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Yaşam
Metro Kazısında Kazara Keşfedildi: Nehrin Ortasında 10 Bin Yıllık Antik Kamp Yatıyormuş

Metro Kazısında Kazara Keşfedildi: Nehrin Ortasında 10 Bin Yıllık Antik Kamp Yatıyormuş

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.06.2026 - 18:17
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Fransa’nın başkenti Paris yakınlarındaki Vitry-sur-Seine kentinde yürütülen Grand Paris Express metro projesi kapsamında, insanlık tarihine ışık tutacak önemli bir arkeolojik bulguya ulaşıldı. Gelecekteki Les Ardoines istasyonunun inşaat alanında gerçekleştirilen kurtarma kazılarında, yerin 2,5 metre altında Mezolitik Çağ’a ait yaklaşık 10 bin yıllık bir avcı-toplayıcı kampı gün yüzüne çıkarıldı. Fransa Ulusal Önleyici Arkeolojik Araştırma Enstitüsü (Inrap) arkeologları tarafından yürütülen çalışmalar, modern kentsel dönüşüm alanının geçmişte binlerce yıllık bir yaşam merkezine ev sahipliği yaptığını ortaya koydu.

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Kaynak: https://en.clickpetroleoegas.com.br/a...
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Seine Nehri'nin taşkınları antik kalıntıları milimetrik olarak korudu

Seine Nehri'nin taşkınları antik kalıntıları milimetrik olarak korudu

Yaklaşık 4 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirilen kazılarda, nehrin taşıdığı tortu ve çamur katmanlarının kalıntıları dış etkenlerden izole ettiği belirlendi. Bu doğal koruma katmanı sayesinde, tarih öncesi döneme ait göçebe toplulukların izleri bozulmadan günümüze ulaştı. Bölgenin yoğun endüstriyel geçmişine rağmen, nehrin oluşturduğu koruyucu zırh sayesinde binlerce çakmaktaşı alet, ok ucu ve bir adet ocak yapısı bütünlüğünü muhafaza etti.

Stratejik nehir kıyısı avcı toplulukların lojistik merkezi haline geldi

Stratejik nehir kıyısı avcı toplulukların lojistik merkezi haline geldi

Arkeologlar tarafından elde edilen teknik veriler, kamp alanının o dönemde yayla avcılığı yapan topluluklar için stratejik bir merkez olarak kullanıldığına işaret etti. Hem su kaynaklarına erişim sunan hem de av hayvanlarını bölgeye çeken bu konum, ok uçlarının üretimi ve onarımı için ideal bir çalışma alanı sağladı. Toprak altından güçlükle ayırt edilen kırılgan alet parçaları, dönemin hayatta kalma teknikleri ve alan organizasyonu hakkında önemli bilimsel veriler sundu.

Bulunan ok uçları bölgedeki Beuron kültürü varlığını kanıtladı

Bulunan ok uçları bölgedeki Beuron kültürü varlığını kanıtladı

Inrap uzmanlarının koordinasyonunda hazırlanan teknik raporlarda, alandaki ok ucu tiplerinin Mezolitik döneme ait 'Beuron Kültürü' ile ilişkili olduğu tespit edildi. İle-de-France bölgesinde daha önce de izlerine rastlanan bu kuzey etkisi, antik toplulukların bölgedeki hareketliliğini yeniden gözler önüne serdi. Keşfedilen küçük taş aletler, göçebe toplulukların avlanma stratejileri ve dönemsel yerleşim şemalarının anlaşılmasına kaynaklık etti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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