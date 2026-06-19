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İstanbul'da Turiste İsyan Ettiren Taksi Oyunu: "Bugün Beni Kazıklamaya Çalışan Üçüncü Kişisin!"

İstanbul'da Turiste İsyan Ettiren Taksi Oyunu: "Bugün Beni Kazıklamaya Çalışan Üçüncü Kişisin!"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.06.2026 - 15:51
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İstanbul'da yabancı bir turistin bindiği takside yaşadığı fahiş fiyat ve yanlış yönlendirme tartışması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kendisinden yüzlerce dolar talep edildiğini ve gitmek istemediği Silivri bölgesine götürülmeye çalışıldığını belirten turist, sürücüyle yaşadığı anları kameraya aldı. Yaşanan o anlar, şehirdeki taksi sorununun ulaştığı boyutları bir kez daha gözler önüne serdi.

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Turistin çektiği videoyu buradan izleyebilirsiniz 👇

İstanbul’un kronikleşen taksi sorunu, bu kez yabancı bir turistin cep telefonu kamerasına yansıyan anlarla gündeme oturdu.

İstanbul’un kronikleşen taksi sorunu, bu kez yabancı bir turistin cep telefonu kamerasına yansıyan anlarla gündeme oturdu.

Şehirde seyahat eden yabancı bir yolcu, bindiği ticari takside sürücünün kendisinden önce 300 dolar, ardından pazarlıkla 100 dolar talep etmesi üzerine isyan etti.

Taksicinin kendisini ısrarla şehir merkezinden oldukça uzak bir nokta olan Silivri’ye götürmeye çalışmasına tepki gösteren turist, 'Bugün beni kazıklamaya çalışan üçüncü taksici sensin. Herkes farklı bir fiyat söylüyor ve nakit para dayatıyor' diyerek tepkisini dile getirdi. Sürücünün tüm ısrarlarına rağmen geri adım atmayan yolcu, sadece otogara gitmek istediğini belirterek taksiciyi uyardı.

Uğradığı haksızlığı sosyal medya hesabından paylaşan turist, İstanbul’a gelecek diğer yabancı ziyaretçilere de seslenerek taksi sürücülerine karşı dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu. Görüntülerin internette yayılmasının ardından taksiciler tekrardan gündeme geldi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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