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Psikologlar Açıkladı: Konuşurken Gözlerini Kaçıranlar İnsanların Ortak Noktası Belli Oldu

Psikologlar Açıkladı: Konuşurken Gözlerini Kaçıranlar İnsanların Ortak Noktası Belli Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.06.2026 - 14:41
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Birisiyle konuşurken bakışların aniden başka bir yöne çevrilmesi, toplumda genellikle güvensizlik veya yalan söyleme belirtisi olarak yorumlanıyor. Ancak psikoloji alanında yapılan son araştırmalar, bu davranışın sanılandan çok daha karmaşık zihinsel süreçlerden kaynaklandığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, konuşma sırasında göz kaçırmanın temelinde utangaçlıktan ziyade zihinsel aşırı yüklenme ve duygusal dengelenme ihtiyacı yer aldığını belirtiyor.

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Kaynak: https://elcomercio.pe/mag/respuestas/...
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İnsan yüzünü anlamlandırma süreci beyin için yoğun bir veri akışı anlamına geliyor

İnsan yüzünü anlamlandırma süreci beyin için yoğun bir veri akışı anlamına geliyor

Psikolog Olga Albaladejo, bir insanın yüzüne bakmanın göründüğünden çok daha fazla zihinsel enerji gerektirdiğini ifade ediyor. İletişim esnasında karşıdaki kişinin mimikleri, mikro ifadeleri ve sosyal beklentileri farkında olmadan analiz ediliyor. Karmaşık bir soruya yanıt aranırken, bir anı hatırlanmaya çalışılırken veya kelimeler özenle seçilirken beyin, bu yoğun bilgi bombardımanını engellemek adına geçici bir savunma mekanizması geliştiriyor. Bakışları boşluğa veya yere çevirmek, dış uyaranları azaltarak zihnin odaklanmasını kolaylaştırıyor.

Hassas konular konuşulurken bakışları kaçırmak duygusal bir nefes alma molası sağlıyor

Hassas konular konuşulurken bakışları kaçırmak duygusal bir nefes alma molası sağlıyor

Göz teması kurmak, iki insan arasındaki duygusal yoğunluğu en üst seviyeye çıkarıyor. Özellikle acı verici, utanç verici veya son derece özel konulardan bahsederken bu yoğunluk artış gösteriyor. Kişiler bu anlarda duygusal kırılganlığı veya kaygıyı hafifletmek, kendilerini regüle edebilmek adına bilinçsizce bakışlarını yönlendiriyor. Bu davranış, konuşmadan kopma amacı taşımayıp, tam aksine iletişimi daha sağlıklı sürdürebilmek için bizzat konsantrasyonu artırma çabasını temsil ediyor.

Bakışların yönü beynin hangi hafıza merkezine eriştiğine dair ipuçları barındırıyor

Bakışların yönü beynin hangi hafıza merkezine eriştiğine dair ipuçları barındırıyor

Sürecin bilişsel boyutunun yanı sıra, gözlerin sağa veya sola çevrilmesi de farklı anlamlar taşıyor. Bu yönelimler, beynin görsel ya da işitsel hafıza merkezlerine erişmeye çalıştığını, bir anıyı yapılandırdığını gösteriyor. Aynı zamanda sosyal anksiyete veya yoğun utangaçlık yaşayan bireylerde göz teması bir tehdit unsuru olarak algılanabildiği için, bakışları kaçırmak stresi azaltmanın en doğal yolu olarak öne çıkıyor. Sonuç olarak uzmanlar, bu alışkanlığın doğrudan bir gizleme veya aldatma eylemi şeklinde etiketlenmemesi gerektiğinin altını çiziyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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