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Bankanın Kazara Yatırdığı Milyonları Geri Vermemek İçin Hapse Girmeyi Kabul Etti

Bankanın Kazara Yatırdığı Milyonları Geri Vermemek İçin Hapse Girmeyi Kabul Etti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
23.06.2026 - 17:09
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Nijerya’da bir bankanın sistemsel arızası sonucu Ojo Eghosa Kingsley isimli müşterinin hesabına yanlışlıkla yaklaşık 1 milyon euro (53 milyon TL) aktarıldı. Durumu fark eden banka yetkilileri, ilgili şahısla iletişime geçerek meblağın derhal iade edilmesini talep etti. Ancak hesabındaki devasa artışı gören Kingsley, parayı geri vermeyi reddederek yasal bir sürecin başlamasına sebebiyet verdi.

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Kaynak: https://businessday.ng/news/article/e...
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Şüpheli Şahıs Parayı Yakınlarının Hesaplarına Aktararak İzini Kaybettirmeye Çalıştı

Şüpheli Şahıs Parayı Yakınlarının Hesaplarına Aktararak İzini Kaybettirmeye Çalıştı

Meblağın geri çekilmesini engellemek amacıyla harekete geçen Kingsley, fonun büyük bir kısmını hızlıca eşi, dostu ve akrabalarının hesaplarına transfer etti. Bankanın şikayeti üzerine devreye giren Nijerya Ekonomik ve Finansal Suçlar Komisyonu (EFCC), şüpheli hakkında 'yasadışı yollardan zenginleşme ve mal edinme' suçlamasıyla kamu davası açtı.

Mahkeme Tarafından Sunulan İade Seçeneği Sanık Tarafından Reddedildi

Mahkeme Tarafından Sunulan İade Seçeneği Sanık Tarafından Reddedildi

Yargıç karşısına çıkarılan Kingsley’e, parayı tamamen iade etmesi veya hapis cezasına çarptırılması yönünde net bir tercih sunuldu. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran davada sanık, parayı iade etmektense 1 yıl boyunca cezaevinde kalmayı tercih ettiğini beyan etti.

Adalet Sistemi Paranın Büyük Kısmına El Koyarak Planı Boşa Çıkardı

Adalet Sistemi Paranın Büyük Kısmına El Koyarak Planı Boşa Çıkardı

Sanığın cezaevi sonrası milyoner olarak yaşama planı, yargının aldığı sert tedbirlerle hukuki engele takıldı. EFCC yetkilileri, usulsüz transfer gerçekleştirilen tüm hesapları dondurarak paranın büyük bölümüne el koydu. Ayrıca mahkeme, Kingsley’in 1 yıllık hapis cezasını tamamlamasının ardından bankanın kalan tüm zararını da kuruşu kuruşuna tazmin etmesine hükmetti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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