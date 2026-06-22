Yazın Sivrisinekleri Allah'a Yakın, Evinizden Uzak Tutan Kokular: Birkaç Damla Yetiyor
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Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte evlerde ve açık alanlarda sivrisinek hareketliliği artış gösterdi. Vatandaşlar bu zararlılarla mücadele etmek adına kimyasal sprey, elektrikli cihaz ve losyon gibi maliyetli yöntemlere başvururken, bitkisel ve doğal alternatifler de yoğun ilgi görüyor. Gelişmiş koku alma duyularıyla bilinen sivrisinekleri, kimyasallara maruz kalmadan sadece doğru aromaları kullanarak yaşam alanlarından uzaklaştırmak mümkün oluyor.
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Sivrisineklerin Koku Hassasiyeti Doğal Koruma Sağlıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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