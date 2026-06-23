Bankanın Kazara Yatırdığı Milyonları Geri Vermemek İçin Hapse Girmeyi Kabul Etti
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Kaynak: https://businessday.ng/news/article/e...
Nijerya’da bir bankanın sistemsel arızası sonucu Ojo Eghosa Kingsley isimli müşterinin hesabına yanlışlıkla yaklaşık 1 milyon euro (53 milyon TL) aktarıldı. Durumu fark eden banka yetkilileri, ilgili şahısla iletişime geçerek meblağın derhal iade edilmesini talep etti. Ancak hesabındaki devasa artışı gören Kingsley, parayı geri vermeyi reddederek yasal bir sürecin başlamasına sebebiyet verdi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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