Evdeki Motivasyonunu Artıracak 10 Değişim
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Motivasyon eksikliği genelde ortam nedeniyle oluyor. Evde de motivasyonun sürekli düşükse bunun nedeni senle ilgili olmayabilir. Evde yapacağın birkaç değişiklikle motivasyonunu yükseltebilirsin. Neler bu değişiklikler peki?
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1. Çalışma alanın pencere yakınında olsun.
2. Kullanılmayan eşyalar ortadan kaldırılmalı.
3. Aydınlatma çok önemli!
4. Dağınık masalar çalışmayı zorlaştırıyor.
5. Bitki eklemek motivasyonu artırıyor.
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6. Çok kullandığın eşyalar yakınında olmalı.
7. Bilgisayar ya da telefonu da temizlemek gerek.
8. Kendine bir rahatlama alanı oluşturmayı deneyebilirsin.
9. Pano asmak işe yarayabilir.
10. Güzel kokular gibisi var mı?
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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