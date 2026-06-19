Uzaydan Gelen Taşın İçinden Çıktı: Bilim Dünyası Alarma Geçti

Uzmanlar, söz konusu nadir mineralin Kızıl Gezegen'de ne şekilde oluştuğunu açıklamak adına üç farklı ihtimal üzerinde duruyor. İlk senaryoya göre Mars yüzeyine isabet eden devasa göktaşlarının yol açtığı şok dalgalarının, granat oluşumu için gereken anlık ısı ve basınç ortamını sağlama ihtimali değerlendiriliyor. Diğer bir tahminde ise gezegenin iç katmanlarından kabuğa doğru hareket eden kızgın magmanın temas ettiği kayaçları yüksek termal etkiyle mutasyona uğratmış olabileceği öngörülüyor. Son seçenek olarak, farklı kayaç yapılarının birleşmesinden oluşan NWA 8171 meteoritine bu mineralin, milyarlarca yıl önce Mars’a çarpan başka bir gökcisminden taşınmış olması da ihtimaller arasında yer alıyor.