article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
8 Milyon Ağacı Tek Başına Dikti: Koca Çöl Ormana Dönüştü

8 Milyon Ağacı Tek Başına Dikti: Koca Çöl Ormana Dönüştü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.06.2026 - 17:10
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çin’in iç Moğolistan bölgesinde yer alan ve ülkenin dördüncü büyük kumlu alanı olarak bilinen Maowusu Çölü, yürütülen planlı çalışmalar sayesinde küresel bir çevre başarısına dönüştü. Bölgede yaşamını sürdüren 60 yaşındaki Yin Yuzhen’in onlarca yıl önce evini kum fırtınalarından korumak amacıyla başlattığı ağaçlandırma çabası, zaman içinde devlet destekli büyük bir doğa hareketine dönüştü. İlk etapta yerel imkanlarla ve bireysel azimle toprağa kazandırılan fidanlar, yıllar içinde milyonlarca ağacın yer aldığı devasa bir ekosistemin temelini oluşturdu.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.globaltimes.cn/page/20260...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uluslararası Dayanışma Süreci Hızlandırdı

Uluslararası Dayanışma Süreci Hızlandırdı

Yin Yuzhen’in çölleşmeye karşı tek başına yürüttüğü bu kararlı mücadele, uluslararası alanda da karşılık buldu. Çin’de 1999 yılında değişim profesörü görevini yürüten Amerikalı Ronald Sakolsky, şans eseri haberdar olduğu projeye destek vermek amacıyla 5.000 dolarlık bağışta bulundu. Sağlanan bu mali kaynakla satın alınan 50.000’den fazla fidan, toprakla buluşturularak kumların ilerleyişini durduran kalıcı ve sık bir orman kuşağının ilk aşamasını meydana getirdi.

Devlet Desteği ve Teknolojik Uygulamalar Başarıyı Kalıcı Kıldı

Devlet Desteği ve Teknolojik Uygulamalar Başarıyı Kalıcı Kıldı

Bireysel olarak filizlenen bu ağaçlandırma hareketi, devletin uygulamaya koyduğu 'Üç Kuzey Koruma Ormanı Programı' ile birleşerek resmi bir boyut kazandı. Bu kapsamda Yin Yuzhen’in evinin çevresinde bulunan yaklaşık 4.667 hektarlık eski çöl arazisi, yürütülen çalışmalar neticesinde 8 milyon ağaçlık bir orman alanına dönüştürüldü. Ulusal Ağaçlandırma Komisyonu tarafından paylaşılan veriler, özellikle genç nüfusun ve uluslararası gönüllülerin dijital uygulamalar vasıtasıyla sürece katılım sağladığını gösterdi. Resmi raporlara göre, planlı yürütülen bu faaliyetler sonucunda ülkenin ıslah edilebilir nitelikteki kumlu arazilerinin yüzde 53'ü kontrol altına alındı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın