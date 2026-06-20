Psikologlara Göre Birinin Sizi Manipüle Ettiğini Gösteren 4 Gizli İşaret
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.huffpost.com/entry/signs-...
Günlük yaşamda farkında olmadan maruz kalınan manipülasyon, bireylerin psikolojik sağlığını sinsice tehdit eden unsurların başında geliyor. Çoğu zaman yakın çevre, iş arkadaşları veya partnerler tarafından iyi niyet maskesi altında uygulandığı için bu durumun tespiti büyük güçlük barındırıyor. Uzman klinik psikologların ve davranış bilimcilerin yürüttüğü güncel araştırmalar, manipülatif karakterlerin sıklıkla başvurduğu gizli yöntemleri gün yüzüne çıkarıyor. İlişkilerde psikolojik sınırları korumak adına bu görünmez işaretlerin zamanında fark edilmesi hayati önem taşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gerçeklik algınızı sarsarak sizi kendinizden şüphe etmeye zorlarlar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatalarını gizlemek adına kendilerini kurban pozisyonuna sokarlar
Yaptıkları her iyiliği gelecekte kullanmak üzere bir borç ilişkisine dönüştürürler
Sorunları çözmek yerine sessizlikle cezalandırma yolunu seçerler
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın