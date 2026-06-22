Herkesin Kaçıp Gittiği Hayalet Kasabayı Doğa Tamamen Yuttu: Haritalardan Bile Silindi
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Kaynak: https://www.onet.pl/informacje/blic/m...
Şanghay kent merkezine yaklaşık 70 kilometre mesafede yer alan Shengsi Takımadaları'na bağlı Gouqi Adası, insan faktörünün ortadan kalkmasıyla birlikte tamamen doğanın egemenliği altına giren Houtouwan köyüne ev sahipliği yapıyor. Taş duvarları bütünüyle saran sarmaşıklar, pencerelerden ve kapılardan içeri sızan bitki örtüsü ile tamamen kapanan eski yollar, bu yerleşim yerini masalsı bir görünüme kavuşturuyor. Geçmişte bölgenin en canlı noktalarından biri olan ve günümüzde 'hayalet köy' olarak anılan bu yerleşim yerinde zaman kavramı adeta geçerliliğini yitirmiş durumda bulunuyor.
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Ekonomik Gelişmeler ve Zorlu Şartlar Köyün Tamamen Boşalmasını Sağlıyor
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Bölge Modern Çin İmajına Zıt Bir Turizm Noktası Haline Geliyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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