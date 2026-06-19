Psikologlar Açıkladı: Konuşurken Gözlerini Kaçıranlar İnsanların Ortak Noktası Belli Oldu

Sürecin bilişsel boyutunun yanı sıra, gözlerin sağa veya sola çevrilmesi de farklı anlamlar taşıyor. Bu yönelimler, beynin görsel ya da işitsel hafıza merkezlerine erişmeye çalıştığını, bir anıyı yapılandırdığını gösteriyor. Aynı zamanda sosyal anksiyete veya yoğun utangaçlık yaşayan bireylerde göz teması bir tehdit unsuru olarak algılanabildiği için, bakışları kaçırmak stresi azaltmanın en doğal yolu olarak öne çıkıyor. Sonuç olarak uzmanlar, bu alışkanlığın doğrudan bir gizleme veya aldatma eylemi şeklinde etiketlenmemesi gerektiğinin altını çiziyor.