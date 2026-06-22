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Haritadan Koskoca Bir Göl Silindi: Tek Bir Ülkenin Kararı Kaderini Değiştirmeye Yetti

Haritadan Koskoca Bir Göl Silindi: Tek Bir Ülkenin Kararı Kaderini Değiştirmeye Yetti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.06.2026 - 10:01
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Bir zamanlar Orta Asya’nın en büyük su kaynakları arasında yer alan Aral Gölü, insan eliyle gerçekleştirilen yanlış planlamalar sonucunda modern tarihin en büyük çevre trajedilerinden birine dönüştü. Kazakistan ile Özbekistan sınırında bulunan ve 1960’lı yıllara kadar yaklaşık 68 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın dördüncü büyük gölü unvanını taşıyan bu dev su kütlesi, uygulanan hatalı tarım politikaları nedeniyle birkaç on yıl içinde yüzey alanının yüzde 90'ından fazlasını kaybetti. Bölge ekonomisinin temelini oluşturan balıkçılık faaliyetleri tamamen son bulurken, devasa göl yatağı yerini geniş tuz düzlüklerine bıraktı.

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Sovyet dönemi sulama projeleri nehir yataklarının değişmesine yol açtı

Sovyet dönemi sulama projeleri nehir yataklarının değişmesine yol açtı

Felaketin başlangıcı, Sovyetler Birliği döneminde pamuk üretimini artırmak amacıyla atılan adımlara dayanıyor. Aral Gölü’nünü besleyen en büyük iki su kaynağı olan Amu Derya ve Sir Derya nehirlerinin suları, kurulan devasa kanallarla tarım arazilerine yönlendirildi. Göle ulaşan su miktarının hidrolojik dengeleri bozacak düzeyde azalması, su seviyesinde geri dönülemez bir düşüşü beraberinde getirdi. Suların hızla çekilmesiyle birlikte eski liman kentleri ve balıkçı kasabaları kıyı şeridinden kilometrelerce uzakta, çölün ortasında kaldı. Göl tabanında biriken kimyasal atıklar ve yüksek orandaki tuz, rüzgarlar vasıtasıyla çevre illere yayılarak hem tarım alanlarına zarar verdi hem de yerel halkın sağlığını tehdit etmeye başladı.

Su seviyesindeki dramatik düşüş dev gölü iki ayrı parçaya böldü

Su seviyesindeki dramatik düşüş dev gölü iki ayrı parçaya böldü

1980’li yılların sonuna gelindiğinde besleyici kaynaklarından tamamen mahrum kalan Aral Gölü, 1987 yılında Kuzey ve Güney Aral olmak üzere iki ayrı havzaya ayrıldı. Bu bölünmenin ardından iki bölgede birbirinden tamamen farklı çevresel süreçler gözlendi. Kazakistan hükümeti tarafından inşa edilen Kokaral Barajı, Kuzey Aral Gölü’ndeki su seviyesinin yeniden yükselmesini sağladı ve bu sayede bazı yerli balık türleri havzaya geri dönerek lokal balıkçılığı kısmen canlandırdı. Buna karşın, Özbekistan sınırları içinde kalan Güney Aral Gölü’nde kuruma süreci engellenemedi ve bölge büyük oranda çölleşti. Uzmanlar, Aral Gölü’nün geçirdiği bu yıkıcı dönüşümü, insan müdahalesinin doğal ekosistemler üzerinde yaratabileceği kalıcı tahribatın en somut kanıtı olarak değerlendiriyor.

Bölgesel ve uluslararası projeler havzanın geleceğine dair yeni umutları beraberinde getirdi

Bölgesel ve uluslararası projeler havzanın geleceğine dair yeni umutları beraberinde getirdi

Son yıllarda uluslararası kuruluşların desteğiyle hayata geçirilen ekolojik restorasyon projeleri, Aral Gölü’nün geleceğine dair yeni bir dönemin kapısını araladı. Kazakistan hükümeti, Dünya Bankası iş birliğiyle yürüttüğü genişletilmiş su yönetimi projeleri sayesinde Kuzey Aral’daki su seviyesini daha üst noktalara taşımayı ve havzayı eski verimliliğine kavuşturmayı hedefleyen yeni yatırım planlarını devreye soktu. Özbekistan tarafında ise kuruyan Güney Aral yatağında kum fırtınalarını engellemek adına milyonlarca hektarlık alanda ağaçlandırma çalışmaları yürütülürken, gölün tamamen eski sınırlarına dönmesi mevcut iklim dinamikleri nedeniyle güç görünse de havzayı yeniden canlandırma girişimleri uluslararası diplomasi gündemindeki yerini koruyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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