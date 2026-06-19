8 Milyon Ağacı Tek Başına Dikti: Koca Çöl Ormana Dönüştü

Bireysel olarak filizlenen bu ağaçlandırma hareketi, devletin uygulamaya koyduğu 'Üç Kuzey Koruma Ormanı Programı' ile birleşerek resmi bir boyut kazandı. Bu kapsamda Yin Yuzhen’in evinin çevresinde bulunan yaklaşık 4.667 hektarlık eski çöl arazisi, yürütülen çalışmalar neticesinde 8 milyon ağaçlık bir orman alanına dönüştürüldü. Ulusal Ağaçlandırma Komisyonu tarafından paylaşılan veriler, özellikle genç nüfusun ve uluslararası gönüllülerin dijital uygulamalar vasıtasıyla sürece katılım sağladığını gösterdi. Resmi raporlara göre, planlı yürütülen bu faaliyetler sonucunda ülkenin ıslah edilebilir nitelikteki kumlu arazilerinin yüzde 53'ü kontrol altına alındı.