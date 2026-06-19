Metro Kazısında Kazara Keşfedildi: Nehrin Ortasında 10 Bin Yıllık Antik Kamp Yatıyormuş

Arkeologlar tarafından elde edilen teknik veriler, kamp alanının o dönemde yayla avcılığı yapan topluluklar için stratejik bir merkez olarak kullanıldığına işaret etti. Hem su kaynaklarına erişim sunan hem de av hayvanlarını bölgeye çeken bu konum, ok uçlarının üretimi ve onarımı için ideal bir çalışma alanı sağladı. Toprak altından güçlükle ayırt edilen kırılgan alet parçaları, dönemin hayatta kalma teknikleri ve alan organizasyonu hakkında önemli bilimsel veriler sundu.