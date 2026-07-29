Sonucu Seni Beğenmeyenlere Göster! Sen Yüzde Kaç Dağınık Yüzde Kaç Düzenlisin?
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Herkesin kendine göre bir ev düzeni var peki sen planlı programlı yaşayanlardan mısın, yoksa 'Bir şekilde hallederim.' diyenlerden mi? O halde gel, ne kadar düzenli ne kadar dağınık olduğunu birlikte öğrenelim. 👇
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1. Diyelim ki anahtarını evde kaybettin. Kolayca bulabilir misin?
2. Odandan çıkarken yatağının son hali genelde nasıl oluyor?
3. Bir arkadaşın aradı ve "10 dakikaya sendeyim." dedi. İlk işin ne olur?
4. Peki, çantanın içinde bir şey aradığın zaman... 👇
5. Gardırobundan kıyafet seçmek senin için ne kadar kolay?
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6. Salonunun şu anki görünümü hangisine benziyor?
7. Masanda boş bir kahve bardağı gördüğün zaman ne yaparsın?
8. Marketten geldin. Aldığın ürünler ne zaman yerine yerleşir?
9. Bir seyahate çıkarken nasıl hazırlanırsın?
%85 düzenli, %15 dağınıksın!
%55 düzenli, %45 dağınıksın!
%20 düzenli, %80 dağınıksın!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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