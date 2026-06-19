Metro Kazısında Kazara Keşfedildi: Nehrin Ortasında 10 Bin Yıllık Antik Kamp Yatıyormuş
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Fransa’nın başkenti Paris yakınlarındaki Vitry-sur-Seine kentinde yürütülen Grand Paris Express metro projesi kapsamında, insanlık tarihine ışık tutacak önemli bir arkeolojik bulguya ulaşıldı. Gelecekteki Les Ardoines istasyonunun inşaat alanında gerçekleştirilen kurtarma kazılarında, yerin 2,5 metre altında Mezolitik Çağ’a ait yaklaşık 10 bin yıllık bir avcı-toplayıcı kampı gün yüzüne çıkarıldı. Fransa Ulusal Önleyici Arkeolojik Araştırma Enstitüsü (Inrap) arkeologları tarafından yürütülen çalışmalar, modern kentsel dönüşüm alanının geçmişte binlerce yıllık bir yaşam merkezine ev sahipliği yaptığını ortaya koydu.
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Seine Nehri'nin taşkınları antik kalıntıları milimetrik olarak korudu
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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