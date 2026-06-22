Haritadan Koskoca Bir Göl Silindi: Tek Bir Ülkenin Kararı Kaderini Değiştirmeye Yetti
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Bir zamanlar Orta Asya’nın en büyük su kaynakları arasında yer alan Aral Gölü, insan eliyle gerçekleştirilen yanlış planlamalar sonucunda modern tarihin en büyük çevre trajedilerinden birine dönüştü. Kazakistan ile Özbekistan sınırında bulunan ve 1960’lı yıllara kadar yaklaşık 68 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın dördüncü büyük gölü unvanını taşıyan bu dev su kütlesi, uygulanan hatalı tarım politikaları nedeniyle birkaç on yıl içinde yüzey alanının yüzde 90'ından fazlasını kaybetti. Bölge ekonomisinin temelini oluşturan balıkçılık faaliyetleri tamamen son bulurken, devasa göl yatağı yerini geniş tuz düzlüklerine bıraktı.
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Sovyet dönemi sulama projeleri nehir yataklarının değişmesine yol açtı
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Su seviyesindeki dramatik düşüş dev gölü iki ayrı parçaya böldü
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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