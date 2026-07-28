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Evdeki Motivasyonunu Artıracak 10 Değişim

etiket Evdeki Motivasyonunu Artıracak 10 Değişim

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
28.07.2026 - 12:01
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Motivasyon eksikliği genelde ortam nedeniyle oluyor. Evde de motivasyonun sürekli düşükse bunun nedeni senle ilgili olmayabilir. Evde yapacağın birkaç değişiklikle motivasyonunu yükseltebilirsin. Neler bu değişiklikler peki?

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1. Çalışma alanın pencere yakınında olsun.

Gün ışığı insanın motivasyonuna doğrudan etkili. Eğer çalıştığın alan pencereden uzak ve güneş görmüyorsa motivasyon düşüklüğüne neden olabiliyor. O yüzden eğer mümkünse çalışma alanını güneş gören bir yere taşımayı deneyebilirsin.

2. Kullanılmayan eşyalar ortadan kaldırılmalı.

Evde çok eşya varsa bu da motivasyonu düşürüyor. O yüzden kalabalık bir ortamda çalışıyorsan ilk yapman gereken kullanmadığın eşyaları ortadan kaldırmak. Uzun süredir hiç kullanmadığın ya da kırık eşyalar gereksiz kalabalık yaparak zihnini yoruyor.

3. Aydınlatma çok önemli!

Loş ışıklar ya da yetersiz aydınlatma motivasyonu düşürüyor. Çalışırken beyaz aydınlatma tercih ederek motivasyonunun artmasını sağlayabilirsin. Dinlenirken ise sıcak tonlu ışıklar çok daha iyi hissettiriyor.

4. Dağınık masalar çalışmayı zorlaştırıyor.

Masanın üzerinde ne kadar çok gereksiz eşya varsa çalışman o kadar zor olur. O kadar eşyanın arasında hem zihnin daha çok yoruluyor hem de istediğini bulman zorlaşıyor. O yüzden masan olabildiğince temiz olmalı.

5. Bitki eklemek motivasyonu artırıyor.

Bitkiler ortamın havasını anında değiştiriyor. Çalışma ortamına birkaç bitki koymak, motivasyonunu artırmaya yardımcı olabilir. Eğer bitki bakmayı beceremem diye düşünüyorsan bakımı kolay türlerden seçebilirsin.

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6. Çok kullandığın eşyalar yakınında olmalı.

Telefon şarj aleti, kulaklık gibi bazı eşyaları çok sık kullanıyoruz. Bunları sürekli aramamak için yakınına yerleştirebilirsin. Belli bir yerleri olursa aramak için vakit kaybetmezsin, bu da motivasyonunu düşürmez.

7. Bilgisayar ya da telefonu da temizlemek gerek.

Masanı ve çevreni temizlemek yetmez. Bilgisayar ve telefon gibi dijital eşyalarda biriken dosyaları da düzenlemek gerekiyor. Kullanmadığın uygulamalar, biriken fotoğraflar ve silinmeyen dosyalar zihnini dağıtıyor, bu da motivasyonunu düşürüyor.

8. Kendine bir rahatlama alanı oluşturmayı deneyebilirsin.

Dinlenme alanınla çalışma alanın aynı olmamalı. Çalıştığın yerde dinlendiğinde tekrar çalışmaya dönmek zor olabiliyor. O yüzden çalışmanı bitirdikten sonra dinlenmek için kendine ayrı bir mola alanı ayırmalısın.

9. Pano asmak işe yarayabilir.

Çalıştığın ortama bir pano asarak motivasyonunu artırman mümkün. Bu panoya yapılacak listeni, hedeflerini ve planlarını yazabilirsin. Bunlar hep gözünün önünde olursa ne için çalıştığını görebilirsin. Bu da daha iyi motive olmanı sağlayabilir.

10. Güzel kokular gibisi var mı?

Ortamın havasını değiştiren ve ferahlatan kokular motivasyonu artırabiliyor. Sevdiğin kokuları zaman zaman sıkarak çalıştığın ortamın havasını yenileyebilirsin. Özellikle lavanta, narenciye ve nane gibi kokular ferahlık sağladığı için motivasyona olumlu etkileri oluyor.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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