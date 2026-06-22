Haritadan Koskoca Bir Göl Silindi: Tek Bir Ülkenin Kararı Kaderini Değiştirmeye Yetti

1980’li yılların sonuna gelindiğinde besleyici kaynaklarından tamamen mahrum kalan Aral Gölü, 1987 yılında Kuzey ve Güney Aral olmak üzere iki ayrı havzaya ayrıldı. Bu bölünmenin ardından iki bölgede birbirinden tamamen farklı çevresel süreçler gözlendi. Kazakistan hükümeti tarafından inşa edilen Kokaral Barajı, Kuzey Aral Gölü’ndeki su seviyesinin yeniden yükselmesini sağladı ve bu sayede bazı yerli balık türleri havzaya geri dönerek lokal balıkçılığı kısmen canlandırdı. Buna karşın, Özbekistan sınırları içinde kalan Güney Aral Gölü’nde kuruma süreci engellenemedi ve bölge büyük oranda çölleşti. Uzmanlar, Aral Gölü’nün geçirdiği bu yıkıcı dönüşümü, insan müdahalesinin doğal ekosistemler üzerinde yaratabileceği kalıcı tahribatın en somut kanıtı olarak değerlendiriyor.