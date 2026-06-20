Psikologlara Göre Birinin Sizi Manipüle Ettiğini Gösteren 4 Gizli İşaret

Psikoloji literatüründe en yaygın psikolojik şiddet türlerinden biri olarak kabul gören 'gaslighting', kişinin kendi hafızasını, algısını ve akıl sağlığını sorgulamasını hedefler. Manipülatör, net olarak hatırlanan bir olayı bile tamamen reddederek karşı tarafı aşırı tepki vermekle suçlar. Zamanla kişi kendisini sürekli özür dilerken ve kendi kararlarından şüphe ederken bulur.