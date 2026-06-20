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Psikologlara Göre Birinin Sizi Manipüle Ettiğini Gösteren 4 Gizli İşaret

Psikologlara Göre Birinin Sizi Manipüle Ettiğini Gösteren 4 Gizli İşaret

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.06.2026 - 22:34
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Günlük yaşamda farkında olmadan maruz kalınan manipülasyon, bireylerin psikolojik sağlığını sinsice tehdit eden unsurların başında geliyor. Çoğu zaman yakın çevre, iş arkadaşları veya partnerler tarafından iyi niyet maskesi altında uygulandığı için bu durumun tespiti büyük güçlük barındırıyor. Uzman klinik psikologların ve davranış bilimcilerin yürüttüğü güncel araştırmalar, manipülatif karakterlerin sıklıkla başvurduğu gizli yöntemleri gün yüzüne çıkarıyor. İlişkilerde psikolojik sınırları korumak adına bu görünmez işaretlerin zamanında fark edilmesi hayati önem taşıyor.

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Kaynak: https://www.huffpost.com/entry/signs-...
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Gerçeklik algınızı sarsarak sizi kendinizden şüphe etmeye zorlarlar

Gerçeklik algınızı sarsarak sizi kendinizden şüphe etmeye zorlarlar

Psikoloji literatüründe en yaygın psikolojik şiddet türlerinden biri olarak kabul gören 'gaslighting', kişinin kendi hafızasını, algısını ve akıl sağlığını sorgulamasını hedefler. Manipülatör, net olarak hatırlanan bir olayı bile tamamen reddederek karşı tarafı aşırı tepki vermekle suçlar. Zamanla kişi kendisini sürekli özür dilerken ve kendi kararlarından şüphe ederken bulur.

Hatalarını gizlemek adına kendilerini kurban pozisyonuna sokarlar

Hatalarını gizlemek adına kendilerini kurban pozisyonuna sokarlar

Manipülatif bireyler sergiledikleri olumsuz davranışların sorumluluğunu üstlenmekten kaçınırlar. Kendilerine yönelik bir kırgınlık veya eleştiri dile getirildiğinde, konuyu hızla saptırarak kendi yaşadıkları mağduriyetleri öne çıkarırlar. Süreç, haklı talepleri olan kişinin karşı tarafı teselli etmesi ve haksız yere suçluluk hissetmesiyle sonuçlanır.

Yaptıkları her iyiliği gelecekte kullanmak üzere bir borç ilişkisine dönüştürürler

Yaptıkları her iyiliği gelecekte kullanmak üzere bir borç ilişkisine dönüştürürler

Bu karakterler sağladıkları destekleri veya yardımları başlangıçta tamamen karşılıksız sunuyor izlenimi yaratırlar. Ancak bu eylemler, ileride karşı tarafı kontrol etmek adına stratejik birer koz olarak saklanır. İlk fikir ayrılığında geçmişteki iyilikler hatırlatılarak kişide kalıcı bir borçluluk ve mecburiyet duygusu oluşturulması amaçlanır.

Sorunları çözmek yerine sessizlikle cezalandırma yolunu seçerler

Sorunları çözmek yerine sessizlikle cezalandırma yolunu seçerler

Bir anlaşmazlık anında iletişimi tamamen kesmek, aramalara ve mesajlara dönmemek, manipülatörlerin sıklıkla uyguladığı bir cezalandırma yöntemini oluşturur. Davranış bilimlerinde 'duvar örme' olarak adlandırılan bu durum, karşı tarafı duygusal boşluğa sürükleyerek istenen şartları kabul ettirmeyi hedefler. Sağlıklı ilişkilerde iletişim kanalları açık tutulurken, manipülatif süreçlerde sessizlik bir yaptırım aracı olarak konumlanır.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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