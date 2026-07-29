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Sonucu Seni Beğenmeyenlere Göster! Sen Yüzde Kaç Dağınık Yüzde Kaç Düzenlisin?

etiket Sonucu Seni Beğenmeyenlere Göster! Sen Yüzde Kaç Dağınık Yüzde Kaç Düzenlisin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
29.07.2026 - 12:05
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Herkesin kendine göre bir ev düzeni var peki sen planlı programlı yaşayanlardan mısın, yoksa 'Bir şekilde hallederim.' diyenlerden mi? O halde gel, ne kadar düzenli ne kadar dağınık olduğunu birlikte öğrenelim. 👇

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1. Diyelim ki anahtarını evde kaybettin. Kolayca bulabilir misin?

2. Odandan çıkarken yatağının son hali genelde nasıl oluyor?

3. Bir arkadaşın aradı ve "10 dakikaya sendeyim." dedi. İlk işin ne olur?

4. Peki, çantanın içinde bir şey aradığın zaman... 👇

5. Gardırobundan kıyafet seçmek senin için ne kadar kolay?

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6. Salonunun şu anki görünümü hangisine benziyor?

7. Masanda boş bir kahve bardağı gördüğün zaman ne yaparsın?

8. Marketten geldin. Aldığın ürünler ne zaman yerine yerleşir?

9. Bir seyahate çıkarken nasıl hazırlanırsın?

%85 düzenli, %15 dağınıksın!

Sen plan yapmayı, işlerini zamanında bitirmeyi ve yaşadığın alanı kontrol altında tutmayı seven birisin. Aradığın şeyi saniyeler içinde bulabiliyor olman bunun kanıtı! Düzen senin için sadece temizlik değil, aynı zamanda zihinsel rahatlık anlamına da geliyor. Elbette bazen küçük dağınıklıklar oluyor ama onları da hızlıca hallediyorsun. Senin için her şeyin yerli yerinde olması, düzgün ve tertipli olması çok önemli. Evin, gerçekten karakterini yansıtıyor!

%55 düzenli, %45 dağınıksın!

Sen tam anlamıyla orta yolu bulmuşsun. Düzenli olmayı seviyorsun ama bunun için kendini gereksiz strese sokmuyorsun. Bazen işlerin yoğun olduğunda evin dağılabiliyor ama sonra kolayca toparlıyorsun. Hayatını planlarken esnek davranabiliyorsun. Her zaman değil ama gerektiğinde düzenli olmayı biliyorsun. Yani ne tamamen dağınıksın ne de mükemmeliyetçisin.

%20 düzenli, %80 dağınıksın!

Dağınıklık senin yaşam tarzının bir parçası olmuş gibi görünüyor. İlginç olan ise bu karmaşanın içinde bile çoğu zaman ihtiyacın olan şeyi bulabiliyor olman! Son dakika koşturmalarına ve küçük krizlere oldukça alışkınsın. Aslında düzenli olmak istiyorsun ama bunu uzun süre devam ettirmek senin için pek kolay olmuyor. Belki birkaç küçük alışkanlık edinerek hem rahatlığını koruyabilir hem de günlük hayatını çok daha pratik hale getirebilirsin.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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