İstanbul'da Turiste İsyan Ettiren Taksi Oyunu: "Bugün Beni Kazıklamaya Çalışan Üçüncü Kişisin!"

Şehirde seyahat eden yabancı bir yolcu, bindiği ticari takside sürücünün kendisinden önce 300 dolar, ardından pazarlıkla 100 dolar talep etmesi üzerine isyan etti.

Taksicinin kendisini ısrarla şehir merkezinden oldukça uzak bir nokta olan Silivri’ye götürmeye çalışmasına tepki gösteren turist, 'Bugün beni kazıklamaya çalışan üçüncü taksici sensin. Herkes farklı bir fiyat söylüyor ve nakit para dayatıyor' diyerek tepkisini dile getirdi. Sürücünün tüm ısrarlarına rağmen geri adım atmayan yolcu, sadece otogara gitmek istediğini belirterek taksiciyi uyardı.

Uğradığı haksızlığı sosyal medya hesabından paylaşan turist, İstanbul’a gelecek diğer yabancı ziyaretçilere de seslenerek taksi sürücülerine karşı dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu. Görüntülerin internette yayılmasının ardından taksiciler tekrardan gündeme geldi.