8 Milyon Ağacı Tek Başına Dikti: Koca Çöl Ormana Dönüştü
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Kaynak: https://www.globaltimes.cn/page/20260...
Çin’in iç Moğolistan bölgesinde yer alan ve ülkenin dördüncü büyük kumlu alanı olarak bilinen Maowusu Çölü, yürütülen planlı çalışmalar sayesinde küresel bir çevre başarısına dönüştü. Bölgede yaşamını sürdüren 60 yaşındaki Yin Yuzhen’in onlarca yıl önce evini kum fırtınalarından korumak amacıyla başlattığı ağaçlandırma çabası, zaman içinde devlet destekli büyük bir doğa hareketine dönüştü. İlk etapta yerel imkanlarla ve bireysel azimle toprağa kazandırılan fidanlar, yıllar içinde milyonlarca ağacın yer aldığı devasa bir ekosistemin temelini oluşturdu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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