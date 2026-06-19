Psikologlar Açıkladı: Konuşurken Gözlerini Kaçıranlar İnsanların Ortak Noktası Belli Oldu
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Kaynak: https://elcomercio.pe/mag/respuestas/...
Birisiyle konuşurken bakışların aniden başka bir yöne çevrilmesi, toplumda genellikle güvensizlik veya yalan söyleme belirtisi olarak yorumlanıyor. Ancak psikoloji alanında yapılan son araştırmalar, bu davranışın sanılandan çok daha karmaşık zihinsel süreçlerden kaynaklandığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, konuşma sırasında göz kaçırmanın temelinde utangaçlıktan ziyade zihinsel aşırı yüklenme ve duygusal dengelenme ihtiyacı yer aldığını belirtiyor.
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İnsan yüzünü anlamlandırma süreci beyin için yoğun bir veri akışı anlamına geliyor
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Hassas konular konuşulurken bakışları kaçırmak duygusal bir nefes alma molası sağlıyor
Bakışların yönü beynin hangi hafıza merkezine eriştiğine dair ipuçları barındırıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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