Herkesin Kaçıp Gittiği Hayalet Kasabayı Doğa Tamamen Yuttu: Haritalardan Bile Silindi

Hangzhou Körfezi'ne birkaç saatlik mesafede konumlanan bu ada, Şanghay'ın modern ve dikey mimarisine tam bir tezat oluşturarak Batı dünyasındaki yaygın Çin algısının dışına çıkıyor. Günümüzde bu terk edilmiş gizemli atmosfer, çok sayıda yerli ve yabancı turistin bölgeye akın etmesine zemin hazırlıyor. Ziyaretçilere rehberlik eden kişilerin büyük kısmını ise geçmişte bu köyü terk eden eski bölge sakinleri oluşturuyor. İnsan izlerinin silindiği Houtouwan, doğanın gücünü sergileyen önemli bir turizm merkezi olarak varlığını sürdürüyor.