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Herkesin Kaçıp Gittiği Hayalet Kasabayı Doğa Tamamen Yuttu: Haritalardan Bile Silindi

Herkesin Kaçıp Gittiği Hayalet Kasabayı Doğa Tamamen Yuttu: Haritalardan Bile Silindi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.06.2026 - 14:40
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Şanghay kent merkezine yaklaşık 70 kilometre mesafede yer alan Shengsi Takımadaları'na bağlı Gouqi Adası, insan faktörünün ortadan kalkmasıyla birlikte tamamen doğanın egemenliği altına giren Houtouwan köyüne ev sahipliği yapıyor. Taş duvarları bütünüyle saran sarmaşıklar, pencerelerden ve kapılardan içeri sızan bitki örtüsü ile tamamen kapanan eski yollar, bu yerleşim yerini masalsı bir görünüme kavuşturuyor. Geçmişte bölgenin en canlı noktalarından biri olan ve günümüzde 'hayalet köy' olarak anılan bu yerleşim yerinde zaman kavramı adeta geçerliliğini yitirmiş durumda bulunuyor.

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Kaynak: https://www.onet.pl/informacje/blic/m...
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Ekonomik Gelişmeler ve Zorlu Şartlar Köyün Tamamen Boşalmasını Sağlıyor

Ekonomik Gelişmeler ve Zorlu Şartlar Köyün Tamamen Boşalmasını Sağlıyor

Geçmişi incelendiğinde, 1990'lı yıllarda yaklaşık 2000 kişinin yaşamını sürdürdüğü bu balıkçı köyü, 21. yüzyılın eşiğinde sakinleri tarafından daha iyi ekonomik koşullara ulaşmak amacıyla terk ediliyor. Geleneksel balıkçılık faaliyetleriyle geçimini sağlamakta zorlanan, temel ihtiyaç maddelerinin tedarikinde aksamalar yaşayan ve düşük gelir düzeyinden şikayet eden yerel halk, ana karadaki fabrikalarda, tersanelerde ve turizm sektöründe çalışmayı tercih ediyor. İnsan elinin çekilmesinin ardından, binalar ve tarım arazileri yıllar içinde tamamen doğal bitki örtüsüyle kaplanarak göz alıcı bir yeşilliğe bürünüyor.

Bölge Modern Çin İmajına Zıt Bir Turizm Noktası Haline Geliyor

Bölge Modern Çin İmajına Zıt Bir Turizm Noktası Haline Geliyor

Hangzhou Körfezi'ne birkaç saatlik mesafede konumlanan bu ada, Şanghay'ın modern ve dikey mimarisine tam bir tezat oluşturarak Batı dünyasındaki yaygın Çin algısının dışına çıkıyor. Günümüzde bu terk edilmiş gizemli atmosfer, çok sayıda yerli ve yabancı turistin bölgeye akın etmesine zemin hazırlıyor. Ziyaretçilere rehberlik eden kişilerin büyük kısmını ise geçmişte bu köyü terk eden eski bölge sakinleri oluşturuyor. İnsan izlerinin silindiği Houtouwan, doğanın gücünü sergileyen önemli bir turizm merkezi olarak varlığını sürdürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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