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Uzaydan Gelen Taşın İçinden Çıktı: Bilim Dünyası Alarma Geçti

Uzaydan Gelen Taşın İçinden Çıktı: Bilim Dünyası Alarma Geçti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.06.2026 - 12:07
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Dünya yüzeyine düşen ve Kızıl Gezegen Mars’tan koptuğu tescillenen 'NWA 8171' isimli meteorit üzerinde yürütülen laboratuvar çalışmaları, gezegen bilimi açısından ezber bozan bir keşifle sonuçlandı. Uzay taşının derinliklerinde yapılan incelemelerde, Mars’tan gelen bu materyalin geçmişine dair mevcut teorileri kökten değiştirebilecek nitelikte, o coğrafyada bulunma ihtimali öngörülmeyen 'Granat' (Lal taşı) minerali tespit edildi.

Brock Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren gezegen jeoloğu Tanya Kizovski liderliğindeki araştırma ekibi, bu tarihi bulguya haşhaş tohumundan daha küçük bir kaya fragmanını incelerken ulaştı. Yapılan açıklamalarda, mineralin sahip olduğu sıra dışı fiziksel özellikler nedeniyle ilk aşamada fark edilmesinin neredeyse imkânsız olduğu bildirildi.

Kaynak

Kaynak: https://www.geochemicalperspectivesle...
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Mineralin gösterdiği yapısal benzerlik araştırmacıları yanıltmayı başardı

Mineralin gösterdiği yapısal benzerlik araştırmacıları yanıltmayı başardı

Dünya genelinde çoğunlukla belirgin kırmızı tonlarıyla tanınan granat minerali, Mars bileşiminde oldukça farklı bir yapısal formda ortaya çıktı. Meteorit bünyesindeki kristalin, barındırdığı yüksek demir oranı sebebiyle sarımsı-yeşil bir renk aldığı ve Mars yüzeyinde sıklıkla rastlanan 'piroksen' mineraliyle büyük benzerlik gösterdiği belirlendi. Bilim insanlarının mikro düzeydeki şüpheleri üzerine başlatılan ileri seviye laboratuvar testleri, bu kozmik kamufle yapının ardındaki gerçek mineral kimliğini açığa çıkardı.

Yer kabuğunda yüksek sıcaklık, yoğun basınç ya da sıcak akışkanların kayaçları başkalaştırmasıyla meydana gelen bu mineralin Mars'taki varlığı, gezegenin evrimsel sürecine dair soru işaretlerini beraberinde getirdi. Portsmouth Üniversitesi uzmanlarından James Darling, komşu gezegende bu denli ekstrem oluşum koşullarının varlığına dair daha önce hiçbir somut veri elde edilemediğini aktardı.

Bilim heyeti kristalin oluşum sürecine dair üç temel senaryoyu değerlendiriyor

Bilim heyeti kristalin oluşum sürecine dair üç temel senaryoyu değerlendiriyor

Uzmanlar, söz konusu nadir mineralin Kızıl Gezegen'de ne şekilde oluştuğunu açıklamak adına üç farklı ihtimal üzerinde duruyor. İlk senaryoya göre Mars yüzeyine isabet eden devasa göktaşlarının yol açtığı şok dalgalarının, granat oluşumu için gereken anlık ısı ve basınç ortamını sağlama ihtimali değerlendiriliyor. Diğer bir tahminde ise gezegenin iç katmanlarından kabuğa doğru hareket eden kızgın magmanın temas ettiği kayaçları yüksek termal etkiyle mutasyona uğratmış olabileceği öngörülüyor. Son seçenek olarak, farklı kayaç yapılarının birleşmesinden oluşan NWA 8171 meteoritine bu mineralin, milyarlarca yıl önce Mars’a çarpan başka bir gökcisminden taşınmış olması da ihtimaller arasında yer alıyor.

Gezegenin jeolojik geçmişi izotop analizlerinden gelecek sonuçlara göre yeniden şekillenecek

Gezegenin jeolojik geçmişi izotop analizlerinden gelecek sonuçlara göre yeniden şekillenecek

Araştırma grubunun bir sonraki adımda granat taneleri üzerindeki izotop oranlarını netleştirmeyi hedeflediği duyuruldu. Elde edilecek oranların Mars’ın yerli mineral yapılarıyla uyum göstermesi durumunda, Kızıl Gezegen’in jeoloji tarihi bütünüyle güncellenecek. Bu durum, antik dönemlerde Mars’ın derinliklerinde tahmin edilenden çok daha dinamik, hareketli ve aktif bir yeraltı sisteminin hüküm sürdüğünü resmi olarak kanıtlayacak.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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