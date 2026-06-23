Sevan Nişanyan Oğullarını Topa Tuttu: Mirasyedi Hayatı Yaşıyorlar
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Son zamanlarda X'e yansıyan ve sosyal medya kullanıcılarının merakla takip ettiği Nişanyan ailesinde yaşanan kaos YouTube'a da taşındı. Ermeni asıllı yazar ve Nişanyan Evleri’nin kurucusu Sevan Nişanyan, gazeteci Alin Ozinian’ın programında oğulları Arsen ve Tavit hakkında sert ifadeler kullandı.
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Sevan Nişanyan bir süredir oğlu Arsen Nişanyan'la YouTube'da ortak sohbet yayını yapıyordu.
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Bazı kullanıcılar bunu baba oğul arasındaki siyasi anlaşmazlığa bağlarken aranan yanıt yine aile üyelerinden geldi.
Nişanyan iki oğluna da sert bir şekilde yüklendi:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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