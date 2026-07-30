En Sevdiğin İpek ve Keten Kıyafetleri Yıpratmadan İlk Günkü Gibi Tutmanın Sırları

İpek inanılmaz narin bir kumaş. Makineye atmak yerine elde yıkamak her zaman en güvenlisi. Soğuk su ve ipekler için özel bir deterjan ya da bildiğimiz bebek şampuanı işini çok iyi görür. Yıkadıktan sonra suyunu sıkmak için kumaşı sakın burma. Islak kıyafeti temiz bir havlunun içine ser ve rulo yapıp fazla suyunu al. İpek formunu ancak böyle koruyabiliyor.