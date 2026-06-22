Yazın Sivrisinekleri Allah'a Yakın, Evinizden Uzak Tutan Kokular: Birkaç Damla Yetiyor

Doğal kokuların yüksek popülaritesine karşın uzmanlar, bu uygulamaların tek başına yüzde yüz kesin bir çözüm sunamayacağını ifade ediyor. Bitkisel yöntemlerin etki düzeyi odanın genişliğine, kullanılan yağın konsantrasyonuna ve hedef sivrisinek türüne göre değişkenlik gösteriyor. Bu sebeple tam koruma elde etmek amacıyla pencerelere sineklik takılması ve çevredeki durgun suların tahliye edilmesi gibi temel tedbirlerin de eş zamanlı yürütülmesi gerekiyor. Ayrıca uçucu yağların güçlü yapıları sebebiyle hamilelerin, bebeklerin ve solunum hassasiyeti bulunan bireylerin yer aldığı ortamlarda kullanım esnasında dikkatli olunması büyük önem taşıyor.