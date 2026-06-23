Sevan Nişanyan Oğullarını Topa Tuttu: Mirasyedi Hayatı Yaşıyorlar

Firar ettiği Yunanistan'dan deport edilmesinin ardından Ermenistan'a yerleşen baba Sevan Nişanyan, Şirince'de kurduğu otel üzerindeki kendi haklarını talep ettiğini, ancak Türkiye’deki aile üyelerinin bu talebe kayıtsız kaldığını öne sürdü. Bu hak arayışının nedenini de Yunanistan'da evlendiği Ira Tzorou'nun geleceğini garantiye almak olduğunu öne sürdü.

Sevan Nişanyan'ın eski eşi Müjde Tönbekici'den olan büyük oğlu Arsen, babasının yeni eşini kastederek “İstilacı Yunanlılara karşı memleketi müdafaa ediyoruz” yapınca işler iyice gerildi.

Sevan Nişanyan'ın Müjde Tönbekici'den olan küçük oğlu Tavit Nişanyan da kavgaya X üzerinden dahil oldu; üvey annesi İra Tzourou’ya yönelik sert eleştirilerde bulundu. Tzorou ise Yunanistan hükümetinin kendisine büyük bir para cezası kestiğini bunun nedenini de Tavit Nişanyan'ın Samos'taki pansiyonlarını tanıtırken yaptığı usulsüzlük olarak gösterdi.