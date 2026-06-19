İstanbul'da Turiste İsyan Ettiren Taksi Oyunu: "Bugün Beni Kazıklamaya Çalışan Üçüncü Kişisin!"
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İstanbul'da yabancı bir turistin bindiği takside yaşadığı fahiş fiyat ve yanlış yönlendirme tartışması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kendisinden yüzlerce dolar talep edildiğini ve gitmek istemediği Silivri bölgesine götürülmeye çalışıldığını belirten turist, sürücüyle yaşadığı anları kameraya aldı. Yaşanan o anlar, şehirdeki taksi sorununun ulaştığı boyutları bir kez daha gözler önüne serdi.
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Turistin çektiği videoyu buradan izleyebilirsiniz 👇
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İstanbul’un kronikleşen taksi sorunu, bu kez yabancı bir turistin cep telefonu kamerasına yansıyan anlarla gündeme oturdu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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