Uzaydan Gelen Taşın İçinden Çıktı: Bilim Dünyası Alarma Geçti
Dünya yüzeyine düşen ve Kızıl Gezegen Mars’tan koptuğu tescillenen 'NWA 8171' isimli meteorit üzerinde yürütülen laboratuvar çalışmaları, gezegen bilimi açısından ezber bozan bir keşifle sonuçlandı. Uzay taşının derinliklerinde yapılan incelemelerde, Mars’tan gelen bu materyalin geçmişine dair mevcut teorileri kökten değiştirebilecek nitelikte, o coğrafyada bulunma ihtimali öngörülmeyen 'Granat' (Lal taşı) minerali tespit edildi.
Brock Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren gezegen jeoloğu Tanya Kizovski liderliğindeki araştırma ekibi, bu tarihi bulguya haşhaş tohumundan daha küçük bir kaya fragmanını incelerken ulaştı. Yapılan açıklamalarda, mineralin sahip olduğu sıra dışı fiziksel özellikler nedeniyle ilk aşamada fark edilmesinin neredeyse imkânsız olduğu bildirildi.
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