Bankanın Kazara Yatırdığı Milyonları Geri Vermemek İçin Hapse Girmeyi Kabul Etti

Nijerya’da bir bankanın sistemsel arızası sonucu Ojo Eghosa Kingsley isimli müşterinin hesabına yanlışlıkla yaklaşık 1 milyon euro (53 milyon TL) aktarıldı. Durumu fark eden banka yetkilileri, ilgili şahısla iletişime geçerek meblağın derhal iade edilmesini talep etti. Ancak hesabındaki devasa artışı gören Kingsley, parayı geri vermeyi reddederek yasal bir sürecin başlamasına sebebiyet verdi.

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