de kolay insanlar sayılmayız!
Üretim aşaması bile zor olan bu tip kıyafetlerin bakımının kolay olmasını bekleyemezdik. Hassas davrandığın sürece yıllar boyunca bu kıyafetleri kullanabiliyorsun.
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İpek kıyafetlerden başlayalım. Elde yıkamak burada çok mühim bir detay.
İpek kıyafetleri nefes alan kılıflarda sakla.
İpek kumaşın en büyük korkusu: Sıkılmak ve sıkılabilen şeyler!
İpke kumaşların çok yorulduğunu biliyor muydun? Artık biliyorsun.
Gelelim keten kıyafetlere. Düşük ısı ve ters yüz kuralından bahsedelim.
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Yumuşatıcıyla vedalaşma vakti...
Askı seçimi ve doğru katlama kararın da keten kıyafetlerin ömürlerini büyük ölçüde etkiliyor.
Keten kıyafetleri kuruduktan sonra ütülüyorsan büyük bir hata yapıyorsun demektir...
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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