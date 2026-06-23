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Sevan Nişanyan Oğullarını Topa Tuttu: Mirasyedi Hayatı Yaşıyorlar

Sevan Nişanyan Oğullarını Topa Tuttu: Mirasyedi Hayatı Yaşıyorlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.06.2026 - 14:39
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Son zamanlarda X'e yansıyan ve sosyal medya kullanıcılarının merakla takip ettiği Nişanyan ailesinde yaşanan kaos YouTube'a da taşındı. Ermeni asıllı yazar ve Nişanyan Evleri’nin kurucusu Sevan Nişanyan, gazeteci Alin Ozinian’ın programında oğulları Arsen ve Tavit hakkında sert ifadeler kullandı.

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Sevan Nişanyan bir süredir oğlu Arsen Nişanyan'la YouTube'da ortak sohbet yayını yapıyordu.

Sevan Nişanyan bir süredir oğlu Arsen Nişanyan'la YouTube'da ortak sohbet yayını yapıyordu.

Geçtiğimiz hafta oğlunu evlatlıktan reddettiğini açıklayan Sevan Nişanyan sosyal medyaya bomba gibi düştü. Arsen Nişanyan'ın 'Bu yedinci reddedilişim' açıklamasının ardından konunun ne olduğu merak konusu oldu.

Bazı kullanıcılar bunu baba oğul arasındaki siyasi anlaşmazlığa bağlarken aranan yanıt yine aile üyelerinden geldi.

Bazı kullanıcılar bunu baba oğul arasındaki siyasi anlaşmazlığa bağlarken aranan yanıt yine aile üyelerinden geldi.

Firar ettiği Yunanistan'dan deport edilmesinin ardından Ermenistan'a yerleşen baba Sevan Nişanyan, Şirince'de kurduğu otel üzerindeki kendi haklarını talep ettiğini, ancak Türkiye’deki aile üyelerinin bu talebe kayıtsız kaldığını öne sürdü. Bu hak arayışının nedenini de Yunanistan'da evlendiği Ira Tzorou'nun geleceğini garantiye almak olduğunu öne sürdü.

Sevan Nişanyan'ın eski eşi Müjde Tönbekici'den olan büyük oğlu Arsen, babasının yeni eşini kastederek “İstilacı Yunanlılara karşı memleketi müdafaa ediyoruz” yapınca işler iyice gerildi.

Sevan Nişanyan'ın Müjde Tönbekici'den olan küçük oğlu Tavit Nişanyan da kavgaya X üzerinden dahil oldu; üvey annesi İra Tzourou’ya yönelik sert eleştirilerde bulundu. Tzorou ise Yunanistan hükümetinin kendisine büyük bir para cezası kestiğini bunun nedenini de Tavit Nişanyan'ın Samos'taki pansiyonlarını tanıtırken yaptığı usulsüzlük olarak gösterdi.

Nişanyan iki oğluna da sert bir şekilde yüklendi:

Nişanyan, oğullarının “hayatlarında para kazanacak hiçbir şey yapmadan, sıfır emekle mirasyedi hayatı yaşadıklarını” belirterek, “Zengin değiliz ama yılda 1 milyon Euro cirosu olan bir otelin patronları ve sahipleri durumundalar” dedi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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