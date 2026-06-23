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Bir Restoranın Müşterisine İkramla Beraber Gönderdiği Karekodlu Jest Viral Oldu

Bir Restoranın Müşterisine İkramla Beraber Gönderdiği Karekodlu Jest Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.06.2026 - 13:30

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Bir içerik üreticisi sahilde otururken verdiği siparişteki ilginç detayı paylaştı. Söylediği yemekte sipariş vermemesine rağmen gelen ikram ayran paylaşımı yapan kişiyi gülümsetti. İkram olarak gönderilen ayrandaki karekodlu link ise viral olurken paylaşım Instagram'da 500 bine yakın beğeni aldı.

Kaynak: Melina

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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